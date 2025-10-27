Milei arrasa al peronismo y gana las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos

Contra todo pronóstico.

El domingo por la noche, Javier Milei se presentó en el escenario con una sonrisa contenida y vestido para la ocasión, dejando atrás su habitual chaqueta de cuero.

“Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, proclamó ante una multitud que celebraba un resultado inesperado: La Libertad Avanza superó el 40% de los votos en las elecciones legislativas, imponiéndose claramente al peronismo y transformando el panorama político nacional.

La magnitud del resultado sorprendió incluso a los analistas más optimistas.

Hace apenas dos meses, el peronismo había ganado con comodidad en la provincia de Buenos Aires, su bastión histórico y el distrito más poblado del país. Sin embargo, esta vez, los candidatos de Milei lograron revertir esa derrota, imponiéndose por un estrecho margen: 41,53% frente al 40,8% de Fuerza Patria, la principal representación del peronismo.

El mapa electoral se tiñó este 26 de octubre de 2025 de violeta en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, donde La Libertad Avanza logró victorias contundentes y amplió su representación en el parlamento.

Con más del 90% de las mesas contabilizadas, el escrutinio mostró cifras contundentes:

La Libertad Avanza : 40,8% de los votos, 64 bancas.

: 40,8% de los votos, 64 bancas. Fuerza Patria (Peronismo) : 24,5%, 31 bancas.

: 24,5%, 31 bancas. Provincias Unidas : 5,1%, 5 bancas.

: 5,1%, 5 bancas. Frente de Izquierda: 3,4%, 3 bancas.

La participación electoral fue del 68%, una cifra relativamente baja según los estándares argentinos pero suficiente para otorgar legitimidad al proceso. En los centros de votación reinó un ambiente tranquilo y sin incidentes relevantes. Además, los telegramas enviados por la Dirección Nacional Electoral permitieron conocer los resultados con agilidad y transparencia.

La clave: los candidatos de Milei y un cambio significativo

La sorpresa no solo radicó en el resultado general; también fue notable el desempeño de los candidatos de Milei. En la provincia de Buenos Aires, la lista oficialista logró recuperar una diferencia de 14 puntos que había sufrido en septiembre. Todo esto gracias a una campaña centrada en el cambio y al rechazo a los viejos esquemas políticos. El efecto arrastre se hizo evidente en otras grandes provincias: en Córdoba, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos; mientras que en Santa Fe y Mendoza se observó una tendencia similar que relegó al peronismo y a las alianzas provinciales a un segundo plano.

La nueva composición parlamentaria representa un giro significativo en el equilibrio de poderes. Milei, quien antes gobernaba en minoría, ahora contará con 101 diputados y 20 senadores. Esto le permitirá impulsar reformas y negociar alianzas con mayor solidez. Aunque el bloque oficialista será el más numeroso, necesitará sumar apoyos de sectores conservadores y provinciales para evitar bloqueos sobre temas cruciales.

Reacciones y perspectivas: ¿inicia una Argentina grande?

El discurso que ofreció Milei tras su victoria fue claro y conciliador. “Hoy el pueblo decidió dejar atrás 100 años de decadencia”, enfatizó mientras invitaba a gobernadores y fuerzas provinciales a sumarse a un proyecto común. El presidente agradeció a sus ministros y a sus aliados del Partido Conservador liderado por Mauricio Macri, con quien mantiene una relación colaborativa. Karina Milei, secretaria general y hermana del presidente, destacó la tranquilidad durante las elecciones así como la presencia de La Libertad Avanza en todos los distritos del país.

Por su parte, la oposición peronista aceptó la derrota pero hizo hincapié en que “seis de cada diez argentinos han expresado que no están conformes con este modelo”, según palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Aunque el peronismo conservará una bancada relevante con 44 diputados y 28 senadores, se encuentra lejos del protagonismo que tuvo en épocas anteriores.

Escenario político y retos inmediatos

La victoria de Milei se produce en un contexto marcado por una profunda crisis económica. La moneda se ha depreciado notablemente; la inflación sigue siendo persistente y el país aguarda un rescate financiero por parte de Estados Unidos. El respaldo otorgado por Donald Trump a Milei estuvo condicionado a esta victoria electoral e introdujo incertidumbre en los mercados financieros locales mientras aceleraba la caída de los bonos argentinos.

El nuevo Congreso contará con mayoría oficialista pero sin control absoluto; será escenario propicio para intensas negociaciones durante los próximos meses. El bloque encabezado por Milei deberá buscar apoyos para evitar vetos opositores y avanzar sobre su agenda reformista centrada en políticas liberales y ajustes económicos. Las alianzas con conservadores así como con oficialismos provinciales serán esenciales para garantizar la gobernabilidad.

Los analistas apuntan varios aspectos a seguir:

Consolidación de la mayoría parlamentaria junto a negociaciones con aliados estratégicos.

Impacto potencial de las reformas económicas sobre la sociedad.

Evolución en las relaciones con Estados Unidos y mercados internacionales.

Respuestas del peronismo ante esta situación y su capacidad para reorganizarse como fuerza opositora.

La jornada electoral del 26 de octubre marca un punto decisivo en la política argentina.

En medio de un país polarizado que busca respuestas urgentes ha optado por el cambio dejando atrás viejos liderazgos. Ahora le toca a Milei convertir esta victoria simbólica en resultados tangibles mientras mantiene viva la confianza entre un electorado exigente y diverso.

La noche concluyó con una consigna clara resonando entre todos: “Comienza una nueva etapa”.

Argentina permanece atenta al rumbo que tomará su política así como a la capacidad que tendrán sus líderes para enfrentar los desafíos actuales.