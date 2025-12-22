Sale el Gordo a las 10:44 de la mañana: 79.432

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este 22 de diciembre, con millones de personas pendientes de conocer los números premiados y el reparto del sorteo más popular del año.

En total, la Lotería de Navidad reparte este año 2.772 millones de euros en precios, lo que implica 70 millones más que el año anterior según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

SEGUNDO PREMIO: 70.048

El segundo premio ha correspondido al número 70.048, y está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

El 70.048 ha salido a las 09:21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de «El Niño» en 2024.

PRIMER CUARTO PREMIO: 78.477

A las 9:53 horas salía el primer cuarto premio, el 78.477. Este número está premiado con 200.000 euros a la serie, lo que equivale a 20.000 euros al décimo.

PRIMER QUINTO PREMIO: 23.112

El primer quinto premio ha sido el 23.112 y ha salido pasadas las 10:30 de la mañana. Está premiado con 6.000 euros al décimo.

GORDO: 79.432

A las 10:44 de la mañana ha salido el premio gordo recayendo en el número 79.432, premiado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 € el décimo. Este año, el premio de mayor cuantía ha caído en la provincia de León y en las zonas más azotadas por los incendios de este verano. Solo en La Bañeza se han repartido 468 millones de euros con 117 series vendidas. En el municipio de Villablino han caído 200 millones de euros en 50 series vendidas y en la Pola de Gordón, donde se han vendido otras 15.