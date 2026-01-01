El caos de la DGT: permite durante 2026 el uso de triángulos junto a la baliza V16

La reciente implementación de la baliza V16 conectada como dispositivo obligatorio ha traído consigo una noticia inesperada.

Después de semanas de incertidumbre, la Dirección General de Tráfico ha emitido una instrucción que modifica lo que se preveía: los conductores en España podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia tradicionales sin riesgo a ser sancionados, siempre y cuando vayan acompañados por la baliza V16.

Esta aclaración surge tras las advertencias de colectivos profesionales, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que señalaban las limitaciones prácticas de las balizas luminosas en ciertas condiciones de visibilidad.

El documento, denominado Instrucción MOV 2025/20 y firmado por el director de Tráfico Pere Navarro, establece un aspecto crucial: un triángulo de preseñalización «eventualmente colocado no será considerado un obstáculo en la vía y, por ende, no será objeto de denuncia».

Esto implica que los conductores pueden activar la baliza V16 desde el interior del vehículo y, si lo consideran necesario, complementar esa señalización con los triángulos tradicionales sin temor a multas.

Esta decisión responde a preocupaciones legítimas del sector sobre la efectividad de los nuevos dispositivos en carreteras convencionales, especialmente en situaciones con curvas, cambios de rasante o visibilidad reducida.

AUGC celebra que la DGT permita seguir usando triángulos junto a la nueva baliza V16

Advierte que la baliza presenta limitaciones en visibilidad y autonomía y reclama campañas de formación para un uso seguro de ambos sistemas https://t.co/edDBxgpU83 a través de @cordoba — Rafa Sánchez (@rafalbaida) January 1, 2026

Las dudas persistentes sobre la baliza V16

A pesar de las claras ventajas que ofrece la baliza V16 conectada —como su capacidad para emitir luz visible a más de un kilómetro, su rápida colocación desde el interior del vehículo y su función para enviar automáticamente la ubicación del coche averiado a la plataforma DGT 3.0—, los profesionales del sector han señalado limitaciones reales. La visibilidad del dispositivo puede disminuir notablemente bajo intensa luz solar, depende del estado de batería o pilas y no proporciona el mismo nivel de anticipación visual que un triángulo físico en ciertas circunstancias.

En países como Reino Unido, se ha prohibido el uso de triángulos en vías rápidas debido a los peligros que implica que los ocupantes abandonen el vehículo para colocarlos; sin embargo, en España, las características de las carreteras convencionales son diferentes.

La normativa establece que la baliza V16 debe asegurar al menos 18 meses de autonomía en reposo, disponer de un sistema de fijación adecuado en el techo o puerta del conductor y ser visible a larga distancia bajo condiciones normales. Aun así, llevar este dispositivo sigue siendo obligatorio.

La DGT no ha precisado si esta convivencia entre baliza y triángulos será permanente o temporal; no obstante, por el momento se permite su uso conjunto como respuesta a las inquietudes planteadas por los profesionales del ámbito vial.

El fraude generalizado que dificulta la transición

Mientras la DGT trabaja para aclarar la normativa vigente, el mercado se ha convertido en un verdadero campo minado lleno de engaños. Facua-Consumidores en Acción ha denunciado un «fraude masivo» relacionado con la venta de balizas V16 que se presentan como «homologadas por la DGT», pero carecen de la conectividad requerida por ley.

Este problema es serio: hay más de 200 modelos disponibles en el mercado, muchos adornados con distintivos falsos de la DGT y textos engañosos que no aclaran su falta de cumplimiento con los requisitos obligatorios desde hoy.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, explica: «Nos estamos encontrando multitud de balizas con distintivos falsos y frases como ‘homologada por la Dirección General de Tráfico’, cuando realmente no cumplen con las exigencias normativas». Esto resulta ser un acto engañoso».

Un consumidor que crea estar protegido por una baliza que cumple con lo estipulado podría estar enfrentándose a información errónea y riesgos reales al volante. La asociación ha instado a quienes hayan adquirido estos dispositivos presentados como «homologados» a reclamar su dinero ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y denunciar estas malas prácticas para que se inicie un expediente sancionador contra fabricantes y vendedores involucrados.

Cómo reconocer una baliza V16 válida

Desde el principio, la DGT ha recomendado a los consumidores consultar su página web para verificar si una baliza está conectada al sistema antes realizar cualquier compra. La propia DGT publica listados y certificados con modelos homologados conforme a las normativas vigentes. Para considerarse válida, una baliza debe indicar su conformidad con las regulaciones y mencionar al laboratorio acreditado (por ejemplo, IDIADA o LCOE), además contar con conexión a DGT 3.0. Es esencial revisar tanto el certificado como la etiqueta del producto antes llevarlo a casa.

Las balizas V16 conectadas válidas deben asegurar conectividad durante al menos 12 años sin costes adicionales. Emiten luz amarilla intermitente y continua en 360 grados durante un mínimo tiempo estimado en 30 minutos y poseen un sistema integrado para geolocalización conectado a DGT 3.0. Desde dicha plataforma, Tráfico puede alertar sobre emergencias tanto en paneles informativos como en navegadores GPS.

Las sanciones ante incumplimientos

Aunque desde la DGT se anunció cierta flexibilidad inicial respecto a las multas durante esta fase inicial, desde 2026 se aplicará una sanción económica que alcanzará los 80 euros para aquellos vehículos que no dispongan del dispositivo V16 conectado. La normativa es clara: desde hoy mismo, solo este dispositivo será considerado legal para señalizar vehículos inmovilizados dentro del territorio español. Cualquier conductor que circule sin él estará expuesto a multas.

Sin embargo, es importante señalar que aunque solo se considerará legal el uso del dispositivo homologado V16 para vehículos matriculados en España, los triángulos no serán objeto de denuncia si son utilizados junto con dicha baliza. Esta flexibilidad no elimina la obligación impuesta sobre tener el dispositivo V16; simplemente reconoce que muchos conductores seguirán confiando en sus triángulos tradicionales como complemento útil en ciertas situaciones.

Un mercado incierto en plena transición

La adopción obligatoria del dispositivo V16 ha puesto al descubierto carencias tanto comunicativas como regulatorias dentro del mercado. Mientras intentan esclarecer las normativas vigentes y facilitar una adaptación gradual hacia esta nueva realidad vial, fabricantes y vendedores están aprovechando esta confusión para lanzar al mercado productos que no cumplen con lo exigido por ley. La asociación defensora del consumidor ha calificado esta situación como un «acto engañoso» destinado a confundir aún más a quienes buscan adquirir estos dispositivos justo ahora,.

La DGT ha señalado repetidamente que desde el inicio se recomendó consultar su página web; sin embargo, muchos compradores carecen del acceso necesario o encuentran información poco clara. El resultado es un panorama caótico donde coexisten tanto dispositivos válidos como inválidos bajo presentaciones similares; esto genera desconfianza entre los usuarios e incrementa riesgos innecesarios.

La solución radica en establecer una vigilancia más efectiva sobre el mercado junto con sanciones contundentes hacia aquellos fabricantes y vendedores involucrados en fraudes. Asimismo, resulta imprescindible mejorar la claridad comunicativa acerca qué tipos específicos son válidos. Mientras tanto, es crucial que los conductores españoles verifiquen cuidadosamente si su dispositivo está correctamente conectado a DGT 3.0 antes realizar cualquier compra; además pueden continuar utilizando sus triángulos sin miedo a sanciones mientras recordemos siempre que desde hoy mismo será obligatorio contar con una baliza V16 funcional e imprescindible.