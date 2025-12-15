La cesta de la compra ahoga a los españoles en vísperas de Navidad: los huevos suben un 30% y la carne de vacuno un 18%

Visualiza cómo se llena el carrito en el supermercado y te das cuenta de que el precio de lo imprescindible se dispara justo antes de Navidad.

Según los datos del INE correspondientes a noviembre, los huevos han aumentado un 30,2% en comparación con el año anterior, convirtiéndose en el alimento que más encarece la compra.

La carne de vacuno también ha visto un incremento significativo del 18%, seguida por el café (17,3%) y el chocolate (14,5%). Estas alzas impactan duramente en las familias, que ya perciben cómo el coste de vida sigue su ascenso imparable en España.

No es una tendencia reciente. Los precios de los huevos han acumulado nueve meses consecutivos con incrementos superiores al 10% interanual, registrando un aumento del 6,8% solo en noviembre. En origen, su precio supera los 3 euros por kilo, lo que representa 70 céntimos más que en 2024, según informa la Comisión Europea.

A pesar de que España es el tercer mayor productor de huevos en la UE, este aumento es superior a la media europea.

La situación se ve influenciada por factores como la gripe aviar, que ha afectado este año a diez focos en granjas ubicadas en Valladolid y Madrid, así como por un incremento del consumo –que creció un 3% en 2024–. El ministro Luis Planas atribuye este fenómeno no solo a la enfermedad, sino también a costes derivados de factores geopolíticos y climáticos desde 2021.

Aumentos que impactan en la cesta de la compra

Los datos del IPC correspondientes a noviembre ofrecen una imagen clara del panorama actual. A continuación, una tabla con los alimentos que más han aumentado en el último año:

Alimento Subida interanual (%) Huevos 30,2 Carne de vacuno 18 Café 17,3 Chocolate 14,5 Cacao 12,4 Carne de ave 4,2 Pescado fresco 7,8

En lo que va del año 2025, los huevos han acumulado un incremento del 30% hasta noviembre, mientras que la carne de vacuno ha aumentado un 15,6%. Otros productos como las frutas frescas (+9,1%), frutos secos (+6,8%) y leche entera (+5,1%) también están haciendo presión sobre los bolsillos. Solo el aceite de oliva presenta una caída significativa del 32,3%, aunque experimentó un leve repunte del 2,6% en noviembre.

Los hábitos alimenticios de los españoles han cambiado notablemente. Entre 2018 y 2025, el consumo per cápita de huevos pasó de 4,97 kg a 5,38 kg durante los primeros siete meses del año; mientras que la carne de ave aumentó ligeramente de 7,44 kg a 7,63 kg. Antes era habitual dejar atrás el vacuno y el pescado debido a sus altos precios para optar por opciones más económicas como huevos y pollo. Sin embargo ahora, con los precios de los huevos incrementándose un 30% y el pollo al alza con un 4,2%, no hay salida fácil. En estas fechas navideñas es habitual que estos productos básicos se encarezcan aún más complicando así las cenas festivas.

¿Desinformación detrás de las cifras macroeconómicas?

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez sostiene que España es «la locomotora de Europa» y afirma que «nunca hemos estado mejor». Sin embargo, las cifras proporcionadas por el INE chocan frontalmente con esa narrativa optimista. La inflación general está situada en el 3,1%, pero alimentos y bebidas no alcohólicas apenas suben un modesto 2,4%, mientras los precios de los huevos crecen diez veces más rápido. El índice acumulado del IPC alcanza un 2,6% en lo que va del año con los alimentos contribuyendo con más de medio punto a esta cifra.

Estas subidas contrastan notablemente con los datos macroeconómicos positivos. Aunque el Gobierno destaca indicadores como PIB y empleo al alza, ignora cómo la realidad del coste diario ahoga cada vez más a las familias. Los huevos son actualmente el cuarto producto que más incrementa su precio dentro del conjunto alimentario –solo superados por basuras municipales, hoteles y abonos para transporte– evidenciando así cómo lo básico se vuelve cada vez más doloroso para adquirir. En cuanto al consumo total de huevos alcanzó cifras récord en 2024: se llegaron a consumir hasta 420 millones de kilos en hogares españoles; esto equivale aproximadamente a unos nueve kilos por persona al año o casi uno diario. Aunque España es autosuficiente al 120%, exportando además un 20%, los precios han crecido debido a una mayor demanda (+17% desde 2019) y una transición hacia métodos productivos sin jaulas que ha limitado temporalmente la oferta.

La presión ejercida por la gripe aviar no hace sino aumentar esta tensión. Diez focos detectados durante este año llevaron al confinamiento preventivo en explotaciones al aire libre. Desde la organización sectorial Inprovo aseguran que hay suministro normal priorizando siempre al mercado local; no obstante esto no ha evitado aumentos entre 25-40 céntimos en tan solo un mes para precios en granja. Huevos camperos y ecológicos tienen costos que oscilan entre los €3,20 y €4,18 por kilo respectivamente; aunque siguen siendo inferiores a la media europea están sufriendo aumentos aún mayores.

Deuda pública que aprieta aún más

A este panorama ya complicado hay que sumar la presión adicional generada por la creciente deuda pública; actualmente ronda ya cerca del 110% del PIB español algo que desde Moncloa tienden a minimizar cuando presentan sus estadísticas macroeconómicas. Las subidas recientes en tasas municipales para recogida de basuras (+30%) afectan especialmente a municipios con más población (más de cinco mil habitantes), sumando otro lastre para las familias quienes ven cómo deben desembolsar cada vez más dinero no solo para alimentación sino también para transporte y otros servicios esenciales. La tan cacareada «potencia económica» parece chocar frontalmente contra esta dura realidad cotidiana.

En cuanto al sector restaurador se siente igualmente presionado ante estos aumentos: ingredientes como huevos o pescado junto con turrones están elevando notablemente sus costes navideños poniendo así al límite su viabilidad económica. Lo cierto es que el huevo era visto como una proteína accesible pero hoy eso ya no es tan evidente; especialmente entre mayores consumidores (más allá de los 65 años) quienes consumen anualmente hasta 14.1 kg –un 67 % superior respecto a otros grupos demográficos– mientras jóvenes y familias con niños suelen estar ingiriendo menos cantidad respecto a lo recomendado.

Estas subidas llegan justo cuando menos se necesitan; pues durante las compras navideñas se multiplican gastos asociados; si además tenemos precios elevados tanto para huevos como para carne vacuno resulta evidente lo costoso que puede salir preparar cenas familiares adecuadas. Según confirma nuevamente el INE: 2025 termina tal cual comenzó: con una vida diaria mucho más cara para todos. Las familias españolas deben ajustar sus presupuestos pero parece claro que la presión económica no cede.

Ahora queda preguntarse si estas tendencias seguirán marcando pauta durante 2026 o si algunas decisiones tanto gubernamentales como sectoriales lograrán calmar esa cesta antes de llegar al colapso total.