¿Serán capaces los fanáticos hutíes de cortar el tráfico en el Mar Rojo?

La tensión en el mar Rojo ha escalado de forma abrupta tras la reciente muerte del primer ministro hutí y varios ministros en Saná, capital de Yemen.

En las últimas horas, milicianos hutíes han asaltado edificios de la ONU en la ciudad, en una muestra de fuerza que anticipa una posible ola de represalias en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.

El temor a nuevos ataques se extiende entre navieras, aseguradoras y gobiernos, que ven peligrar la estabilidad del flujo energético y comercial hacia Europa.

Una vía estratégica bajo amenaza

El mar Rojo conecta el Océano Índico con el Mediterráneo a través del canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb, sirviendo de puente entre Asia, África y Europa. Por sus aguas navegan cada año unos 19.000 cargueros, transportando cerca del 11% del tráfico marítimo global y 10% del petróleo mundial. Cualquier alteración en esta ruta tiene un impacto directo sobre los precios de la energía y los costes logísticos internacionales.

Represalias hutíes: un riesgo real para el comercio

Desde noviembre de 2023, los ataques hutíes se han multiplicado, con más de 190 buques mercantes atacados hasta abril de 2025, dos hundidos y al menos cuatro marineros fallecidos. La escalada actual, motivada por la muerte de líderes hutíes y el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Gaza, ha provocado una oleada de acciones militares por parte tanto de los rebeldes como de fuerzas israelíes y estadounidenses.

El grupo hutí, apoyado por Irán, ha ampliado su objetivo inicial (buques vinculados a Israel) a embarcaciones de más de cuarenta países.

Las navieras internacionales evitan ya el mar Rojo y desvían sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando los costes logísticos y las emisiones contaminantes.

El puerto israelí de Eilat, vital para la economía local, permanece inactivo desde mediados de 2024.

Impacto económico inmediato

Las consecuencias económicas se sienten en varios frentes:

Seguros marítimos disparados: El aumento del riesgo ha encarecido las pólizas para transitar por la zona. A día de hoy, 1 de septiembre de 2025, muchas compañías consideran inasumible operar en esas aguas sin garantías adicionales. Desvío masivo de rutas: Más de 2.000 barcos han optado por rodear África, lo que incrementa los tiempos y costes operativos. Alza del precio energético: El bloqueo o ralentización del canal afecta directamente al suministro europeo. Cada día transitan por Suez cinco millones de barriles de petróleo; cualquier incidente repercute en la factura energética europea. Presión inflacionaria global: Las tarifas de flete para contenedores entre Shanghái y Europa se han triplicado desde principios de 2024. Productos básicos como trigo o gas natural han experimentado subidas adicionales.

Europa: vulnerable ante la crisis

La dependencia europea del canal de Suez es evidente:

Cerca del 20% del comercio exterior europeo utiliza esta ruta.

El suministro energético (petróleo, gas natural licuado) depende críticamente del paso seguro por el mar Rojo.

España registra un leve repunte en tráfico portuario (1,4% respecto a 2022), pero desde marzo la tendencia es a desacelerarse por la crisis.

Escenario político-militar: ¿qué puede ocurrir?

La reanudación de ataques hutíes coincide con una fase crítica en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Los rebeldes han intensificado sus acciones:

Hundimiento reciente de dos buques y ataque con misiles contra instalaciones israelíes.

Asalto a edificios internacionales como medida simbólica y estratégica.

Amenaza explícita a cualquier barco que navegue hacia puertos israelíes o esté vinculado a aliados occidentales.

Estados Unidos e Israel han respondido con bombardeos selectivos sobre puertos y centrales eléctricas hutíes. Sin embargo, la capacidad militar rebelde sigue intacta gracias al apoyo iraní y a una estructura descentralizada difícil de neutralizar.

Consecuencias globales y respuestas

El conflicto no solo impacta al comercio europeo; su onda expansiva afecta a países emergentes vulnerables a subidas súbitas en alimentos y energía. Los expertos piden:

Inversiones urgentes en infraestructuras alternativas.

Refuerzo internacional para garantizar la seguridad marítima.

Desarrollo tecnológico que permita monitorizar mejor las amenazas asimétricas.

Las aseguradoras recalculan riesgos constantemente mientras las navieras rediseñan rutas para evitar pérdidas millonarias. El futuro inmediato dependerá tanto del desenlace político-militar en Yemen como del grado de coordinación internacional frente al desafío hutí.

Claves para entender lo que viene

El mar Rojo seguirá siendo un escenario central para la seguridad energética europea durante los próximos meses.

La volatilidad política tras la muerte del líder hutí puede derivar en nuevas oleadas represivas sobre barcos civiles.

Los precios logísticos permanecerán altos mientras persista la incertidumbre sobre la libre navegación.

En este contexto incierto, cada movimiento estratégico cuenta. La capacidad europea para sortear esta crisis dependerá no solo del músculo diplomático sino también de su agilidad logística ante uno de los mayores desafíos marítimos recientes.