Paro e IPC: lo que los datos no cuentan y el “maquillaje” que debes evitar

El mes de agosto suele traer malas noticias para el empleo en España y este año no ha sido la excepción. El paro registrado subió en 21.905 personas, hasta un total de 2.426.511 desempleados. Aunque desde el Ministerio de Trabajo se subraya que es “la cifra más baja para un mes de agosto desde 2007”, esta evolución repite la pauta estacional: finalizan los contratos ligados al turismo y el sector servicios concentra el grueso de los despidos.

Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social perdió casi 200.000 empleos en el mes, la mayor caída desde 2019, situando la media en 21,6 millones de trabajadores. El Gobierno insiste en que se trata de un ajuste temporal y que, en comparación anual, la afiliación sube un 2,2%, pero la foto a corto plazo muestra un parón en la creación de empleo.

En paralelo, el IPC adelantado de agosto se sitúa en el 2,7%, ligeramente por encima del objetivo del 2% del BCE. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, sigue siendo el dato clave para medir la persistencia del encarecimiento de la vida.

¿Paro bajo? Analiza la calidad del empleo

Hablar solo de “paro bajo” puede ser engañoso si no se examina la calidad del empleo creado y perdido. El grueso del aumento de paro en agosto se concentra en los servicios (+21.692 personas), mientras que baja en agricultura y entre quienes buscan su primer empleo.

Algunos puntos esenciales para no tragarse el “maquillaje” de las cifras oficiales:

Contratos indefinidos: Desde la reforma laboral, el peso del contrato indefinido supera el 88% de los nuevos contratos, con más de 15 millones de asalariados indefinidos, aunque solo el 6,3% son fijos-discontinuos.

Temporalidad: Ha caído drásticamente, situándose por debajo del 12%, frente al 31% de 2018. La mejora es aún más notable entre los jóvenes, cuyo empleo temporal baja del 54% al 19% en siete años.

Fijos-discontinuos: Esta modalidad, que permite contratos indefinidos para trabajos estacionales, ha sido criticada por ocultar parte del desempleo real, ya que los trabajadores no cuentan como parados cuando no están activos, aunque tampoco trabajan ni cobran salario.

Afiliación neta: el termómetro real

La cifra de afiliados a la Seguridad Social es el mejor termómetro para saber cuántas personas realmente trabajan. Aunque en agosto la afiliación cayó en casi 200.000 personas, el dato anual es positivo: 476.801 afiliados más que hace un año (+2,2%). Pero si solo se mira el dato mensual, el ajuste es el mayor desde 2019, reflejando la estacionalidad y la dependencia del turismo.

IPC: ¿qué significa el 2,7% para tu bolsillo?

El IPC general sube un 2,7% interanual en agosto. Pero para saber si el salario real mejora o empeora, es clave mirar la inflación subyacente, que se mantiene cerca del 3%. Si los salarios pactados suben menos que la inflación, el poder de compra de los trabajadores baja.

Salarios reales: el dato que importa

Salarios pactados: El último dato oficial sitúa la subida media en convenio en torno al 2,6%-2,7%, en línea con el IPC, pero por debajo de la inflación subyacente.

Poder adquisitivo: Si la inflación subyacente supera la subida salarial, la renta real cae. El efecto es más duro en los hogares con menor capacidad de ahorro.

Manual práctico: cómo no dejarte engañar por los titulares

Para analizar el mercado laboral y la evolución de precios con criterio, sigue este checklist sencillo:

Mira la afiliación neta (no solo el paro registrado): ¿Cuántos trabajan realmente? Examina la calidad del empleo: ¿Cuántos contratos son indefinidos? ¿Cuántos fijos-discontinuos? Compara salarios y IPC subyacente: ¿Los salarios suben más o menos que los precios? Atiende a la estacionalidad: Agosto suele ser malo para el empleo, pero ¿cuánto peor que otros años? Observa las diferencias territoriales: Cataluña y Madrid lideran el aumento del paro, mientras que Canarias y Castilla-La Mancha resisten mejor.

Indicador Dato agosto 2025 Dato anual (%) Paro registrado 2.426.511 personas -5,66% Paro mensual +21.905 personas Afiliación media 21.666.203 personas +2,2% IPC (adelantado) 2,7% Salarios pactados 2,6%-2,7% (media) Contratos indefinidos 88% de los nuevos Temporalidad 11,9%

Recursos para profundizar

INE: Consulta los datos detallados de IPC y paro en www.ine.es

Consulta los datos detallados de IPC y paro en www.ine.es SEPE: Para cifras de desempleo y contratos, www.sepe.es

Para cifras de desempleo y contratos, www.sepe.es Seguridad Social: Evolución de la afiliación, www.seg-social.es

Un análisis riguroso exige ir más allá del titular y observar tanto la letra pequeña como la tendencia a medio plazo. El empleo y los precios son mucho más que una cifra: afectan directamente al bolsillo y la estabilidad de millones de hogares en España.