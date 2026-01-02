Ana Vázquez (PP) caza en un renuncio a la DGT y denuncia el millonario negocio que hay detrás de las balizas V16

¡Menuda paliza con la baliza!

Y lo peor es que empieza a haber sospechas de que alguien ha querido hacer un negocio redondo con las ya famosas balizas V16.

De manera inopinada, la Dirección General de Tráfico emitía antes de acabar diciembre de 2025 una instrucción que modificaba la actuación que tendrían que adoptar los usuarios de los automóviles en el caso de una avería o de un accidente.

Y es que de descartarse en todo momento el uso de los triángulos de preseñalización, ahora los conductores en España podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia tradicionales sin riesgo a ser sancionados, siempre y cuando vayan acompañados por la baliza V16.

El documento, denominado Instrucción MOV 2025/20 y firmado por el director de Tráfico Pere Navarro, establece un aspecto crucial: un triángulo de preseñalización «eventualmente colocado no será considerado un obstáculo en la vía y, por ende, no será objeto de denuncia».

Esto implica que los conductores pueden activar la baliza V16 desde el interior del vehículo y, si lo consideran necesario, complementar esa señalización con los triángulos tradicionales sin temor a multas.

Esta decisión responde a preocupaciones legítimas del sector sobre la efectividad de los nuevos dispositivos en carreteras convencionales, especialmente en situaciones con curvas, cambios de rasante o visibilidad reducida.

Sin embargo, desde el Partido Popular ven sospechoso este cambio o modificación de la DGT y se preguntan por una cuestión fundamental.

La parlamentaria Ana Vázquez, uno de los arietes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno Sánchez, pone el dedo en la llaga al señalar que los españoles se han dejado 300 millones de IVA en la compra de la baliza V16: