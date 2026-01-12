El megatúnel bajo el Báltico será el más largo del mundo y unirá a Lolland (Dinamarca) y Fehmarn (Alemania)

El entramado de carreteras y ferrocarriles en Europa está a punto de experimentar una transformación significativa bajo el agua. Un ambicioso proyecto se encuentra en marcha entre la isla danesa de Lolland y la alemana de Fehmarn, diseñado para perdurar a lo largo de las décadas. Este túnel submarino ya se ha hecho merecedor de dos distinciones: es el más largo del mundo y representa la mayor obra civil del continente europeo.

Sin embargo, no se trata únicamente de un hito en ingeniería. Este enlace, conocido como el túnel de Fehmarnbelt, promete acortar tiempos, reducir costes logísticos y eliminar distancias mentales entre Escandinavia y el núcleo industrial de la Unión Europea. Todo esto, bajo las gélidas aguas del mar Báltico.

El túnel de Fehmarnbelt será una estructura que abarcará 18 kilómetros, ubicada a aproximadamente 40 metros bajo la superficie del mar Báltico.

Conectará Rødbyhavn, en la isla de Lolland (Dinamarca) con Puttgarden, en la isla de Fehmarn (Alemania).

En la actualidad, este trayecto se realiza en ferry con una duración actual de unos 45 minutos. Con el túnel solo serán necesarios 10 minutos en coche o bien, 7 minutos en tren

Además, este nuevo enlace ahorrará unos 160 kilómetros en los trayectos tanto para vehículos como para trenes en los corredores norte-sur europeos y reducirá el tiempo del transporte ferroviario de mercancías entre Hamburgo y Copenhague a menos de dos horas y media.

La inauguración está programada para 2029, aunque algunos retrasos relacionados con barcos clave han suscitado dudas sobre si se cumplirá esta fecha.

Una obra que supera los 7.000 millones y lleva sello danés

El coste estimado del proyecto oscila entre los 7.000 y 7.500 millones de euros, según diversas proyecciones recientes.

Datos relevantes sobre el presupuesto:

Estimación publicada en medios europeos: alrededor de 7.000 millones de euros .

. Otras cifras relacionadas con financiación y posibles sobrecostes: hasta unos 7.400–7.500 millones.

Financiación:

El principal responsable es el Estado danés, a través de la empresa pública Femern A/S , que depende del Ministerio de Transporte.

, que depende del Ministerio de Transporte. Cuenta con respaldo del Banco Europeo de Inversiones así como del mecanismo CEF perteneciente a la Unión Europea .

así como del mecanismo CEF perteneciente a la . Bruselas contribuye con aproximadamente 1.300 millones de euros al coste total.

Recuperar la inversión se prevé hacer mediante:

Los correspondientes peajes a usuarios tanto de carretera como ferroviarios.

a usuarios tanto de carretera como ferroviarios. Se estima que la recuperación tomará entre 28 y 36 años , según el tráfico registrado.

, según el tráfico registrado. En lo que respecta al peaje por carretera, se habla ya de un coste aproximado de unos 73 euros por vehículo para cruzar el túnel.

Detrás del proyecto están grandes nombres del ámbito privado en construcción e ingeniería como son las empresas Vinci o BAM, contratistas que ven esta obra como un auténtico “sueño nacional” para Dinamarca.

Túnel sumergido: la autopista y el tren ensamblados como piezas de Lego

A diferencia del conocido Eurotúnel que conecta al Reino Unido con la Francia, el Fehmarnbelt no se excava con tuneladoras bajo el lecho marino, sino que es un auténtico túnel sumergido, siendo esta su variante más extensa construida mediante esta técnica.

Así funciona esta técnica:

En tierra firme, una gran planta dedicada al hormigón ubicada en Dinamarca se encarga de fabricar las necesarias secciones prefabricadas del túnel.

se encarga de fabricar las necesarias secciones prefabricadas del túnel. Cada uno de estos elementos: Mide cerca de unos 217 metros Pesa alrededor de entre 73.000 y 73.500 toneladas



En total se ensamblarán unas 89 piezas, alineadas “como si fueran gigantescas piezas de Lego”, hasta completar los mencionados 18 kilómetros.

