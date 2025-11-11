El Senado de EEUU aprueba la reactivación del gobierno federal tras el cierre más prolongado de su historia

La madrugada en Washington ha ofrecido una escena poco habitual: senadores apresurados, teléfonos en mano y rostros marcados por la tensión después de una votación que podría poner fin al cierre gubernamental más extenso en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, este acuerdo, lejos de ser un motivo de celebración colectiva, ha revelado las profundas divisiones internas de los partidos y apunta a semanas de intensos debates tanto en el Congreso como en la sociedad estadounidense.

El Senado dio su visto bueno, con 60 votos a favor y 40 en contra, para avanzar con un proyecto de financiación que extiende los fondos federales hasta el 30 de enero de 2026.

Este paso se produce tras 41 días de parálisis, afectando a millones de trabajadores del sector público y paralizando servicios esenciales en todo el país. Ocho senadores que habitualmente apoyan a los demócratas se unieron a la iniciativa republicana, facilitando así el desbloqueo parlamentario y permitiendo que la propuesta pase a la Cámara de Representantes para su discusión final.

Entre los senadores que votaron a favor se encuentran figuras como Catherine Cortez Masto, Dick Durbin, John Fetterman y Tim Kaine. Curiosamente, ninguno se enfrenta a una reelección en 2026, lo que, según algunos analistas, podría haber influido en su decisión pese al fuerte descontento entre sus bases demócratas.

Líderes bajo presión: críticas y cálculo político

La votación ha sacudido las estructuras internas del Partido Demócrata. Varios miembros critican a aquellos senadores que apoyaron la medida por ceder ante los republicanos, especialmente porque esta no incluye la renovación inmediata de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), una exigencia fundamental para muchos demócratas.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, ha prometido seguir luchando por garantizar acceso a servicios sanitarios y anticipa una fuerte oposición al proyecto cuando llegue a su cámara. “Los senadores tendrán que justificar sus votos”, advirtió en una rueda de prensa, dejando claro que esta batalla política está lejos de haber concluido.

Por otro lado, Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, aunque votó en contra del proyecto, ha sufrido duras críticas internas por no mantener la disciplina dentro de su grupo. Algunos miembros más progresistas han llegado incluso a solicitar su dimisión al considerar que no ha defendido adecuadamente los intereses de la mayoría social demócrata.

¿Quién sale beneficiado o perjudicado tras este acuerdo?

Si bien esta medida permite reabrir el gobierno federal y ofrece un respiro a miles de familias afectadas por el cierre, deja un regusto amargo entre los demócratas. No solo han tenido que renunciar a sus demandas relacionadas con sanidad, sino que además este acuerdo representa una victoria política para los republicanos y para el presidente Donald Trump, quien ha sabido capitalizar el desgaste generado por el cierre y ha impuesto una negociación bajo sus términos.

No obstante, expertos advierten que este «triunfo» podría convertirse en un problema para el Partido Republicano. La presión por mantener el gobierno abierto sin hacer concesiones adicionales podría generar tensiones internas entre las facciones más radicales y los moderados del partido, quienes temen las repercusiones electorales derivadas de una estrategia basada en confrontaciones constantes.

El futuro inmediato: incertidumbre y negociaciones al límite

La financiación aprobada asegura el funcionamiento del gobierno federal hasta finales de enero; sin embargo, no aborda las discrepancias fundamentales existentes. Los demócratas esperan forzar una votación sobre subsidios sanitarios en las próximas semanas mientras que los republicanos intentan consolidar su imagen como defensores fiscales sin parecer responsables ante un nuevo cierre.

Algunos puntos cruciales se deben seguir muy de cerca:

Debate en la Cámara de Representantes: La propuesta debe ser ratificada; se anticipa una fuerte oposición demócrata liderada por Hakeem Jeffries .

La propuesta debe ser ratificada; se anticipa una fuerte oposición demócrata liderada por . Negociación sobre subsidios sanitarios: Los demócratas exigen garantías sobre una pronta votación para extender los subsidios del Obamacare.

Los demócratas exigen garantías sobre una pronta votación para extender los subsidios del Obamacare. Tensiones entre líderes: La presión sobre Chuck Schumer y la dirección demócrata podría aumentar si no logran recuperar iniciativa política.

La presión sobre y la dirección demócrata podría aumentar si no logran recuperar iniciativa política. Impacto social: Miles de empleados públicos esperan ansiosos la reapertura de sus lugares de trabajo y regularización salarial; mientras tanto, los ciudadanos más vulnerables siguen pendientes respecto a su cobertura sanitaria.

Reacciones y señales desde el Capitolio

En los pasillos del Capitolio, se respira un ambiente cargado de expectación. Algunos demócratas reconocen en privado que la falta de unidad podría costarles caro en las próximas elecciones. Por su parte, representantes republicanos celebran este resultado como prueba fehaciente de que tanto presión como disciplina pueden prevalecer incluso ante situaciones institucionales extremas.

La reapertura del gobierno federal supone un alivio momentáneo; sin embargo, plantea una cuestión esencial: ¿será posible alcanzar acuerdos duraderos en un clima político tan polarizado?

Las semanas venideras serán cruciales para evaluar el verdadero alcance del acuerdo alcanzado y determinar si el sistema político estadounidense es capaz de ofrecer respuestas sostenibles ante los desafíos actuales.