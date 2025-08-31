DNI y pasaporte 2025: pide cita, requisitos y tasas actualizados

La temporada alta de renovaciones de DNI y pasaporte vuelve a poner a prueba la paciencia de miles de ciudadanos en España. Entre la carrera por conseguir una cita, el papeleo interminable y las colas en la comisaría, la experiencia de renovar documentos oficiales sigue siendo uno de los trámites más comentados y temidos.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, los trámites para la obtención o renovación del Documento Nacional de Identidad y el pasaporte español mantienen la obligatoriedad de la presencia física, la cita previa y el cumplimiento riguroso de una lista de requisitos. El escenario administrativo, marcado por la digitalización parcial y el ritmo lento de la burocracia, ha convertido el proceso en una especie de carrera de fondo para millones de personas.

Cita previa: la puerta de entrada imprescindible

Olvídate de acudir sin cita: tanto para el DNI como para el pasaporte, es imprescindible reservar turno a través de la web oficial citapreviadnie.es o por teléfono llamando al 060. El sistema permite solicitar cita para uno o ambos documentos a la vez y, aunque la opción online es sencilla, la saturación de fechas y las largas esperas siguen generando frustración. Quien prefiera el teléfono, se enfrenta a esperas eternas y a un menú automatizado poco intuitivo.

Pasos básicos para pedir cita

Accede a la web oficial y selecciona la opción deseada (DNI, pasaporte o ambos).

Introduce los datos personales solicitados.

Elige la provincia y la comisaría que más te convenga. Puedes filtrar por disponibilidad y rapidez.

Confirma la fecha y hora.

Recibirás confirmación en tu móvil y correo electrónico.

En la práctica, encontrar hueco en temporada alta es todo un desafío. La falta de personal y la saturación del sistema provocan que conseguir cita en menos de dos semanas sea casi misión imposible en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Requisitos: qué necesitas llevar sí o sí

La administración es tajante: sin documentación, no hay trámite. Para la expedición o renovación del DNI se exige:

Certificación literal de nacimiento (para la primera inscripción).

Fotografía reciente en color (32 x 26 mm, fondo blanco, de frente y sin accesorios que dificulten la identificación).

El DNI anterior (en caso de renovación).

Justificante de pago de la tasa, si se ha abonado online.

En el caso de menores, presencia del progenitor o tutor legal.

Para el pasaporte, los requisitos son similares:

DNI en vigor.

Fotografía reciente, mismo formato que para el DNI.

Justificante de pago o, si eres familia numerosa, el título acreditativo vigente.

Presentarse en persona el día de la cita.

Las personas que no puedan desplazarse por causas justificadas deben gestionar el trámite a través de unidades móviles, aunque la disponibilidad es limitada y su gestión, poco ágil.

Tasas en 2025: cuánto cuesta y quién está exento

Las tasas oficiales para 2025 son claras:

Documento Tasa general Familia numerosa DNI 12 € Gratis Pasaporte 30 € Gratis

El pago puede realizarse en efectivo, con tarjeta en la comisaría, o bien de forma telemática al pedir la cita online. Es fundamental llevar el justificante de familia numerosa actualizado, ya que si está caducado, se pierde la exención y hay que abonar la tasa íntegra. La gratuidad se aplica también en la renovación por caducidad, extravío o deterioro.

¿Qué ocurre si no pagas la tasa?

Sin el pago correspondiente, el trámite no se realiza. Para las familias numerosas, es imprescindible que el título esté en vigor el día de la cita, no basta con solicitarlo posteriormente.

El desafío de la burocracia: trabas y desesperación ciudadana

El proceso, aunque digitalizado en parte, sigue lastrando la paciencia de los usuarios. El “coñazo” de la cita telefónica, las páginas web colapsadas y los horarios limitados en la administración son parte del día a día. La lentitud administrativa, agravada por la falta de personal y la sobrecarga de las oficinas, genera retrasos y quejas constantes.

Muchos ciudadanos, especialmente en grandes ciudades, denuncian que hay que “cazar” una cita con semanas de antelación, y que las anulaciones de última hora complican aún más el proceso. Las familias con niños pequeños o personas mayores encuentran especialmente complejo el trámite, pese a las mejoras que prometía la digitalización.

El DNI 4.0: promesas y realidad

El nuevo DNI 4.0 pretende facilitar la identificación digital y agilizar los trámites, pero su implantación sigue siendo lenta y desigual según la provincia. Aunque la tecnología permite ahora el pago online y la gestión de citas conjuntas, la obligatoriedad de la presencia física y el control manual de la documentación mantienen el proceso en la era del papel.

Recursos útiles y enlaces oficiales

Cita previa online: www.citapreviadnie.es

www.citapreviadnie.es Información oficial del DNI: www.dnielectronico.es

www.dnielectronico.es Ministerio del Interior: www.interior.gob.es

Consejos prácticos para sobrevivir al trámite

Consulta la web varias veces al día para encontrar huecos libres.

Ten toda la documentación preparada y revisa fechas de caducidad.

Si eres familia numerosa, lleva el título actualizado y en vigor.

Llega con tiempo el día de la cita y revisa tus datos antes de firmar.

Si tienes urgencia, busca la opción de “cita rápida” y amplía tu radio de búsqueda a otras comisarías.

A pesar de las trabas, renovar el DNI y el pasaporte sigue siendo un trámite obligatorio y esencial para cualquier ciudadano español. Y aunque la burocracia no da tregua, la satisfacción de tener los papeles en regla compensa, al menos por un tiempo, el esfuerzo invertido.