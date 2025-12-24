La DGT alerta: pufos, pifias y vehículos que no necesitarán la baliza V-16 conectada en 2026

La exigencia de portar una baliza V-16 conectada según la DGT 3.0 ha generado más interrogantes que respuestas, destapando un panorama repleto de confusión y oportunidades de negocio.

En medio de este alboroto, surge una pregunta crucial: ¿qué vehículos deberán llevarla, y cuáles quedan exentos?

La Dirección General de Tráfico ha afirmado que, a partir del 1 de enero de 2026, solo será indispensable contar con una baliza V-16 conectada para aquellos vehículos que transiten por carretera y puedan quedar inmovilizados debido a averías o accidentes. Este cambio implica la eliminación total de los triángulos de emergencia.

Es fundamental aclarar qué tipos de vehículos y circunstancias quedan fuera para evitar gastos innecesarios.

Cambios a partir de enero de 2026

La baliza V-16 conectada y homologada se convierte en el único dispositivo legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada o en el arcén por avería o accidente.

se convierte en el para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada o en el arcén por avería o accidente. Los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos.

Los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos. No portar la baliza en un vehículo que esté obligado podría acarrear una multa de 80 euros.

La DGT ha reiterado en sus comunicados oficiales que no habrá prórrogas ni retrasos adicionales. Esta normativa fue aprobada en 2021 y el periodo de adaptación de cinco años ya se considera cerrado.

Es importante señalar que la baliza V-16 conectada exigida por la norma no es simplemente una luz amarilla. Debe contar con:

Conexión a la plataforma DGT 3.0.

SIM IoT integrada que envíe la ubicación anónimamente cada cierto tiempo (aproximadamente cada 100 segundos) mientras esté activa.

que envíe la ubicación anónimamente cada cierto tiempo (aproximadamente cada 100 segundos) mientras esté activa. Luz visible en 360 grados, con un mínimo de 30 minutos de autonomía, resistencia al agua y a temperaturas extremas.

Vehículos obligados a llevarla

La obligación recae sobre aquellos vehículos que, por su uso habitual, pueden circular por carreteras abiertas al tráfico general y quedar inmovilizados. Así, deberán equiparse con la baliza V-16 conectada:

Turismos (coches particulares).

Vehículos industriales ligeros (furgonetas, vehículos comerciales).

Camiones y cabezas tractoras.

Autobuses y microbuses.

Vehículos mixtos adaptables y derivados de turismo.

Vehículos de alquiler, carsharing y flotas corporativas que circulen por carretera.

En todos estos casos, la baliza V-16 conectada sustituye completamente a los triángulos: ya no será necesario bajarse para colocarlos y su uso quedará prohibido como método válido para señalización.

Vehículos exentos del uso de la baliza V-16

Aquí hay dos aspectos clave: el tipo de vehículo y el tipo de vía. La obligación se enfoca en aquellos vehículos que pueden quedar inmovilizados en carretera y que actualmente están sujetos a las normas generales sobre señalización ante averías.

Quedan excluidos, conforme al espíritu normativo y a la regulación del tráfico, los siguientes grupos:

Vehículos que no transitan por carreteras abiertas al tráfico general regularmente: Vehículos agrícolas que solo se desplazan dentro fincas o caminos internos. Maquinaria para obras que opera únicamente dentro recintos cerrados o zonas laborales.

Vehículos cuya normativa les impide circular por autovías/autopistas, restringiendo su uso: Patinetes eléctricos y otros vehículos móviles personales (no requieren baliza, además tienen su propio marco sancionador). Bicicletas y ciclos.

Vehículos con movilidad muy reducida o destinados a recintos específicos: Carritos de golf fuera del ámbito público. Vehículos utilizados internamente en polígonos industriales, puertos o aeropuertos sin acceso a la red general.

:

En todos estos casos, no se aplica la obligación de llevar una baliza V-16 conectada porque el Reglamento General de Vehículos asocia este dispositivo a la inmovilización en carretera únicamente para vehículos a motor regidos por las normas convencionales sobre señalización.

