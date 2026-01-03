El PP denuncia al Gobierno Sánchez ante la UE por el ‘atraco’ de la baliza V16

Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen en España deberán contar con la baliza V16 conectada, destinada a señalizar averías o accidentes y que reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia.

Esta normativa impulsada por la DGT ha desatado una intensa polémica política: el PP la califica como un «sablazo fiscal» y ha llevado su denuncia ante la Comisión Europea, alegando falta de transparencia y una recaudación encubierta.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, junto a Esteban González Pons, lideran las críticas.

Sostienen que no se trata de una directiva de la UE, sino de una decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez, que solo afecta a los conductores españoles.

Además, los viajeros extranjeros que transiten por las carreteras españolas quedan exentos, lo que provoca una evidente desigualdad.

El partido estima que el Estado recaudará alrededor de 300 millones de euros únicamente en concepto de IVA, considerando que cada baliza tiene un precio mínimo de entre 30 y 40 euros.

Para una familia con dos coches, esto supone un desembolso extra de unos 80 euros justo en plena cuesta de enero.

«Si realmente se trata de seguridad, no debería costar dinero a los españoles», afirma González Pons.

La DGT ha establecido multas por no llevar la baliza: serán también de 80 euros, igual que las impuestas por no portar triángulos, aunque se pueden reducir a 40 euros si se paga rápidamente.

Además, aquellas balizas que no estén conectadas también serán sancionadas con los mismos 80 euros desde este momento. Ana Blanco, subdirectora de la DGT, destaca que esta herramienta se conecta a la plataforma 3.0, avisando automáticamente a otros conductores tras 100 segundos, mejorando así la visibilidad virtual y evitando que los conductores tengan que salir del coche, donde cada año mueren unas 25 personas en vías rápidas.

Dudas técnicas y políticas en el punto de mira

El PP pone en tela de juicio la eficacia real de la baliza V16. En situaciones de niebla intensa, cambios bruscos en el terreno o curvas pronunciadas, los triángulos eran visibles hasta a unos 50 metros, mientras que la luz emitida por la baliza podría no ser efectiva durante el día o en vehículos altos como camiones. «¿Dónde deben colocarla los conductores de furgonetas?», cuestionan.

Por otro lado, hay preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la privacidad: obligar a geolocalizar mediante internet podría infringir el RGPD si no existen opciones offline disponibles. Critican un «modelo único» costoso, ya que las balizas están siendo vendidas por correos a precios superiores al mercado habitual.

La respuesta de la DGT es contundente: cada baliza homologada emite señales hacia la plataforma 3.0, alertando sobre averías. Cabe mencionar que las motocicletas están exentas de esta obligación. Se establece un periodo transitorio hasta finales de 2025 y para el año 2026 habrá instrucciones para evitar sancionar a quienes solo lleven triángulos inicialmente, según informaciones filtradas.

Respecto a posibles interferencias, no existen menciones en fuentes oficiales sobre riesgos para marcapasos. La prioridad para la DGT es garantizar la seguridad: reducir atropellos al arcén evitando que los conductores deban salir del vehículo.

Impacto económico y ventas disparadas

Coste : La adquisición de cada baliza homologada conectada oscila entre los 30 y 50 euros . Si se estima un total para alrededor de 30 millones de vehículos , se prevé un gasto total cercano a los 1.300 millones , generando unos ingresos para Hacienda vía IVA estimados en otros 300 millones .

: La adquisición de cada baliza homologada conectada oscila entre los . Si se estima un total para alrededor de , se prevé un gasto total cercano a los , generando unos ingresos para Hacienda vía IVA estimados en otros . Ventas : En plataformas como Amazon, estos dispositivos han sido los más adquiridos durante 2025.

: En plataformas como Amazon, estos dispositivos han sido los más adquiridos durante 2025. Excepciones : Solo aplicable a coches y furgonetas; las motos quedan libres.

: Solo aplicable a coches y furgonetas; las motos quedan libres. Multas detalladas:

| Infracción | Multa |

|————|——-|

| Sin V16 conectada | 80 euros (40 si se paga pronto) |

| Baliza sin conexión | 80 euros |

| Solo triángulos (a partir del 2026) | Posible flexibilidad inicial |

El PP suma esta polémica a las más de cien subidas impositivas bajo el mandato Sánchez, relacionándolo con cuestiones como inflación y corrupción. «Se prioriza recaudar antes que garantizar seguridad», sostienen .

Por su parte, González Pons exige elecciones anticipadas: «Un Gobierno corrupto aumentando impuestos genera desafección democrática».

La DGT recuerda tres condiciones esenciales para esquivar las multas:

Portar una V16 homologada y conectada. Activarla en caso de avería o accidente. Colocarla adecuadamente para asegurar su visibilidad.

Polémica europea y respuesta de Bruselas

La denuncia presentada por el PP ante Bruselas solicita verificar el impacto sobre datos y competencia. Montserrat compara esta situación con el «tasazo» relacionado con basuras, supuestamente europeo pero no real.

España se posiciona como pionera al ser el único país que hace obligatoria la V16.

Otros países dentro del ámbito europeo optan por mantener triángulos o lo hacen voluntariamente. El PP considera esto como una excusa para incrementar impuestos .

RTVE ha desmentido rumores: las multas no son ni mucho menos 30.000 euros, sino tan solo 80 euros. La V16 no avisa directamente sobre emergencias; su función es más bien preseñalizar .

Esta medida busca reducir al mínimo las víctimas por accidentes al bajarse del vehículo.

Las estadísticas corroboran eso: son unas 25 muertes anuales en carreteras rápidas debido a este motivo. La conexión avisa tanto a la DGT como a aplicaciones móviles dedicadas .

Las ventas tanto en Correos como en tiendas han aumentado considerablemente; sin embargo, los precios varían notablemente según dónde se adquieran. El PP demanda alternativas más económicas y una evaluación previa exhaustiva .

Este conflicto entre el PP y el Gobierno marca un inicio tumultuoso para 2026.

La UE llevará a cabo investigaciones pertinentes mientras tanto los conductores apresuran sus compras ¿Es esto una cuestión legítima sobre seguridad o simplemente un impuesto disfrazado? Las carreteras serán testigos del desenlace .

La baliza V16 promete mejorar la seguridad vial; sin embargo, el debate sobre cuestiones fiscales y técnicas sigue abierto.