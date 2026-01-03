El nuevo mordisco del Gobierno Sánchez al salario de los trabajadores españoles que trae 2026

A partir de 2026, millones de trabajadores notarán cómo su nómina neta se ve afectada por el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube del 0,8% al 0,9% sobre la base de cotización.

De este porcentaje, las empresas asumirán el 0,75% y los asalariados el 0,15%, lo que se traduce en un recargo directo en el bolsillo de los empleados y un coste adicional para los empresarios que podría desincentivar nuevas contrataciones.

Esta medida, ya oficializada en el BOE, tiene como objetivo fortalecer las pensiones ante la jubilación de la generación del baby boom, pero se introduce en un escenario marcado por presupuestos prorrogados por tercer año consecutivo y sin modificaciones significativas en el IRPF. Los autónomos tendrán que hacerse cargo del 100% del MEI, lo que puede suponer hasta 95 euros más al mes en casos altos. Por su parte, el Gobierno ha decidido congelar las cuotas iniciales para aquellos con menores ingresos, aunque este recargo se suma igualmente.

Subidas que afectan a todos los niveles salariales

El MEI no es la única carga. La base máxima de cotización incrementa su importe de 4.909,50 euros a 5.101,20 euros mensuales, lo que representa un aumento del 3,9%. Esto obliga a realizar aportaciones adicionales por salarios elevados para garantizar las pensiones futuras. Así, el tipo total de cotización alcanza el 29,2%, frente al 29,1% del año anterior. Desde 2017, las empresas han visto crecer sus cotizaciones un 31,3%, superando el incremento del 25,29% en los salarios.

Para aquellos salarios que sobrepasen la base máxima entra en juego la nueva cuota de solidaridad, un impuesto progresivo introducido por la reforma de pensiones llevada a cabo por José Luis Escrivá. Esta cuota afecta a quienes ganan más de 5.101,20 euros mensuales (61.214,40 euros anuales):

Tramo de exceso sobre base máxima Tipo de cuota Reparto (empresa/trabajador) Ejemplo mensual (sobre exceso) Hasta 10% (hasta 5.611,32 €) 1,15% 0,96% / 0,19% 5,86 € en 510,12 € exceso 10%-50% (5.611,33 € – 7.651,80 €) 1,25% 1,04% / 0,21% +25,50 € en tramo adicional Más del 50% (sobre 7.651,80 €) 1,46% 1,22% / 0,24% Total ~31,36 € en 7.651,80 €

En un salario de 7.651,80 euros, esta cuota añade aproximadamente unos 31,36 euros mensuales (376 euros al año), repartidos entre la empresa y el trabajador. Se estima que la Seguridad Social recaudará alrededor de 567 millones en 2026 gracias a esta medida después de alcanzar los 400 millones en 2025.

Los autónomos sentirán aún más esta presión económica ya que ellos son responsables del total del pago. El Gobierno decidió dar marcha atrás a subidas previstas entre los 17 y los 206 euros, optando por congelar cuotas para quienes tienen rendimientos netos entre 670 y 1.166,7 euros, aunque el MEI se aplicará igualmente. Además se prorrogará el sistema de módulos hasta el año siguiente con una reducción del 5% en IRPF para sectores como comercio o hostelería.

Presión fiscal en auge sin Presupuestos nuevos

La recaudación tributaria experimentará un crecimiento del 8,5% en 2026 superando así los 350.000 millones de euros, alcanzando cifras récord gracias a las cotizaciones y al «arrastre fiscal». Esto último ocurre porque los sueldos aumentan con la inflación mientras que los tramos del IRPF no se ajustan completamente; como resultado se retiene una mayor cantidad. Desde el año 2018 se han acumulado ya hasta 46 subidas, ya sea mediante cotizaciones o ajustes al SMI y gravámenes indirectos.

El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) está centrado entre establecerlo en 1.221 euros (+3,1%) o elevarlo a 1.240 euros (+4,7%) si tributa dentro del IRPF; esto podría añadir cargas fiscales sin ofrecer compensaciones claras a cambio. En cuanto a funcionarios públicos habrá aumentos: un fijo del 1,5% para 2026 más un variable ligado al IPC que podría llegar hasta el 2% si la inflación supera el umbral del 1,5%, beneficiando así a unos 3,5 millones de empleados públicos.

Impacto en nóminas: Reducida cantidad neta para todos debido al MEI (0,15%), mayor carga para los salarios altos por la cuota solidaridad.

Reducida cantidad neta para todos debido al MEI (0,15%), mayor carga para los salarios altos por la cuota solidaridad. Empresas: Aumento en costes laborales; las cotizaciones han crecido un +31,3% desde hace seis años generando riesgos para el empleo.

Aumento en costes laborales; las cotizaciones han crecido un +31,3% desde hace seis años generando riesgos para el empleo. Autónomos: Asumen todo el MEI + incremento en base máxima aunque algunos módulos les favorecen.

Asumen todo el MEI + incremento en base máxima aunque algunos módulos les favorecen. Pensiones: El MEI alcanzará hasta un total del 1,2% hasta el año 2029 (sin computarse dentro de prestaciones), mientras que la cuota solidaridad llegará entre un rango del 5,5%-7% hacia el año 2045.

En España somos ya el tercer país dentro de la OCDE con mayor recaudación por cotizaciones empresariales: cerca de 141.000 millones anuales. Varios expertos advierten sobre cómo esta presión puede frenar tanto la competitividad como la creación de nuevos puestos laborales. El Gobierno defiende su postura alegando sostenibilidad; sin embargo y ante una falta evidente de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), estas subidas llegan mediante decretos dejando muchas dudas sobre cuál será realmente el impacto final para cada bolsillo.

Mientras las cotizaciones baten récords históricos cada enero será crucial contar con cada euro para percibir cómo este nuevo mordisco afecta realmente a nuestras nóminas.