Revalorización de las pensiones mínimas en 2026: lo que se prevé según el tipo de prestación y familiares a cargo

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 16/2025, que establece la revalorización de las pensiones a partir del 1 de enero de 2026.

Mientras que las pensiones contributivas experimentan un aumento general del 2,7%, las mínimas tienen incrementos más significativos: un 7% para quienes no tienen cargas familiares y hasta un notable 11,4% para aquellos con cónyuge o dependientes a su cargo.

Esta medida impactará positivamente a millones de pensionistas, especialmente aquellos en situaciones más vulnerables, con aumentos que varían entre los 60 y los 130 euros mensuales, dependiendo del caso.

Los incrementos se basan en el IPC medio de los últimos doce meses, además de ajustes específicos como un extra del 0,115% para la pensión máxima. El límite superior se establece en 3.359,60 euros mensuales (47.034,40 euros anuales distribuidos en 14 pagas), una cifra que afecta a quienes perciben varias prestaciones.

Para acceder a complementos a mínimos, es necesario residir en España y no superar unos ingresos anuales de 9.442 euros si no hay cónyuge a cargo o 11.013 euros si lo hay. Actualmente, son 2,12 millones las pensiones que reciben estos complementos.

Detalles sobre las pensiones mínimas contributivas

Las cuantías mínimas contributivas varían según el tipo de prestación y la situación familiar. A continuación, se presentan las cifras anuales y mensuales para 2026:

Tipo de pensión Cuantía anual 2026 Cuantía mensual 2026 (14 pagas) Jubilación (titular <65 años, hogar unipersonal) 13.106,80 € 936,20 € Jubilación (titular ≥65 años o gran invalidez, hogar unipersonal) 17.592,40 € 1.256,60 € Jubilación (con cónyuge a cargo) 17.592,40 € 1.256,60 € Viudedad (titular con cargas familiares) 17.592,40 € 1.256,60 € Incapacidad absoluta o gran invalidez (sin cónyuge) 12.262,60 € Aproximadamente 876 € Incapacidad permanente total (>55 años, sin empleo) Similar a jubilación mínima Alrededor de 1.239 €

Estos datos reflejan aumentos significativos: por ejemplo, la jubilación mínima unipersonal pasa de los 874,4 euros mensuales en 2025 a los 936,2 euros en este nuevo año; lo que implica un incremento cercano a los 62 euros. Para quienes tienen cónyuge a cargo, el aumento es aún mayor: alcanza los 129 euros hasta llegar a los 1.256,6 euros mensuales. Las pensiones por viudedad con cargas familiares siguen esta misma tendencia al experimentar un incremento del 11,4%.

En cuanto a las pensiones por incapacidad permanente total, la media sube unos 32,7 euros al mes y se sitúa alrededor de los 1.250 euros mensuales. Por su parte, las prestaciones destinadas a familiares aumentan en unos 21 euros hasta alcanzar los 784,25 euros mensuales; esto beneficiará a más de 46.700 personas en esta situación. En total hay unas dos millones ciento veinte mil pensiones complementadas.

Pensiones no contributivas y otras ayudas

Las pensiones no contributivas están dirigidas a quienes no han podido cotizar lo suficiente y carecen de recursos económicos; estas verán un aumento del 11,4%. Su cuantía base será de 8.803,20 euros anuales (628,80 euros al mes), lo que supone un incremento mensual de unos 64 euros respecto al año anterior. La Seguridad Social gestiona alrededor de unas471.000 pensiones no contributivas; sorprendentemente el porcentaje mayoritario corresponde a mujeres.

Para quienes tienen hijos menores de edad o con discapacidad (≥33%): +1.000 euros anuales.

Otras cargas familiares también ajustan la cuantía hacia arriba.

El Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrente alcanzará los 8.394,40 euros anuales (599,60 euros al mes), mientras que el concurrente con viudedad será de 8.149,40 euros anuales (582,10 euros al mes).

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) también experimentará una subida del mismo porcentaje del once punto cuatro por ciento; aunque por ahora el complemento por ayuda a la infancia (CAPI) permanecerá igual que en el año anterior. Estas medidas son parte del cumplimiento con la recomendación número quince del Pacto de Toledo y están respaldadas por el Real Decreto-ley dos/2023.

Límite máximo y cambios en cotización

La pensión máxima alcanzará los 47.034,40 euros anuales (3.359,60 euros al mes), lo que representa un aumento del dos punto ocho quince por ciento respecto a los 45.746,40 euros correspondientes al año anterior (un incremento mensual aproximado de noventa y dos euros). Este límite suma todas las pensiones públicas percibidas por una persona beneficiaria y se ajusta anualmente conforme al IPC más el mencionado porcentaje adicional hasta el año dos mil cincuenta.

Por otro lado, la base máxima para cotizar subirá un tres punto nueve por ciento alcanzando los cinco mil ciento uno coma dos euros mensuales (frente a cuatro mil novecientos nueve coma cinco en dos mil veinticinco). El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se sitúa ahora en un cero punto nueve por ciento (dos décimas más). Además existen cuotas solidarias para salarios altos:

Entre cinco mil ciento uno y cinco mil seiscientos once euros: uno punto quince por ciento (cero punto noventa y seis para la empresa y cero punto diecinueve para el empleado).

Entre cinco mil seiscientos once y siete mil seiscientos cincuenta y dos: uno punto veinticinco por ciento (uno punto cero cuatro empresa y cero punto veintiuno empleado).

Más allá de siete mil seiscientos cincuenta y uno coma ochenta: uno punto cuarenta y seis por ciento (uno punto veintidós empresa y cero punto veinticuatro empleado).

Efecto sobre pensionistas y sostenibilidad

El incremento general del dos punto siete por ciento beneficia aproximadamente a unos nueve millones cuatrocientos mil ciudadanos con diez millones cuatrocientos mil pensiones contributivas; además hay setecientos treinta y cuatro mil correspondientes a Clases Pasivas. Una pensión media correspondiente a jubilación verá aumentar su cantidad aproximadamente unos quinientos setenta euros anuales (alrededor de cuarenta al mes), mientras que la media dentro del sistema asciende hasta quinientos euros.

Asimismo las mínimas complementadas debido a la brecha salarial entre géneros experimentarán una subida adicional hasta alcanzar treinta seis coma noventa euros al mes adicionales. Todo esto llega mediante un real decreto-ley que aún necesita ser validado por el Parlamento; su aprobación no está garantizada si no se logran consensuar los Presupuestos para dos mil veintiséis.

Estas cifras buscan resguardar el poder adquisitivo frente al aumento inflacionario actual e impulsar apoyo hacia quienes más lo necesitan dentro del sistema social español; aunque es cierto que el gasto destinado a pensiones sigue aumentando considerablemente también es verdad que ciertos ajustes en cotizaciones contribuyen al equilibrio financiero del sistema público español; porque esos ingresos adicionales suponen una diferencia significativa para muchos pensionistas día tras día.