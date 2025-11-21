Pago de pensiones en España este noviembre de 2025: fechas y cantidades por banco

Noviembre es un mes muy esperado por los pensionistas en España.

No solo se recibe la pensión mensual, sino también la paga extra de Navidad, lo que representa un ingreso adicional para la mayoría de los jubilados.

En este año, la Seguridad Social ha revalorizado las pensiones en un 2,8% en comparación con 2024, lo que se traduce en una pensión máxima de 3.267,60 euros al mes y un extra del mismo importe en noviembre.

Así, aquellos pensionistas que perciben la cantidad máxima verán un total de 6.535,20 euros en su cuenta bancaria, aunque existen excepciones para quienes reciben complementos por brecha de género o han retrasado su jubilación.

La mayoría de las entidades bancarias adelantan el pago de las pensiones, permitiendo que los jubilados accedan a su dinero antes del primer día hábil del mes siguiente. Este adelanto no se debe a una modificación normativa, sino a una estrategia comercial que buscan las entidades para fidelizar a sus clientes y mejorar la experiencia de los pensionistas.

La Tesorería General de la Seguridad Social proporciona la información necesaria para que los bancos puedan anticipar el abono, aunque oficialmente el pago está previsto entre el 1 y el 4 de diciembre.

Cantidades y excepciones

La pensión máxima para jubilación en 2025 es de 3.267,60 euros mensuales y esto implica un extra igual en noviembre. Sin embargo, hay dos grupos específicos que podrían recibir más: aquellos que han retrasado su jubilación y quienes obtienen el complemento por brecha de género. Por ejemplo, un pensionista con la pensión máxima que reciba el complemento por dos hijos (71,8 euros al mes) verá un total acumulado de 6.678,80 euros en su paga correspondiente a noviembre. Si tiene cuatro o más hijos (con un complemento que asciende a 143,6 euros mensuales), cobrará entonces 6.822,40 euros.

Es relevante señalar que no todos los pensionistas reciben esta paga extra navideña. Aquellos cuya pensión haya sido reconocida a partir del 30 de noviembre o quienes hayan tenido su pensión suspendida durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre no obtendrán la totalidad del extra.

Impacto económico y social

El adelanto del pago a los pensionistas genera efectos tanto económicos como simbólicos. Desde una perspectiva económica permite a los jubilados anticipar ciertos gastos en un mes donde comúnmente los precios tienden a aumentar y las necesidades familiares crecen. En términos sociales, este gesto ofrece tranquilidad en una época significativa del año y fortalece la confianza en el sistema público de pensiones así como en las relaciones con las entidades bancarias.

De este modo, noviembre de 2025 se perfila como un mes crucial para los pensionistas españoles. Con ingresos dobles y diversas fechas dependiendo del banco donde operen. La revalorización efectiva y los anticipos ofrecidos por las entidades contribuyen a mejorar significativamente la calidad vida entre quienes han dedicado su esfuerzo durante años al trabajo.

Fechas de pago por banco

Las fechas de ingreso pueden variar según cada entidad bancaria, por lo que es aconsejable consultar directamente con el banco para evitar sorpresas. A continuación, se presentan las fechas más comunes para noviembre de 2025:

Bankinter : viernes, 21 de noviembre

: viernes, 21 de noviembre Unicaja : viernes, 21 de noviembre

: viernes, 21 de noviembre Caja de Ingenieros : viernes, 21 de noviembre

: viernes, 21 de noviembre Banco Santander : lunes, 24 de noviembre

: lunes, 24 de noviembre CaixaBank : lunes, 24 de noviembre

: lunes, 24 de noviembre BBVA : martes, 25 de noviembre

: martes, 25 de noviembre ING : martes, 25 de noviembre

: martes, 25 de noviembre Abanca : martes, 25 de noviembre

: martes, 25 de noviembre Ibercaja : martes, 25 de noviembre

: martes, 25 de noviembre Kutxabank : martes, 25 de noviembre

: martes, 25 de noviembre Cajamar : martes, 25 de noviembre (si se ha solicitado el anticipo)

: martes, 25 de noviembre (si se ha solicitado el anticipo) Laboral Kutxa : martes, 25 de noviembre

: martes, 25 de noviembre Caja Rural: martes, 25 de noviembre

Por otro lado, algunas entidades como Pibank no adelantan el pago y lo efectúan durante la primera semana de diciembre, coincidiendo con la transferencia oficial que realiza la Seguridad Social.