Deuda pública 2025: cuánto paga cada español al año, qué impacto real tiene en nuestros bolsillos y cuánto debemos cada uno

La deuda pública ha dejado de ser una cifra abstracta.

Hoy, el coste de financiarla se ha convertido en un gasto palpable para cada español, en un contexto donde la inflación y los precios añaden presión al presupuesto familiar.

A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, entender cuánto paga cada ciudadano por la deuda pública resulta clave para anticipar los retos de los próximos presupuestos y la sostenibilidad fiscal.

¿Cuánto cuesta la deuda pública a cada español?

El Banco de España cifra la deuda pública en torno al 109% del PIB para 2025, superando los 1,6 billones de euros. El pago de intereses alcanza ya los 40.000 millones de euros anuales, lo que implica que, solo en intereses, cada español abona cerca de 1.050 euros al año. Este cálculo se obtiene dividiendo el total de intereses entre la población residente, actualmente unos 47,4 millones de personas.

Deuda total : 1,6 billones de euros

: 1,6 billones de euros Pago anual de intereses : 40.000 millones de euros

: 40.000 millones de euros Población : 47,4 millones

: 47,4 millones Coste per cápita anual (intereses): aprox. 1.050 euros

Este pago es solo por intereses. Si se sumara la amortización de la deuda, la cifra sería aún mayor, aunque este importe se difiere y renueva año tras año.

Comparativa europea: ¿Paga más o menos España?

En comparación con otros países de la eurozona, España se sitúa por encima de la media en deuda sobre PIB, pero por debajo de Italia y Grecia. Francia, por ejemplo, ronda el 112% de deuda sobre PIB, mientras que Alemania se mantiene en torno al 65%. Sin embargo, el coste de los intereses depende también del tipo medio de la deuda emitida y la confianza de los mercados en cada economía.

País Deuda pública (% PIB) Intereses per cápita (€) España 109% 1.050 Francia 112% 1.200 Italia 140% 1.500 Alemania 65% 750

Los españoles pagan más que los alemanes pero menos que los italianos. La diferencia está en los tipos de interés y en el peso relativo de la deuda.

¿Por qué crece el coste de la deuda?

El encarecimiento del servicio de la deuda responde a dos factores principales:

Subida de los tipos de interés : El Banco Central Europeo ha elevado los tipos para frenar la inflación, lo que encarece las nuevas emisiones de deuda.

: El Banco Central Europeo ha elevado los tipos para frenar la inflación, lo que encarece las nuevas emisiones de deuda. Inflación persistente: Los precios suben, y con ellos los intereses exigidos por los inversores para no perder poder adquisitivo.

A pesar de que la inflación en España se ha moderado en algunos meses, en agosto de 2025 se mantiene en el 2,7% interanual, con una inflación subyacente en el 2,4%. Esto significa que, aunque los precios no suban tanto como en los peores momentos de 2022-2023, siguen presionando los costes de financiación del Estado y de las familias.

El impacto real en el bolsillo: inflación y precios

La relación entre deuda, intereses y precios es directa:

El Estado debe dedicar una parte creciente de sus ingresos a pagar intereses, reduciendo el margen para políticas sociales, inversión o rebaja de impuestos.

El pago de intereses se financia con impuestos presentes o futuros, lo que implica menos recursos disponibles para gasto social o servicios públicos.

La inflación erosiona el poder adquisitivo, pero también reduce el valor real de la deuda, aunque a costa de tensionar salarios y pensiones.

En los últimos meses, los precios de la electricidad y los carburantes han sido determinantes en la evolución del IPC, con repuntes puntuales que afectan tanto al coste de vida como a la factura de la deuda pública. El Gobierno ha aplicado medidas temporales para contener el precio de la energía, como rebajas fiscales, pero su retirada está contribuyendo a la reciente subida de la inflación.

¿Qué puede esperar el contribuyente en 2026?

De cara a los presupuestos de 2026, la tendencia apunta a un gasto en intereses superior al de este año, salvo que los tipos bajen de forma significativa. El debate sobre impuestos y gasto público será inevitable, ya que el margen fiscal es cada vez más estrecho.

Una subida de los tipos de interés, aunque sea leve, puede suponer miles de millones extra en el pago de intereses.

Si la inflación se mantiene cerca del 3%, el Estado tendrá que ajustar sus previsiones de ingresos y gastos para no aumentar el déficit.

La reforma de impuestos o el recorte de otras partidas serán temas clave en la negociación de los próximos presupuestos.

Herramienta de cálculo: ¿Cuánto pagas tú?

Para facilitar la comprensión, se propone una sencilla fórmula:

Intereses pagados por contribuyente = Total intereses anuales / Población

Así, cada español puede saber cuántos euros de sus impuestos se destinan solo a pagar los intereses de la deuda. Este cálculo puede consultarse en las plataformas informativas de economía y en los canales de YouTube especializados en divulgación económica.

Inflación, deuda y vida diaria: una ecuación compleja

La conexión entre inflación y deuda pública es más que evidente en el día a día:

Los precios suben, el Estado paga más intereses y el ciudadano nota el impacto doble: en su compra semanal y en la presión fiscal.

Si la inflación se modera y el BCE reduce tipos, el coste de la deuda podría estabilizarse, pero la incertidumbre sigue siendo alta por la volatilidad de los mercados energéticos y la situación internacional.

La economía española encara un otoño marcado por la vigilancia de los mercados, la negociación presupuestaria y el reto de mantener el equilibrio entre gasto social y disciplina fiscal. El coste de la deuda pública, invisible durante años, ahora se percibe con claridad en cada recibo y cada nómina.

La respuesta a cuánto paga cada español por la deuda pública deja de ser una pregunta técnica para convertirse en un dato esencial para entender el presente y anticipar el futuro económico de España.