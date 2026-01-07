Arrancan las rebajas de Enero con el pequeño comercio agonizando. Nada menos que 13.500 tiendas cerraron en 2025

Un año más tras la última fiesta de la Navidad, la de Reyes, arrancan las rebajas. Sin embargo, las de este mes de enero de 2026 serán unas rebajas en las que 13.586 tiendas ya no ofrecerán sus productos porque han cerrado en 2025. Son datos de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).

Las causas de esta sangría en el pequeño comercio son claras: costes laborales disparados por las subidas salariales salvajes decretadas por el Gobierno para todos los sectores y con independencia de las condiciones no ya de cada sector de actividad económica, sino de las circunstancias de cada tipo de empresa.

Junto a esto, se suma una presión fiscal creciente y, para colmo, la imposibilidad de competir con las grandes plataformas de compras online por la falta de libertad de horarios comerciales en muchas partes de España. Y es que mientras es posible comprar cualquier cosa a cualquier hora por Internet, los comercios físicos están sujetos a limitaciones de horarios propias del siglo XIX en muchas partes de España, con la salvedad de la Comunidad de Madrid donde hay libertad total para abrir o cerrar los días y horas que cada establecimiento considere adecuados a sus circunstancias.

Esta situación macro pone en riesgo los nada menos que 2 millones de puestos de trabajo que mantienen los más de 500.000 pequeños comercios existentes en nuestro país. Y para 2026, UPTA alerta de que la situación no tiene perspectivas de mejorar, ya que las previsiones son que otros 12.000 pequeños establecimientos echen la persiana.

En cuanto a las grandes cadenas comerciales, el calendario de rebajas varía de unas enseñas a otras:

Zara (y grupo Inditex : Pull&Bear , Bershka , Stradivarius , Massimo Dutti , Oysho , Zara Home , Lefties ): app y web el 6 de enero (20:00 h app, 21:00 h web), tiendas el 7 de enero .

(y grupo : , , , , , , ): app y web el (20:00 h app, 21:00 h web), tiendas el . El Corte Inglés : web y app el 6 de enero (22:00 h), tiendas el 7 de enero , hasta el 28 de febrero .

: web y app el (22:00 h), tiendas el , hasta el . Mango : acceso anticipado el 5 de enero para clientes registrados, general online el 6 de enero , tiendas el 7 de enero .

: acceso anticipado el para clientes registrados, general online el , tiendas el . H&M : desde el 6 de enero en web y tiendas, hasta el 14 de febrero .

: desde el en web y tiendas, hasta el . Otras como Springfield desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo, y Cortefiel del 7 de enero a finales de febrero.

Estas fechas son fruto de la liberalización del calendario comercial en España. Cada empresa decide cuándo lanzar sus descuentos, pero la mayoría coincide en hacerlos en enero para aprovechar la costumbre consumista post-Navidad.

Los descuentos iniciales suelen rondar entre un 20% y un 30%, pero pueden alcanzar hasta un 50% o un 70% en las semanas siguientes. Esto resulta ventajoso para aquellos consumidores previsores que ya tienen listas de deseos preparadas en sus aplicaciones. Una encuesta realizada por Banqmi revela que se prevé un gasto medio por persona de unos 105 euros, una cifra récord pese a la cautela generalizada.

El pequeño comercio intenta mantenerse a flote mediante ofertas locales y cercanía al cliente. En muchas calles comerciales, los dueños comentan sobre unas ventas decepcionantes durante Navidad, considerando estas rebajas como su última oportunidad. Sin embargo, los canales online dominados por gigantes como Inditex (con Zara a la cabeza) acaparan la mayor parte del mercado: durante la jornada del 6 de enero, muchas páginas web colapsaron debido a la alta demanda.

Cómo evolucionan los descuentos

Las rebajas no son una carrera corta; más bien se asemejan a una maratón que se desarrolla durante varias semanas:

Durante la primera semana (del 7 al 14 de enero): descuentos entre un 20% y un 40%, con más productos disponibles. En la segunda quincena: los descuentos pueden llegar hasta un 50%-60%, aunque con stock más limitado. A finales de febrero-marzo: algunas ofertas alcanzan hasta un 70% para lo que queda disponible; algunas incluso se extienden hasta principios de marzo.

El Corte Inglés combina ofertas previas (de hasta un 40% durante las pre-rebajas) con esta campaña oficial. Por su parte, Folder mantiene precios bajos hasta el 5 de febrero.

En los establecimientos físicos se anticipan largas colas para este 7 de enero, especialmente en Zara y El Corte Inglés. Mientras tanto, ya se han registrado ventas significativas durante la noche previa a Reyes en línea. A medida que las grandes cadenas continúan facturando cifras deslumbrantes, los recientes cierres reflejan una realidad menos brillante en esta vorágine consumista.