Trump dispara el coste de las visas H-1B con una tasa de 100.000 dólares y las empresas ‘tech’ se ponen de los nervios

El anuncio de la administración de Donald Trump de imponer una tasa de 100.000 dólares para cada solicitud de visa H-1B ha sacudido el panorama empresarial y tecnológico de Estados Unidos.

Este visado es la principal vía de entrada para profesionales altamente cualificados de países como India y China, especialmente en sectores como la informática, la ingeniería y la salud.

Desde el sector tecnológico y los colectivos de inmigrantes, la reacción ha sido de alarma. Se advierte de un posible frenazo a la innovación y la competitividad del país, al reducirse el acceso a talento internacional que ha sido clave en el liderazgo global de Silicon Valley y otras regiones punteras.

La incertidumbre también afecta a miles de estudiantes extranjeros en periodo de prácticas, que podrían ver restringidas sus oportunidades laborales futuras.

Los expertos coinciden en que, de mantenerse la tasa, solo las grandes multinacionales podrían permitirse recurrir al visado H-1B, mientras startups y pymes quedarían excluidas de la carrera global por el talento.

Esto podría incrementar la automatización, la deslocalización y el fortalecimiento de polos de innovación en otros países.

En definitiva, la imposición de una tasa de 100.000 dólares a las visas H-1B marca un antes y un después en la política migratoria y en el acceso a talento internacional en Estados Unidos, con efectos que se dejarán sentir en la economía y en el ecosistema tecnológico global en los próximos años.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la medida se percibe como el mayor endurecimiento de este programa en décadas, elevando las barreras para la captación de talento internacional.

La H-1B ya era un proceso costoso, con tasas que oscilaban entre 1.700 y 4.500 dólares dependiendo de la rapidez del trámite, a lo que ahora se suman estos 100.000 dólares adicionales por cada petición.

El impacto inmediato afecta sobre todo a grandes tecnológicas como Amazon, IBM, Microsoft y Google, que tradicionalmente han dependido de este programa para nutrir sus plantillas con perfiles muy especializados.

Según datos oficiales, en 2024 el puesto más solicitado bajo la H-1B fue el de desarrollador de software.

Cambios normativos y posibles excepciones

La proclamación presidencial, que entrará en vigor el 21 de septiembre, establece que ningún trabajador con visa H-1B podrá entrar en Estados Unidos si su petición no está acompañada por el pago de la nueva tasa. El texto también da margen a la Secretaría de Seguridad Nacional para eximir a ciertos sectores considerados de interés nacional, aunque los detalles sobre las excepciones aún no están del todo claros. Por el momento, la tasa afecta principalmente a nuevas solicitudes desde fuera del país, no a renovaciones ni a cambios de estatus dentro del territorio estadounidense.

El gobierno justifica la medida como una forma de proteger al trabajador local, incrementar los salarios mínimos requeridos para estos visados y frenar el uso abusivo por parte de empresas de outsourcing que saturan el sistema de lotería con múltiples solicitudes. Sin embargo, expertos y líderes del sector advierten que la tasa convierte la H-1B en un “permiso de trabajo de lujo”, inaccesible para startups y pequeñas empresas.

Consecuencias para empresas, trabajadores y la economía

La subida de costes es inmediata: una empresa que contrate a 10 empleados bajo este visado afrontaría un desembolso adicional de 1 millón de dólares solo en tasas. Esto obliga a revisar presupuestos, adaptar paquetes salariales y replantear estrategias de contratación internacional.

Pérdida de diversidad y talento: El encarecimiento podría desincentivar la llegada de perfiles diversos y altamente cualificados, perjudicando sobre todo a los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El encarecimiento podría desincentivar la llegada de perfiles diversos y altamente cualificados, perjudicando sobre todo a los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Desplazamiento del talento: Ante estas trabas, muchos profesionales podrían optar por destinos alternativos como Canadá , Reino Unido o países de la Unión Europea , que compiten activamente por captar talento internacional.

Ante estas trabas, muchos profesionales podrían optar por destinos alternativos como , o países de la , que compiten activamente por captar talento internacional. Alternativas y migración interna: Algunas empresas exploran ya otras vías migratorias, como las visas O-1 o EB-1A para personas de habilidades extraordinarias, aunque son procesos más complejos y restrictivos.

La decisión llega en un momento de creciente debate sobre inmigración y mercado laboral en Estados Unidos. La administración Trump ha endurecido desde enero diversas formas de inmigración legal y ha elevado la vigilancia sobre los visados de estudiantes y trabajadores temporales. Este movimiento sobre la H-1B es, con diferencia, el de mayor calado mediático y económico.

La legalidad de la tasa está en cuestión: normalmente, cambios de esta magnitud requieren tramitación legislativa o un proceso de consulta pública, por lo que se esperan recursos judiciales por parte de empresas y asociaciones. Si la medida prospera, supondrá una reconfiguración radical del acceso al empleo cualificado extranjero en Estados Unidos.