El Ibex 35 alcanza máximos históricos y lidera la rentabilidad mundial en 2025

La Bolsa española está viviendo uno de sus mejores momentos en 2025.

El Ibex 35 ha superado todos los registros anteriores y se encuentra en un punto álgido, con una rentabilidad acumulada del 41% en los primeros once meses del año.

Esta cifra duplica el crecimiento de los índices de los titanes de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos y del Dax alemán, que han quedado atrás ante el empuje del selectivo español. La barrera de los 16.400 puntos, un hito inédito hasta ahora, confirma que este es el mejor ejercicio bursátil desde que existen registros para este periodo.

El sólido desempeño de la economía española, el impulso del sector bancario y el rebote tras varios años de resultados modestos son algunos de los factores que han contribuido a este rally.

Según estimaciones de organismos como la OCDE y el FMI, se espera que el PIB español crezca un 2,6% y un 2,9% respectivamente en 2025, cifras que superan la media europea. Esto añade una dosis extra de confianza para los inversores internacionales.

Análisis de acciones: triunfadores y rezagados

El ascenso del Ibex tiene protagonistas bien definidos. Santander lidera con una revalorización del 105,5% hasta ahora, seguido por Unicaja (96,9%), BBVA (92,6%), Bankinter (78%), CaixaBank (76%) y Sabadell (75,9%). El sector bancario se ha beneficiado de unos tipos de interés elevados y una demanda interna robusta, convirtiéndose en el principal motor del selectivo.

No obstante, la subida más notable corresponde a Indra, que se dispara más de un 185% gracias a su enfoque en el sector defensa. En el ámbito de las energías renovables, Solaria también brilla con un incremento del 100%, tras diversificarse hacia baterías y centros de datos.

Sin embargo, no todo son buenas noticias: ocho empresas del Ibex cierran el año en negativo. Los mayores descensos corresponden a Puig (-20%), Cellnex (-14,1%) y Rovi (-9,8%). Además, gigantes como Amadeus, Inditex, Redeia y Telefónica tampoco logran sumarse a esta fiesta alcista.

Tabla: Rentabilidad anual de los principales valores del Ibex 35 (2025)

Compañía Rentabilidad 2025 (%) Santander 105,5 Unicaja 96,9 BBVA 92,6 Indra 185+ Solaria 100 Bankinter 78 CaixaBank 76 Sabadell 75,9 Puig -20 Cellnex -14,1 Rovi -9,8

Tendencias financieras: fondos y ETFs rompen récords

El efecto positivo de este rally también se refleja en los fondos y ETFs relacionados con la renta variable española. Varios productos han logrado superar el 38% de rentabilidad anual; destacando el Caixabank Bolsa España 150 con un impresionante 57,66% en lo que va del año. En cuanto a ETFs, el Xtrackers Spain UCITS ETF lidera con un rendimiento del 40,38%, mientras que otros fondos como Bestinver o Cobas Iberia también superan al índice.

El atractivo del mercado español radica también en su potencial para seguir creciendo según lo indican analistas. El precio objetivo medio para el Ibex 35 está fijado en 16.912 puntos; apenas un incremento del 3,2% respecto a su nivel actual. Esto sugiere que aún hay espacio para continuar creciendo aunque se anticipa una fase de consolidación a corto plazo.

Predicciones económicas y perspectivas

Los especialistas coinciden en que el Ibex 35 todavía mantiene potencial aunque con menos margen que al inicio del año. Se estima que hacia finales de 2025 podría alcanzar alrededor de los 17.000 puntos gracias al buen desempeño empresarial y la expectativa de que el BCE mantenga una política monetaria cautelosa.

Los elementos que podrían influir en la bolsa durante los próximos meses incluyen:

La evolución inflacionaria en la eurozona.

Las decisiones sobre tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Los resultados empresariales correspondientes al último trimestre.

La actividad del consumo interno y las inversiones empresariales.

En términos macroeconómicos, se prevé que el crecimiento del PIB junto al turismo y las exportaciones sigan impulsando la economía española. Sin embargo, será clave una recuperación total del consumo privado y las inversiones para mantener ese dinamismo a largo plazo.

Comparativa internacional: el Ibex 35 se posiciona como líder

El Ibex 35 no solo supera al Dax alemán (con un avance del 20%) y al índice Bloomberg US AI Select Price (27,7%), sino también al S&P 500 (16%), Nasdaq Composite (21,2%) y FTSE Mib italiano (28,4%). A nivel europeo, solo Israel (41,2%), Colombia (48,05%) y México (44,8%) logran igualar o superar la rentabilidad española este año.

Desde sus mínimos alcanzados en junio, el índice ha rebotado cerca de un 20%. Esta aceleración puede explicarse por años anteriores donde quedó rezagado; lo cual ha permitido al mercado español cotizar a múltiplos atractivos frente a sus competidores internacionales generando oportunidades para aquellos inversores interesados en buscar valor .

Consejos para inversores

Revisar las carteras e incluir valores bancarios que han liderado este rally; aunque presentan cierto riesgo tras las fuertes subidas.

Considerar diversificar hacia sectores con buen momentum como defensa (Indra) o renovables (Solaria), sin perder vista la volatilidad inherente.

Evaluar oportunidades en fondos y ETFs españoles especialmente aquellos gestionados activamente que han demostrado superar al índice este año.

Mantenerse atento a datos macroeconómicos así como las decisiones del BCE ya que pueden influir significativamente sobre el selectivo en meses venideros.

Adoptar una gestión prudente ante posibles tomas de beneficios o correcciones tras un año excepcionalmente positivo.

De esta forma cierra el Ibex 35 su trayectoria en 2025 como protagonista indiscutible entre los mercados globales. Su impresionante rally ha desafiado las previsiones iniciales devolviendo protagonismo a la Bolsa española e inaugurando nuevas oportunidades para aquellos inversores atentos a las rotaciones sectoriales así como a la evolución macroeconómica.