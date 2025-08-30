Por qué cambiamos nuestra forma de hablar y gesticulamos cuando nos expresamos en otro idioma

Hablar otro idioma no es solo traducir palabras.

Quienes se han enfrentado al reto de comunicarse en una lengua extranjera coinciden en que, de alguna manera, sienten que “no son los mismos”.

Desde la elección del tono hasta la gesticulación, la transformación va más allá de la gramática.

Según expertos y testimonios recogidos en medios internacionales, la explicación es compleja y apasionante.

Adoptar una lengua foránea implica adaptar no solo el vocabulario, sino también los códigos sociales, las expresiones culturales y hasta la forma de interactuar.

“Siento que me vuelvo más directa en inglés”, comenta una profesora española.

Para otros, el cambio es casi físico: “Gesticulo distinto, mi voz suena más aguda o más grave dependiendo del idioma”.

¿La próxima vez que te sorprendas hablando distinto en otra lengua? Recuerda: no eres tú… es tu yo multilingüe tomando la palabra.

Las razones detrás del cambio

¿Por qué ocurre esta metamorfosis lingüística? Los psicólogos apuntan a varios factores:

Contexto social : Cuando aprendemos un idioma, lo hacemos generalmente en contextos distintos a nuestra lengua materna (por ejemplo, clases formales o viajes). Eso condiciona nuestro registro y nivel de soltura.

: Cuando aprendemos un idioma, lo hacemos generalmente en contextos distintos a nuestra lengua materna (por ejemplo, clases formales o viajes). Eso condiciona nuestro registro y nivel de soltura. Modelos culturales : Cada idioma transmite formas diferentes de cortesía, humor o autoridad. En francés es habitual tutear desde el inicio; en japonés, el respeto se cuela en cada frase.

: Cada idioma transmite formas diferentes de cortesía, humor o autoridad. En francés es habitual tutear desde el inicio; en japonés, el respeto se cuela en cada frase. Memoria y emociones : Recordamos situaciones concretas asociadas a ese idioma. Por ejemplo, muchos adultos asocian el inglés a exámenes o entrevistas laborales.

: Recordamos situaciones concretas asociadas a ese idioma. Por ejemplo, muchos adultos asocian el inglés a exámenes o entrevistas laborales. Falta de recursos expresivos: Al tener menos dominio sobre una lengua extranjera, tendemos a simplificar o a usar estructuras más básicas.

Un reportaje reciente lo resume así: “No solo cambias lo que dices, cambias cómo eres cuando hablas otro idioma”.

Datos locos y curiosidades sobre el “efecto bilingüe”

Algunos datos sorprendentes ilustran hasta qué punto cambia nuestra forma de hablar según el idioma:

El 64% de los bilingües afirma que su personalidad varía dependiendo de la lengua que utiliza .

. En encuestas europeas recientes, los españoles están entre los ciudadanos que más afirman sentir “vergüenza” al expresarse en inglés.

Un estudio realizado por psicólogos sociales reveló que las personas suelen ser más asertivas y menos emocionales al usar una lengua extranjera.

Entre las curiosidades lingüísticas más comentadas:

En inglés muchos españoles tienden a elevar el tono final de las frases, imitando entonaciones anglosajonas aunque no sean naturales en castellano.

Los gestos también cambian: algunos aseguran que al hablar italiano mueven más las manos; al hablar alemán se vuelven más rígidos.

Algunos dicen tener “acento extranjero” incluso al soñar.

España y el inglés: ¿el peor nivel de Europa?

El periodista alemán Wolfgang Maier ha puesto el foco en este fenómeno desde un ángulo tan divertido como ácido. En uno de sus experimentos para televisión se lanzó a comprobar el nivel real de inglés entre los españoles, con resultados entre lo cómico y lo preocupante.

Su premisa era clara: España figura habitualmente entre los países con peor dominio del inglés dentro de la Unión Europea. Para demostrarlo:

Se paseó por las calles preguntando direcciones en inglés. Las respuestas iban desde gestos nerviosos hasta frases ininteligibles como “Yes… but no is possible”.

Probó a pedir ayuda en comercios y restaurantes turísticos. En muchos casos solo obtuvo sonrisas incómodas o respuestas monosilábicas.

Incluso planteó preguntas sencillas a jóvenes universitarios que respondieron con frases memorizadas como “My tailor is rich”, herencia lejana del mítico método Assimil.

Aunque el experimento tiene un tono humorístico, las estadísticas avalan sus conclusiones:

España aparece sistemáticamente entre los últimos puestos del ranking europeo de dominio del inglés.

Solo un 22% declara poder mantener una conversación fluida en ese idioma.

Ranking europeo del nivel de inglés

A día de hoy, 30 de agosto del 2025, los países europeos mejor valorados por su nivel medio de inglés son:

Puesto País Nivel (de 0 a 100) 1 Países Bajos 96 2 Suecia 94 3 Dinamarca 93 … … … 26 Italia 58 27 España 56

En contraste con estos datos objetivos, los españoles suelen considerar que su comprensión es mejor que su expresión oral, lo que genera situaciones tan surrealistas como divertidas.

¿Somos otra persona cuando hablamos otro idioma?

La ciencia respalda esa sensación extraña pero universal. Los estudios citados por la BBC señalan que no solo se trata de una percepción subjetiva. Hay cambios reales en la forma de pensar, reaccionar emocionalmente e incluso tomar decisiones según el idioma empleado.

En definitiva:

Hablar otro idioma nos obliga a salir del personaje habitual.

Adaptamos nuestros gestos y tono para encajar socialmente.

El sentido del humor cambia: lo gracioso en castellano puede no funcionar igual en francés o alemán.

Queda claro que aprender idiomas abre mundos… ¡y personalidades! Y aunque algunos españoles sigan luchando con el “nivel medio”, cada intento por comunicarse es también una pequeña revolución cultural interna.