Proceso para su instalación:

Se excava una zanja en el fondo marino que abarca unos 18 kilómetros .

. Cada segmento se sella con mamparos impermeables en sus extremos, luego es remolcado hasta su ubicación, hundido con precisión y colocado sobre la zanja.

Un espacio sellado entre los mamparos permite bombear agua; gracias a la presión del mar junto a juntas especiales fabricadas en goma, se logra una unión completamente estanca entre los elementos.

Distribución interna del túnel:

Contará con dos tubos destinados al tráfico vehicular (uno por sentido).

Dos vías electrificadas para trenes.

Un pasillo central destinado al servicio técnico para mantenimiento y evacuaciones.

El proyecto ha sido calificado por el Instituto danés de Ingenieros Civiles como “una notable hazaña ingenieril”.

Seguridad: tan seguro como una autopista convencional

La seguridad es uno de los pilares fundamentales en su diseño:

Los desarrolladores aseguran que este túnel será tan seguro como cualquier tramo convencional en superficie.

Contará con: Arcenes continuos Salidas emergentes distribuidas a lo largo del recorrido Un pasillo técnico central destinado tanto para evacuaciones como acceso a servicios



Las juntas herméticas hechas con goma junto al grosor estructural han sido diseñadas para:

Resistir la intensa presión que ejerce el agua del Báltico.

Soportar incluso impactos generados por accidentes automovilísticos o ferroviarios a alta velocidad.

Por otra parte, durante su construcción se han adoptado medidas necesarias para no interferir con el tráfico marítimo existente en el Fehmarnbelt, asegurando corredores seguros para los barcos. Además, tanto su profundidad como diseño evitan que esta infraestructura constituya un obstáculo para la navegación comercial.

Un corredor estratégico para la economía europea

Más allá de sus récords, el Fehmarnbelt representa una pieza clave dentro del entramado transeuropeo dedicado al transporte:

Impacto sobre tiempos y costes:

Se ahorrarán aproximadamente 160 km entre las rutas norte-sur dentro de Europa tanto para trenes como vehículos.

entre las rutas norte-sur dentro de tanto para trenes como vehículos. Se reducirán considerablemente los tiempos en viajes relacionados con: Pasajeros entre Escandinavia y Alemania. Mercancías desde Hamburgo hacia Copenhague así como hacia Suecia o Noruega.



Efectos económicos anticipados:

Mejora notable en competitividad logística para: Puertos alemanes ubicados en el Báltico. Centros industriales situados al sur tanto dinamarqués como sueco.



Se espera un incremento del PIB regional que podría oscilar entre un 2% hasta un 5% en áreas directamente conectadas como Schleswig-Holstein, Lolland o Seeland.

Además, Dinamarca prevé un crecimiento cercano al 30% en turismo proveniente desde Alemania gracias al acceso más ágil por carretera.

Rol dentro la transición ecológica:

El túnel forma parte fundamental dentro estrategia europea destinada a: Fomentar el uso del ferrocarril durante trayectos intermedios. Disminuir dependencia respecto a vuelos cortos dentro del eje norte-sur europeo.



Al facilitar corredores ferroviarios veloces, la Unión Europea busca desviar parte considerablemente del tráfico tanto pasajero como mercancías desde avión o carretera hacia trenes.

Un proyecto forjado por historia prolongada y paciencia política

El Fehmarnbelt no ha surgido espontáneamente ni es producto caprichoso.

La idea acerca de establecer una conexión fija entre Dinamarca y Alemania data desde los años noventa pasados. El acuerdo bilateral fue firmado ya en 2008 y su ratificación completa por parte del Parlamento danés tuvo lugar durante 2015.

Sin embargo, las obras no comenzaron realmente hasta 2020 debido a varios factores incluyendo recursos legales presentados por grupos ecologistas alemanes así como revisiones ambientales necesarias adaptando trazados tanto terrestres como marítimos.

A pesar retrasos e inevitables ajustes, las obras han transformado la zona dedicada a producción secciones en Dinamarca convirtiéndola prácticamente en una instalación monumental dedicada al hormigón.