Donde persisten algunas dudas —y donde la DGT deberá ajustar criterios prácticos— es sobre ciertos usos mixtos:

Vehículos agrícolas que ocasionalmente utilizan carreteras convencionales.

Maquinaria para obras o mantenimiento que sale esporádicamente a vías abiertas.

En estas situaciones, los expertos en seguridad vial aconsejan lo siguiente: si el vehículo accede con regularidad a carretera, es recomendable equiparlo con una V-16 conectada aunque aún no existan directrices específicas desglosadas por tipo vehicular en las comunicaciones oficiales de la DGT.

El lío con las balizas: problemas detectados en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin

Con el reloj corriendo hacia el cambio normativo, ha surgido un aspecto menos halagador relacionado con esta transición. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Amazon, AliExpress y Leroy Merlin por comercializar balizas V-16 sin conectividad como si fueran “homologadas por la DGT”.

Según esta organización:

Se siguen publicitando balizas V-16 sin conexión con la DGT 3.0, cuya validez finaliza a finales del año 2025.

En los anuncios aparece el término "homologada por la DGT" o se utiliza su logotipo oficial; sin embargo, no se aclara suficientemente: Que carecen de conectividad. Que solo pueden utilizarse como complemento a los triángulos hasta el 31 de diciembre del año próximo.

” o se utiliza su logotipo oficial; sin embargo, :

FACUA considera que esta falta de claridad infringe tanto las leyes sobre defensa del consumidor como el Real Decreto relacionado con el periodo transitorio entre las balizas sin conexión y las obligatorias conectadas. Ha solicitado:

Que se inicien expedientes sancionadores contra estas plataformas.

Que se les exija informar "de manera clara, veraz y transparente" sobre la caducidad de las balizas ofrecidas.

Además, esta asociación recuerda que quienes hayan adquirido una baliza V-16 sin conectividad bajo el engaño del término “homologada por la DGT” tienen derecho a solicitar un reembolso.

Este conflicto surge tras meses durante los cuales expertos y medios especializados han advertido sobre el riesgo real de que muchos conductores terminen con un dispositivo inútil después del año 2026 pese a haber confiado en su etiqueta “homologada”.

Qué debe tener en cuenta un conductor antes del próximo enero… y qué no es necesario

Ante este panorama conviene distinguir entre lo esencial y lo accesorio:

Verificar si el vehículo está realmente obligado Si es un turismo, furgoneta, camión o autobús circulando por vías interurbanas, sí deberá contar con una baliza V-16 conectada desde el 1 de enero del año próximo.

Si hablamos de un patinete eléctrico, bicicleta u otro vehículo destinado exclusivamente a espacios cerrados o maquinaria sin acceso regular a carreteras abiertas, entonces no está sujeto a esta obligación. Revisar el estado actual si ya tiene una baliza Si no cuenta con conectividad hacia la DGT 3.0 (SIM integrada geolocalización automática), solo será válida hasta finales del año próximo.

La DGT ha publicado un listado con modelos homologados dotados de conexión.

Consultar siempre las fichas técnicas del producto; si hay dudas optar por modelos presentes en el listado oficial proporcionado por la DGT. Reclamar si ha sido víctima de publicidad engañosa En caso haber adquirido una baliza sin conectividad creyendo erróneamente que sería válida después del año próximo gracias al reclamo publicitario sobre homologación; FACUA indica que es posible solicitar reembolso e incluso denunciar dicha publicidad engañosa.

La nueva señal luminosa conectada está aquí para quedarse; sin embargo, no todos los vehículos están obligados ni todas las balizas disponibles actualmente son aptas para ello. En un mercado repleto ofertas confusas e informaciones contradictorias, lo más inteligente no solo es elegir correctamente sino también informarse adecuadamente. Porque esta vez la diferencia entre cumplir con lo estipulado o malgastar dinero reside en una pequeña palabra: conectada.