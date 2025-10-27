El Ibex 35 bate su récord histórico: 16.000 puntos

El Ibex 35 ha cerrado este lunes 27 de octubre de 2025 en su punto más alto jamás registrado, alcanzando los 16.000,2 puntos, un logro que no se veía en los mercados financieros españoles desde noviembre de 2007.

Este avance no solo pone de manifiesto la solidez del mercado español, sino que también señala una recuperación notable desde los niveles previos a la crisis financiera. La banca ha jugado un papel crucial en este crecimiento, impulsada por beneficios récord y una economía estable en el país.

El sector bancario ha sido el motor del Ibex 35 durante 2025, con entidades como Bancos Santander y Bancos BBVA a la cabeza de las subidas.

Por otra parte, la estabilidad política y un crecimiento económico sostenido han generado confianza entre los inversores, lo que ha permitido al índice acumular una revalorización superior al 34% en lo que va del año.

Este rendimiento no solo supera a otras bolsas europeas, sino que también deja atrás a índices como el Nasdaq y el Dow Jones en términos de crecimiento acumulado.

Asimismo, la recuperación de los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria ha sido un aspecto relevante, evidenciando la capacidad del mercado para sortear épocas económicas difíciles.

Entre los valores que han ayudado hoy al impulso, destaca, sobre todo, Indra, con un avance del 7,52%, que la sitúa en máximos históricos, y tras elevar UBS y CaixaBank recientemente su recomendación. Le han seguido Grifols (+2,08%) y Mapfre (+1,86%).

Además, los bancos del Ibex -sector de mayor peso para el selectivo- han sido de los mejores de la sesión, ya que BBVA repunta un 1,78% y Santander, un 1,67%. Cabe destacar que estos valores mencionados (excepto Grifols), se han beneficiado del optimismo que vive hoy Argentina, tras la victoria de Milei, al contar con negocios en el país. También se encuentra entre los ascensos Inditex al avanzar más de un punto porcentual y Repsol (+1,2%).

En el lado opuesto, y con caídas, se han quedado hoy las energéticas como las más bajistas. Acciona Energía cae un 0,82% y Acciona cede un 0,68%, aunque adelantadas por Cellnex, que pierde hoy un 1,39%.

Junto al Ibex, las plazas europeas han ido cogiendo impulso en un contexto de mayor optimismo en cuanto a la tensión comercial China-EEUU. Los mercados respiran con alivio al acercar posturas ambas potencias mundiales antes de la reunión entre los presidentes Trump y Xi Jinping.

De hecho, en EEUU, los principales índices de Wall Street cotizan con sólidas subidas, superiores al 1% en el caso del Nasdaq, mientras que el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con ganancias del 1,05%.

El pilar fundamental de la Bolsa Española: el sector bancario

El sector bancario se ha consolidado como el principal motor del Ibex 35 en 2025. Las entidades españolas han reportado beneficios históricos gracias a unos tipos de interés elevados, una morosidad baja y el crecimiento económico sostenido. La desaceleración en las bajadas de tipos también ha contribuido a mantener su rentabilidad elevada, sumando dividendos atractivos y recompras de acciones que han reforzado el atractivo del sector para los inversores. Además, la llegada de capital extranjero ha sido otro factor determinante que ha elevado la confianza en el mercado español.

La economía española se ha mantenido en una senda de crecimiento superior a la media europea, con un aumento previsto del 2,7% para 2025 según Barclays. Este progreso se atribuye a factores estructurales como una demografía más favorable, el turismo robusto y una mejora en la productividad laboral. También es digno de mención el enfoque disciplinado hacia las finanzas públicas, con una disminución de la deuda pública y una calificación crediticia mejorada por parte de S&P. Todo esto hace que el Ibex 35 se posicione como uno de los índices más atractivos para los inversores europeos.

Perspectivas para el último trimestre de 2025

A pesar de haber alcanzado máximos históricos, las expectativas para el último trimestre de 2025 son optimistas. La tendencia alcista parece mantenerse, aunque se anticipa cierta volatilidad contenida. Los elementos clave a observar serán la evolución de los tipos de interés europeos y el consumo interno español. Además, las decisiones del Banco Central Europeo estarán bajo escrutinio; una moderación en los tipos podría restar impulso a la banca pero beneficiaría a empresas más endeudadas. Firmas como Iberdrola y Acciona podrían sacar provecho de fondos europeos destinados a sectores como las energías renovables y obras públicas. En el ámbito internacional, la evolución del dólar y las relaciones comerciales dentro de Europa impactarán en empresas expuestas al exterior como Inditex o Grifols. Así que, parece que el Ibex 35 afronta este último tramo del año con un optimismo cauteloso; sin embargo, diversificar las inversiones siempre será esencial para asegurar estabilidad a largo plazo.

Reacciones del mercado y consejos para inversores

La noticia sobre el récord histórico del Ibex 35 ha sido recibida con entusiasmo por parte de los inversores, quienes ven este logro como un reflejo positivo del estado del mercado español. Para quienes invierten, resulta crucial mantener una estrategia diversificada que priorice sectores con balances sólidos y crecimiento constante. Además, prestar atención a factores macroeconómicos como los tipos de interés y la inflación será determinante para anticipar futuros movimientos del mercado.

En este panorama, las acciones de empresas como Endesa SA, que han mostrado un sólido crecimiento en 2025, podrían ser una opción atractiva para quienes buscan invertir. Endesa reportó un beneficio neto de 1.041 millones de euros durante la primera mitad del año, lo que representa un aumento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. A esto se suma su plan para recomprar acciones valoradas hasta en 2.000 millones de euros, lo que refuerza su posición para mantener dividendos e impulsar inversiones estratégicas. En resumen, el Ibex 35 se presenta como un mercado prometedor para invertir durante 2025 gracias a su sólido desempeño y al contexto económico favorable.

Con estos nuevos máximos históricos bajo sus cinturones, es vital que los inversores permanezcan atentos a las tendencias futuras del mercado mientras mantienen estrategias bien informadas y diversas. La recuperación hacia niveles anteriores a la crisis financiera es indudablemente un hito significativo; sin embargo, representa también un reto constante para sostener ese ritmo creciente a largo plazo. En este escenario dinámico, aunque la banca seguirá siendo esencial como sector clave, resulta igualmente importante considerar cómo otras empresas y sectores podrán contribuir al impulso futuro del Ibex.