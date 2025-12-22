Lotería de Navidad: cuánto se recibe con cada premio y cuánto se lleva Hacienda

Imagina que tu décimo resulta agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad 2025. Los 400.000 euros por décimo suenan como un sueño dorado, pero Hacienda tiene sus propias reglas. Los primeros 40.000 euros están libres de impuestos. Sobre el resto, los 360.000 euros restantes, se aplica una retención del 20%. De este modo, el premio neto se queda en 328.000 euros.

Este incremento de 70 millones respecto a 2024 se debe a la mayor circulación de boletos. Sin embargo, no todos los premios tienen la misma carga fiscal. Los montos menores, como la pedrea que otorga 100 euros por décimo, van íntegros al ganador. Así que veamos en detalle cada categoría, con lo bruto, lo que retiene Hacienda y lo que se lleva el afortunado.

Lista de premios principales y retenciones fiscales

A continuación, te presentamos una tabla clara con los premios más deseados. Todos los datos son por décimo, cuya unidad básica es de 20 euros.

Premio Bruto por décimo Exento Base imponible Retención Hacienda (20%) Neto en el bolsillo El Gordo 400.000 € 40.000 € 360.000 € 72.000 € 328.000 € Segundo premio 125.000 € 40.000 € 85.000 € 17.000 € 108.000 € Tercer premio 50.000 € 40.000 € 10.000 € 2.000 € 48.000 € Cuarto premio (2 premios) 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € íntegro Quinto premio (8 premios) 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 6.000 € íntegro

Los cuartos y quintos premios no tributan porque no superan el límite de los 40.000 euros establecidos por ley. La pedrea, que cuenta con un total de 1.794 premios de 100 euros cada uno, también va completamente al agraciado sin intervención fiscal alguna.

Premios secundarios: más oportunidades, menos impuestos

No solo los grandes premios generan alegría entre los jugadores; también hay categorías adicionales que aumentan las posibilidades:

Aproximaciones al Gordo : dos premios de 20.000 euros por décimo (números anterior y posterior). Totalmente exentos.

: dos premios de 20.000 euros por décimo (números anterior y posterior). Totalmente exentos. Aproximaciones al segundo premio : dos premios de 1.250 euros por décimo, también íntegros.

: dos premios de 1.250 euros por décimo, también íntegros. Aproximaciones al tercero : dos premios de 960 euros sin retención.

: dos premios de 960 euros sin retención. Las centenas del primer, segundo y tercer premio: un total de 297 premios de mil euros cada uno van completos al bolsillo del ganador.

del primer, segundo y tercer premio: un total de 297 premios de mil euros cada uno van completos al bolsillo del ganador. El reintegro, con un total de hasta 9.999 premios de200 euros (que corresponden a las cuatro últimas cifras). Siempre íntegro.

Si jugaste fracciones del décimo, como participaciones de cinco o diez euros, el premio se prorratea en función del importe jugado. Por ejemplo, si has apostado a un segundo premio y has jugado solo cien euros (un quinto del décimo), obtendrías un total bruto de seis mil doscientos cincuenta euros; tras la retención correspondiente para Hacienda —625 euros— te quedarías con cinco mil seiscientos veinticinco euros netos.

Desde Loterías y Apuestas del Estado, confirman que todos los ganadores pueden cobrar sus premios en bancos autorizados o directamente en las ventanillas habilitadas para ello en las oficinas de Loterías; para las cantidades más altas es recomendable solicitar cita previa para evitar largas colas.

Cómo funciona la retención en la práctica

La retención fiscal se realiza directamente al momento del pago por parte de Hacienda; no es necesario declarar nada adicional en la declaración anual si se trata de lotería estatal.

La normativa vigente desde hace años establece una retención del veinte por ciento sobre cualquier cantidad que supere los cuarenta mil euros por boleto premiado.

Si un grupo decide compartir un décimo agraciado con El Gordo entre diez amigos diferentes, cada uno recibiría esos ansiados cuarenta mil euros sin tener que pagar impuestos ya que cada parte está dentro del límite exento.

Este año ha habido más décimos a la venta y eso significa que más personas han podido soñar a lo grande.

No obstante, hay que tener cuidado: los cálculos son sencillos gracias a ejemplos claros como el euromillón por euro jugado; así, si apuestas un euro a El Gordo y ganas obtienes veinte mil euros brutos; aquí no aplica la exención porque es menos que cuarenta mil y todo sería neto.

Para el segundo premio serían seis mil doscientos cincuenta euros brutos por euro apostado; igualmente íntegro si no superas ese umbral.

Los pequeños premios como los quintos son aquellos que reparten mayor cantidad entre los jugadores afortunados; ocho números distintos reparten seis mil euros limpios cada uno.

En total, el bote global asciende a esos impresionantes dos mil setecientos setenta y dos millones gracias a las ciento noventa y ocho series puestas en circulación.

Comparando con años anteriores encontramos más oportunidades pero la misma dura fiscalidad para aquellos grandes ganadores.

Si tu número no ha sido seleccionado esta vez siempre podrás contar con el reintegro que te devuelve lo invertido en tu boleto original.

Cobrar es muy sencillo: puedes hacerlo en entidades bancarias para cantidades medias o acudir directamente a las oficinas de Loterías para cantidades menores.

Si eres afortunado con El Gordo recuerda llevar tu DNI junto al décimo original; olvídate de fotos porque tiene que ser físicamente presente.

La Lotería de Navidad no solo mueve dinero; también despierta ilusiones entre millones de personas que hoy revisan sus números soñando con ese pellizco capaz de cambiar vidas enteras.

Aunque Hacienda tome su parte del pastel, lo cierto es que lo neto sigue siendo un lujo reservado para unos pocos afortunados.