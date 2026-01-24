Hacienda ha cobrado de más 5.450 millones de euros en la última década

Hacienda solo ha restituido una fracción de lo que cobró de más. En la última década, el Tesoro Público ha recibido 5.450 millones de euros que no pertenecían a los contribuyentes, resultado de equivocaciones en las retenciones del IRPF, liquidaciones del IVA y otros tributos.

Las cifras se extraen del balance proporcionado por la Agencia Tributaria. En 2024, por ejemplo, se admitieron cobros indebidos que suman 682 millones de euros. Esta cifra acumulada desde 2015 pone de manifiesto fallos administrativos que impactan a miles de personas y empresas en todo el país.

Cifras por ejercicios fiscales

A continuación, se presenta el desglose anual de los cobros indebidos reconocidos:

Año Millones de euros 2024 682 2023 612 2022 589 2021 567 2020 543 2019 521 2018 498 2017 476 2016 454 2015 508

Total: 5.450 millones. Estas cifras incluyen devengos erróneos que Hacienda corrige tras recibir reclamaciones.

¿Qué pasa con las devoluciones?

No todo se devuelve con celeridad. En el año 2024, la Agencia realizó devoluciones totales por 12.300 millones de euros, pero solo 682 millones correspondieron a cobros indebidos. Este proceso requiere que se realicen solicitudes de rectificación.

Retenciones IRPF : Constituyen el 40% de los errores detectados. Familias y autónomos sufren sobrepagos debido a cálculos automáticos inexactos.

: Constituyen el 40% de los errores detectados. Familias y autónomos sufren sobrepagos debido a cálculos automáticos inexactos. IVA empresarial : Representa otro 30%. Facturas mal declaradas generan saldos a favor que no son reconocidos inmediatamente.

: Representa otro 30%. Facturas mal declaradas generan saldos a favor que no son reconocidos inmediatamente. Otros impuestos: Incluyen cuestiones como Sociedades o Patrimonio.

Esta situación provoca tensiones considerables. Los contribuyentes pueden esperar meses para recuperar su dinero, mientras que Hacienda utiliza esos fondos temporalmente. En España, el déficit público se sitúa alrededor del 3% del PIB, y estos errores incrementan la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Los expertos reclaman una mayor digitalización del sistema tributario. Aunque la sede electrónica de la Agencia ha mejorado, siguen existiendo fallos tanto humanos como algorítmicos. Para el año 2025, se anticipa un aumento en estos errores debido a la nueva reforma fiscal prevista.

Los afectados tienen un plazo de cuatro años para presentar reclamaciones. Cada año se gestionan cerca de 1,2 millones de solicitudes, lo que evidencia que el sistema fiscal necesita ajustes para evitar este tipo de tropiezos millonarios.