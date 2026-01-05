El paro real en España está por encima de los 3,8 millones de personas que no trabajan

El Gobierno comienza 2026 como acabó 2025: manipulando burdamente los datos de desempleo de nuestro país.

Y es que frente a los 2,4 millones de parados “oficiales” registrados, la Unión Sindical Obrera ha vuelto a poner negro sobre blanco la realidad del mercado laboral español. Son más de 3,8 millones de personas las que no están trabajando en estos momentos.

Pese a ello, el Gobierno sólo reconoce como parados registrados a 2.408.670 personas. Pero a ellas hay que sumar otras modalidades laborales que se quedan fuera de la contabilidad de personas que no están trabajando. Sumando todo, las cosas son muy diferentes. Y es que hay 366.937 personas con “disposición limitada” a los que se añaden otras 186.371 personas en la categoría de “otros no ocupados”. A estas categorías hay que sumar a 11.125 personas en ERTE. Pero la cosa no acaba aquí porque el grueso del fraude en la contabilidad de las personas sin trabajo son los fijos discontínuos que la USO fija en mas de 840.000 personas que no tienen empleo pero que no figuran como parados.

Con todas estas categorías contables, el número real de personas que no están trabajando superaría los 3,8 millones de personas. Ademas, la Unión Sindical Obrera denuncia la elevada rotación en el empleo ya que “en diciembre de 2025 se han registrado 458.808 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 37,29% de todos los contratos. Supone un ascenso de 21.784 (4,98%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 6.443.446 contratos por tiempo indefinido hasta diciembre de 2025, representando un descenso de 38.546 (-0,59%) sobre el mismo periodo de 2024. Mas allá de la bajada anual de la contratación indefinida, cómo es posible que, con más de 6,4 millones de contratos indefinidos realizados en el año, mantengamos un paro oficial de más de 2,4 millones y de más de 3,8 millones reales.” Por todo eso, desde la Unión Sindical se preguntan “¿Dónde están, cuanto duran estos contratos indefinidos? Salen poco mas de los que entran al desempleo: hay una gran rotación”.