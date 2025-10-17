El BBVA pincha, no logra hacerse con el 30% de Banco Sabadell y tira la toalla en la OPA

El BBVA ha visto frustrado su intento de compra del Banco Sabadell, logrando solo un 25,33% de aceptación por parte de sus accionistas, muy por debajo del umbral mínimo del 30% requerido para continuar con la operación.

Este desenlace pone fin a una prolongada batalla empresarial y política que se inició en mayo de 2024.

En este contexto, el Ibex 35 se prepara para una temporada de resultados que podría ser determinante para su trayectoria en lo que resta del año.

La opa fallida ha dejado a BBVA en una posición donde debe replantear su estrategia, enfocándose en un plan hasta 2028 que contempla acelerar la retribución a los accionistas y llevar a cabo una recompra de acciones por un importe «significativo». Por otro lado, Sabadell ha conseguido preservar su independencia, algo que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Illa, ha celebrado como un triunfo para el sistema bancario catalán.

En lo que respecta al Ibex 35, la temporada de resultados se presenta como un momento crucial. Los bancos, que han tenido un rendimiento excepcional este año con revalorizaciones que oscilan entre el 70% y el 90%, deberán superar las expectativas del consenso para mantener su impulso positivo.

Además, el rumbo del mercado dependerá en gran medida de las novedades provenientes de Wall Street y de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que podría afectar tanto la liquidez como los tipos de interés.

Análisis financiero del IBEX 35

El Ibex 35 ha experimentado un crecimiento del 35% desde principios de año, acelerando su avance en los últimos meses. Este aumento se atribuye principalmente al buen comportamiento del sector bancario y a la confianza en la recuperación económica. No solo los bancos están bajo el foco; empresas como Inditex, que ha visto un repunte en sus ventas, también atraen la atención de los inversores.

La temporada de resultados es vital porque puede ofrecer el empuje necesario para que el Ibex 35 supere sus máximos históricos. Los analistas advierten que, si no hay sorpresas positivas, podríamos enfrentar una consolidación en el mercado hasta final de año.

La caída de la opa sobre Sabadell ha tenido un efecto notable en el valor de BBVA en Wall Street, donde sus acciones se dispararon un 6,7% tras conocerse los resultados. Esta reacción refleja la confianza inversora en la capacidad del banco para seguir adelante con su estrategia y mejorar su rentabilidad sin necesidad de adquirir a Sabadell.

BBVA ha manifestado su optimismo respecto a su plan estratégico hasta 2028, que ya no contempla la integración con Sabadell. Este enfoque se centrará en acelerar la retribución al accionista y realizar una recompra significativa de acciones, lo cual podría mantener interesados a los inversores más conservadores.

La situación de Sabadell

Por su parte, Sabadell ha logrado conservar su independencia, celebrada por el presidente de la Generalitat catalana, Illa, como un hito positivo para el sistema bancario local. La entidad ha defendido su autonomía durante todo este proceso y ahora se dispone a avanzar sin la presión ejercida por BBVA.

La decisión tomada por los accionistas de Sabadell al rechazar la oferta ha sido considerada un éxito para la entidad catalana, que ha conseguido mantener su control y continuar operando libremente.

El Ibex 35 se enfrenta a una temporada crucial que podría definir su rumbo durante lo que resta del año. Los bancos deben seguir superando las expectativas generales para sostener este impulso tan favorable. Asimismo, cómo evolucione el mercado dependerá considerablemente de las noticias provenientes desde Wall Street y las decisiones monetarias del Banco Central Europeo (BCE), cuya influencia puede ser determinante sobre liquidez y tipos de interés.

En este panorama, los inversores deben estar atentos a las novedades que surjan en los próximos días; estas podrían marcar una diferencia significativa en la dirección del mercado. La temporada resulta clave para el Ibex 35, donde cualquier sorpresa positiva podría ser ese impulso necesario para alcanzar nuevos máximos históricos.

Estrategias de inversión

Para quienes invierten, esta temporada es crítica para valorar sus carteras adecuadamente. Aquí algunas estrategias útiles:

Bancos : Con un desempeño sobresaliente durante este año, deben superar las proyecciones generales para mantener esa inercia. Apostar por instituciones como Santander o Caixabank , cuyos resultados se darán a conocer a finales de octubre, podría ser una opción segura.

: Con un desempeño sobresaliente durante este año, deben superar las proyecciones generales para mantener esa inercia. Apostar por instituciones como o , cuyos resultados se darán a conocer a finales de octubre, podría ser una opción segura. Inditex : La aceleración reciente en las ventas es un dato alentador. Aunque parte ya está reflejado en el mercado, confirmar esta tendencia sería positivo para quienes invierten.

: La aceleración reciente en las ventas es un dato alentador. Aunque parte ya está reflejado en el mercado, confirmar esta tendencia sería positivo para quienes invierten. BBVA: A pesar del traspié con Sabadell, mantiene confianza plena en su plan estratégico. La recompra y aumento en retribuciones pueden resultar atractivas para aquellos inversores más conservadores.

En definitiva, esta temporada será crucial para el futuro inmediato del Ibex 35, así que es esencial estar alerta ante cualquier noticia relevante. La evolución del mercado dependerá considerablemente de las sorpresas positivas y también del rumbo marcado por las políticas monetarias del BCE.

Con el índice cerca de sus máximos históricos alcanzados hace unos años, cualquier impulso adicional podría ser clave para superarlos. Los inversores deben estar preparados para reaccionar ante lo que pueda suceder próximamente; cada noticia puede impactar notablemente sobre cómo avance todo.