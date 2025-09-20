Ferraris por 150 euros: así son las subastas de Hacienda que te ponen los ojos como platos

El rugido de un Ferrari FF por apenas 150 euros parece más una fantasía que una realidad, pero el portal Escrapalia y el Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas han conseguido convertir ese sueño en noticia.

La última subasta pública, abierta hasta el 25 de septiembre de 2025, ha sacudido el mercado del motor y ha generado una ola de interés entre aficionados y profesionales.

El lote estrella, un Ferrari FF valorado en más de 200.000 euros, ha sido decomisado tras una operación contra el narcotráfico y se vende en estado «tal cual», sin ITV y con secuelas de una inundación reciente, lo que añade un componente de riesgo y aventura a la puja.

Este tipo de subastas no solo ofrecen coches de lujo a precios simbólicos, también son una vía para canalizar recursos hacia programas sociales.

Los ingresos obtenidos se destinan a la prevención de toxicomanías y a la inserción de drogodependientes, una labor que el propio Ministerio de Sanidad supervisa a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

En 2023, se distribuyeron más de 28 millones de euros procedentes de estas subastas, demostrando que el lujo confiscado puede convertirse en ayuda real para quienes más lo necesitan.

En definitiva, el motor de la oportunidad arranca en Coslada, Madrid, y pone a prueba el pulso de los compradores más audaces.

Un Ferrari FF por 150 euros puede ser el inicio de una historia llena de emociones, retos y, por qué no, de nuevas vidas para coches que han pasado del garaje del crimen organizado a la esperanza social y al sueño de cualquier amante del automovilismo.

¿Cómo funciona la subasta y quién puede participar?

El proceso es sencillo pero exige atención al detalle. Los interesados deben inscribirse en el portal Escrapalia, abonar una fianza del 5% sobre el valor de tasación del vehículo y pueden visitar los lotes presencialmente solo durante una ventana muy concreta: el 24 de septiembre entre las 10:00 y las 12:00 horas en Coslada (Madrid). Una vez finalizada la subasta, el ganador debe pagar el importe adjudicado y hacerse cargo tanto del traslado como de la reparación del vehículo, gastos que pueden disparar la inversión inicial.

Aspectos clave del proceso:

Inscripción online y fianza previa (5% del valor de tasación).

Visita presencial limitada y previa inscripción.

Estado «tal cual»: sin reclamación posible posterior.

Pago inmediato y costes de reparación y traslado a cargo del comprador.

El Ferrari FF, por ejemplo, requiere una reparación profunda tras haber sufrido una inundación y permanecer tiempo inmovilizado. Los neumáticos están en mal estado y la ITV no está en vigor, por lo que el comprador debe asumir el riesgo y la inversión para devolverlo a la carretera.

El contexto: vehículos de lujo y la lucha contra el narcotráfico

Muchos de los coches subastados proceden de operaciones policiales contra el crimen organizado y el narcotráfico. El Ferrari FF y el Mercedes-Benz G 63 AMG, ambos protagonistas de esta edición, forman parte de los bienes decomisados por sentencia firme y gestionados por el Ministerio de Sanidad. Los fondos recaudados se destinan, prioritariamente, a programas de prevención y ayuda social, en una estrategia que busca reducir tanto la demanda como la oferta de drogas en España.

Desde el punto de vista técnico, estos coches pueden representar auténticas gangas, pero también esconden riesgos importantes:

Los vehículos suelen estar aparcados a la intemperie y, en ocasiones, solo pueden verse en fotos, lo que dificulta la evaluación de su estado real.

Es posible que hayan sido vandalizados o que sufran daños ocultos, por lo que la compra se convierte en una apuesta arriesgada, recomendada solo para quienes tienen experiencia o recursos para afrontar reparaciones de alto coste.

A pesar de ello, la oportunidad de adquirir un deportivo de alto nivel por una fracción de su valor de mercado ha disparado las pujas, aunque el precio final suele seguir siendo muy inferior al del mercado tradicional.

El impacto en el sector y en la sociedad

Las subastas de Hacienda no solo movilizan a coleccionistas y aficionados, también tienen un efecto directo en la lucha contra el narcotráfico y la reinserción social. El modelo de gestión del Fondo de Bienes Decomisados ha permitido financiar proyectos que, en 2023, canalizaron el 70% de los ingresos hacia la reducción de la demanda y el 30% hacia la persecución del delito. Cada coche vendido, cada embarcación o inmueble subastado, se traduce en recursos para programas de prevención, asistencia e inserción laboral.

En paralelo, el sector del motor observa con atención cómo estas subastas abren una puerta inédita al acceso de vehículos de lujo. Los precios de salida, en muchos casos, están muy por debajo de los valores de mercado, aunque el estado de los lotes y los costes asociados obligan a los compradores a valorar cuidadosamente la inversión. El caso del Ferrari FF, por ejemplo, ilustra cómo el precio simbólico puede convertirse en una oportunidad única o en una fuente de problemas si no se dispone de los medios para restaurarlo.

Perspectivas y evolución de las subastas

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, el interés por las subastas de Hacienda sigue creciendo, impulsado por casos mediáticos y por la posibilidad real de adquirir vehículos icónicos. La transparencia del proceso, la gestión digital a través de portales como Escrapalia y la implicación directa de organismos públicos, han dado lugar a un sistema que, aunque no exento de críticas por el estado de los bienes subastados, se consolida como alternativa viable para quienes buscan oportunidades en el mercado del motor.

Las claves para participar y aprovechar estas subastas pasan por: