El mundo a la caza del rutenio: el metal raro que alimenta la inteligencia artificial y vale casi como el oro

En laboratorios y centros de datos de medio mundo se pronuncia con asombro un nombre que, hasta hace poco, solo conocían los químicos y algún que otro espía industrial: rutenio.

Este metal, de aspecto blanquecino y brillo plateado, ha pasado de ser una curiosidad de la tabla periódica a convertirse en el objeto de deseo de la economía digital. ¿El motivo? La inteligencia artificial (IA), ese devorador insaciable de datos y energía, ha puesto los ojos (y los chips) en el sexto metal más raro del mundo.

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, la demanda de rutenio está disparada.

Su precio ha alcanzado los 25.720 dólares por kilogramo, duplicándose en el último año y rozando máximos históricos.

No es para menos: este elemento químico, con símbolo Ru y número atómico 44, es imprescindible para el almacenamiento masivo de información, uno de los pilares de la inteligencia artificial moderna.

El rutenio, ese desconocido de la tabla periódica, se ha convertido en la estrella inesperada del mundo digital.

Y, como suele ocurrir en la ciencia, a veces la clave del futuro está en lo que apenas se ve… ¡o en lo que cabe en un nanómetro!

El metal que sostiene la memoria digital

La IA generativa y el cloud computing han cambiado radicalmente las reglas del juego en la gestión de datos. Los discos duros de alta capacidad, fundamentales para almacenar cantidades astronómicas de información, dependen de una tecnología singular: una capa de rutenio de menos de un nanómetro de espesor permite multiplicar la densidad de almacenamiento, haciendo posible que servidores y superordenadores procesen y guarden billones de parámetros.

¿Y por qué no usar otro material? La respuesta está en la dureza, estabilidad térmica y versatilidad del rutenio. Este metal no solo resiste temperaturas extremas (se funde a 2.250 °C y hierve a casi 4.000 °C), sino que además es un excelente catalizador y conductor, lo que lo convierte en la opción preferida para aplicaciones electrónicas de vanguardia.

Una tabla para poner las cosas en perspectiva:

Metal Abundancia en la corteza terrestre Precio actual (USD/kg) Principales aplicaciones Oro 0,004 ppm 72.000 Joyería, inversión, electrónica Platino 0,005 ppm 33.000 Catalizadores, joyería Rutenio 0,001 ppm 25.720 Discos duros, electrónica, IA Rodio 0,001 ppm 28.775 Automoción, joyería, química

ppm: partes por millón

Un recurso limitado en manos de pocos

El rutenio no abunda. Se encuentra en concentraciones bajísimas en la corteza terrestre (apenas 0,001 partes por millón) y se extrae principalmente como subproducto de la minería del platino y el níquel. Sudáfrica, Rusia, Zimbabue, Canadá y Estados Unidos concentran las mayores reservas, pero es Sudáfrica quien lleva la batuta, con el 91% de la producción global en 2022.

Esta dependencia de unos pocos países convierte al rutenio en un recurso estratégico y vulnerable. Si la demanda sigue creciendo —y todo indica que así será, con la expansión de la IA—, los analistas prevén que pronto podría haber un déficit de suministro, disparando aún más los precios y generando tensiones geopolíticas.

Mucho más que discos duros: energía, química y medicina

Aunque el protagonismo actual del rutenio se debe a su papel en el almacenamiento de datos, este metal tiene una agenda repleta de compromisos científicos:

Baterías y supercondensadores : El óxido de rutenio es vital para baterías de litio-oxígeno y supercondensadores de alta capacidad, esenciales en la transición hacia energías renovables. Su eficiencia es inigualable, aunque su precio actual limita su adopción masiva.

: El óxido de rutenio es vital para baterías de litio-oxígeno y supercondensadores de alta capacidad, esenciales en la transición hacia energías renovables. Su eficiencia es inigualable, aunque su precio actual limita su adopción masiva. Catalizadores industriales : Gracias a su estabilidad y capacidad para acelerar reacciones químicas, el rutenio es un actor clave en la producción de fertilizantes, combustibles sintéticos y procesos de hidrogenación.

: Gracias a su estabilidad y capacidad para acelerar reacciones químicas, el rutenio es un actor clave en la producción de fertilizantes, combustibles sintéticos y procesos de hidrogenación. Aplicaciones biomédicas: Se investiga el uso de compuestos de rutenio en terapias contra el cáncer, ya que pueden penetrar células tumorales con menos toxicidad que tratamientos convencionales.

IA, oro y reciclaje: el cóctel del futuro digital

La presión sobre los recursos tecnológicos también ha dado alas a la economía circular. Empresas como Western Digital y Microsoft ya recuperan rutenio, oro y tierras raras de discos duros fuera de uso, reduciendo así la dependencia de nuevas explotaciones mineras y mitigando el impacto ambiental.

Paralelamente, la carrera por la miniaturización y la eficiencia ha llevado a la creación de discos duros de hasta 26 TB, capaces de soportar cargas de trabajo titánicas y protegidos por innovaciones como la tecnología HelioSeal y sistemas avanzados contra la vibración. Todo esto, alimentado por una pizca casi invisible de rutenio, que resulta ser el ingrediente secreto de la revolución digital.

Curiosidades científicas y anécdotas en torno al rutenio