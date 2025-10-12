  • ESP
    España América
Economía

Conflictos comerciales y geopolíticos en torno a recursos esenciales

¿Qué son las tierras raras y por qué son claves en la bronca de Trump con China?

Los minerales de tierras raras, imprescindibles para la tecnología contemporánea, se convierten en una herramienta diplomática entre Estados Unidos y China en medio de un clima de amenazas y tensiones comerciales.

¿Qué son las tierras raras y por qué son claves en la bronca de Trump con China?
Tierras raras. PD
Archivado en: Asia | Economía | EEUU

Más información

Donald Trump (EEUU) vs Xi Jinping (CHINA)

La guerra comercial global resurge feroz: Trump anuncia aranceles del 130% a China

Rutenio, el metal raro

El mundo a la caza del rutenio: el metal raro que alimenta la inteligencia artificial y vale casi como el oro

En el trasfondo del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, hay un recurso que, aunque desconocido para muchos, es fundamental para la economía global: los minerales de tierras raras.

Estos 17 elementos son esenciales para la producción de artículos tan habituales como teléfonos móviles, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa militar.

La reciente retórica de Donald Trump ha vuelto a poner estos minerales en el foco del debate internacional, amenazando con nuevas restricciones a las importaciones chinas y poniendo en riesgo la cadena de suministro mundial.

¿Qué son los minerales de tierras raras?

Los minerales de tierras raras abarcan elementos como el neodimio, el cerio, el lantano y el terbio. Aunque su nombre sugiere escasez, se hallan distribuidos por todo el mundo; sin embargo, su extracción y procesamiento son complicados y costosos.

Esto ha permitido a China afianzar su posición hegemónica en el mercado, controlando actualmente cerca del 60% de la producción global y casi el 90% de la capacidad de procesamiento. La siguiente tabla muestra la relevancia de China en esta industria:

PaísProducción anual (toneladas, 2024)Porcentaje global
China210.00060%
Estados Unidos43.00012%
Australia21.0006%
Otros76.00022%

Estrategia y amenazas en la guerra comercial

La administración Trump ha sostenido que las tierras raras pueden ser utilizadas como una palanca contra China, especialmente ante el temor de que este país limite las exportaciones de estos minerales. La argumentación del expresidente se basa en la vulnerabilidad que enfrentan los fabricantes estadounidenses y europeos, que dependen significativamente de las importaciones chinas para sostener sus industrias tecnológicas y militares.

Este tipo de amenaza no es nuevo: en 2010, China restringió las exportaciones de tierras raras hacia Japón tras un conflicto territorial, lo que generó una crisis en el sector tecnológico japonés. Ahora, con las tensiones escalando, empresas como Apple, Tesla y grandes contratistas militares han comenzado a explorar alternativas fuera del territorio chino, aunque este proceso es lento y costoso.

¿Por qué son tan importantes?

Los minerales de tierras raras son insustituibles en múltiples aplicaciones:

  • Imanes potentes para motores eléctricos y generadores eólicos.
  • Catalizadores en la industria petroquímica.
  • Pantallas y baterías para dispositivos electrónicos.
  • Sistemas de guía y radares militares.

Sin estos elementos clave, tanto la transición energética como el avance tecnológico global podrían verse seriamente comprometidos. A continuación se detallan algunos usos críticos:

  1. Neodimio: motores para vehículos eléctricos y turbinas eólicas.
  2. Europio: pantallas LED y láseres.
  3. Disprosio: imanes resistentes al calor, fundamentales para coches híbridos.
  4. Cerio: utilizado en pulido de cristales y catalizadores.

Impacto económico y social

La posibilidad de restricciones en las exportaciones de tierras raras ha encendido alarmas en los mercados financieros. En los últimos días, los precios de estos minerales han aumentado considerablemente, lo que ha elevado el valor de empresas mineras fuera de China, especialmente en Estados Unidos y Australia. Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales han intensificado sus inversiones en proyectos relacionados con la extracción y reciclaje, aunque sigue siendo notable la dependencia respecto a la tecnología china.

La geopolítica relacionada con los minerales de tierras raras tiene consecuencias directas sobre la sociedad:

  • Empleos vinculados a minería y tecnología: reabrir minas en países como Estados Unidos podría generar miles de puestos laborales; aunque también presenta retos medioambientales considerables.
  • Precios más altos en productos electrónicos: un incremento en los costos podría encarecer desde smartphones hasta vehículos eléctricos.
  • Tensión diplomática: esta disputa refuerza el clima competitivo entre ambas potencias, con posibles efectos colaterales en sectores estratégicos adicionales.

El futuro de la cadena de suministro

El objetivo por alcanzar independencia respecto a las tierras raras se ha convertido en una prioridad para Occidente. El gobierno estadounidense ha lanzado incentivos para potenciar la producción nacional así como acuerdos con Australia y otros países para diversificar sus fuentes suministradoras. Sin embargo, esta transición no será rápida: desarrollar nuevas minas e instalaciones para procesar requiere años llenos de inversiones significativas y regulaciones ambientales estrictas.

La siguiente tabla presenta el tiempo estimado necesario para poner en marcha nuevos proyectos:

ProyectoPaísInicio estimadoProducción anual prevista
Mountain PassEE.UU.202620.000 toneladas
Lynas Rare EarthsAustralia202710.000 toneladas
Proyecto en GroenlandiaDinamarca20288.000 toneladas

Claves para entender el conflicto

  • China utiliza su posición dominante como herramienta tanto diplomática como comercial.
  • Estados Unidos busca opciones alternativas para disminuir su dependencia y proteger su industria.
  • La transición energética junto al avance tecnológico dependen directamente del suministro estable de estos minerales.
  • La presión sobre precios junto a la búsqueda constante por proveedores alternativos marcan las dinámicas del mercado.

La contienda por los minerales de tierras raras promete seguir ocupando un lugar destacado en la agenda internacional, con repercusiones que van mucho más allá del ámbito científico o minero. El equilibrio entre seguridad nacional, innovación tecnológica y sostenibilidad está pendiente sobre un tablero global donde cada movimiento tiene su peso.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]