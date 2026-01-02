  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

LA PARLAMENTARIA SE PREGUNTA QUÉ PASA CON LOS 300 MILLONES DE EUROS DEL IVA RECAUDADO EN LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA OBLIGATORIO

Ana Vázquez (PP) caza en un renuncio a la DGT y denuncia el millonario negocio que hay detrás de las balizas V16

La modificación del departamento de Pere Navarro no convence al principal partido de la oposición

Ana Vázquez y Pere Navarro.
Ana Vázquez y Pere Navarro.
Archivado en: Ana Vázquez | DGT | Gobierno | Gobierno de España | Partidos Políticos | Pere Navarro | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

El caos de la DGT: permite durante 2026 el uso de triángulos junto a la baliza V16

El caos de la DGT: permite durante 2026 el uso de triángulos junto a la baliza V16

¡Menuda paliza con la baliza!

Y lo peor es que empieza a haber sospechas de que alguien ha querido hacer un negocio redondo con las ya famosas balizas V16.

De manera inopinada, la Dirección General de Tráfico emitía antes de acabar diciembre de 2025 una instrucción que modificaba la actuación que tendrían que adoptar los usuarios de los automóviles en el caso de una avería o de un accidente.

Y es que de descartarse en todo momento el uso de los triángulos de preseñalización, ahora los conductores en España podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia tradicionales sin riesgo a ser sancionados, siempre y cuando vayan acompañados por la baliza V16.

El documento, denominado Instrucción MOV 2025/20 y firmado por el director de Tráfico Pere Navarro, establece un aspecto crucial: un triángulo de preseñalización «eventualmente colocado no será considerado un obstáculo en la vía y, por ende, no será objeto de denuncia».

Esto implica que los conductores pueden activar la baliza V16 desde el interior del vehículo y, si lo consideran necesario, complementar esa señalización con los triángulos tradicionales sin temor a multas.

Esta decisión responde a preocupaciones legítimas del sector sobre la efectividad de los nuevos dispositivos en carreteras convencionales, especialmente en situaciones con curvas, cambios de rasante o visibilidad reducida.

Sin embargo, desde el Partido Popular ven sospechoso este cambio o modificación de la DGT y se preguntan por una cuestión fundamental.

La parlamentaria Ana Vázquez, uno de los arietes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno Sánchez, pone el dedo en la llaga al señalar que los españoles se han dejado 300 millones de IVA en la compra de la baliza V16:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

E-READERS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]