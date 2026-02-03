El Gobierno de Sánchez se enreda en su propia trampa con el decreto ómnibus de las pensiones

El trilero Pedro Sánchez no sólo gobierna mal, con derroche e intervencionismo contraproducente, además de soberbia, sino que trata de sobrevivir parapetado detrás de los pensionistas, como si fuesen escudos humanos, tras los que se resguardase para intentar seguir un tiempo más en La Moncloa.

Y le ha salido mal.

El Gobierno del marido de Begoña se halla en una situación complicada tras el rechazo de sus aliados al decreto ómnibus, que contempla una subida de pensiones vinculada a medidas polémicas.

Este lunes, el esposo de Begoña Gómez, partió rumbo a Emiratos Árabes Unidos, mientras las negociaciones se estancaban.

El Ejecutivo espera encontrar una solución este martes, justo cuando las elecciones en Aragón están a la vuelta de la esquina.

Sánchez continúa gobernando con un enfoque intervencionista y derrochador, pero ahora se escuda detrás de los pensionistas.

La revalorización ligada al IPC se ha entrelazado con otras disposiciones, lo que ha llevado al bloqueo actual. El PP de Alberto Núñez Feijóo ofrece alternativas claras, pero el Gobierno se mantiene firme en su propuesta integral.

La oposición al decreto y la estrategia del PP

El decreto ley fracasó en el Congreso debido a la mezcla de medidas que incluye. Feijóo, por su parte, ya ha manifestado que apoyaría la subida de pensiones si se trata por separado, tal como ocurrió el año pasado. De hecho, el PP ha presentado una propuesta alternativa para desbloquear únicamente esa parte.

Error económico significativo : Revalorizar según IPC puro ignora la reforma del 2018 del Gobierno de Rajoy , que buscaba equilibrar sostenibilidad y poder adquisitivo.

: Revalorizar según IPC puro ignora la reforma del 2018 del Gobierno de , que buscaba equilibrar sostenibilidad y poder adquisitivo. No es culpa del PP : Aunque Feijóo rechazó el chantaje del omnibus, sigue apoyando las pensiones por separado.

: Aunque rechazó el chantaje del omnibus, sigue apoyando las pensiones por separado. Abuso de RDL: Sánchez ha utilizado los decretos leyes como nadie, pero evita uno exclusivo para las pensiones.

El Gobierno señala a la oposición como responsable, pero el paquete integral resulta inviable. Sus aliados, como Junts o ERC, han rechazado el texto debido a las otras medidas incluidas.

La urgencia por Aragón y los avisos de Sánchez

Este martes se celebra el Consejo de Ministros, probablemente el último antes de las elecciones en Aragón el domingo, salvo convocatoria extraordinaria.

El Gobierno aún no ha confirmado si aprobará la revalorización de las pensiones al 2,7 % (y la subida de las mínimas) en esta reunión o la pospondrá por falta de acuerdo con Junts, cuyo apoyo es imprescindible sin perder a otros socios. Lo único claro es que el decreto se troceará en varios textos para facilitar su aprobación.

La negociación ha sido más complicada de lo esperado para Pedro Sánchez, quien inicialmente resistió presentar un real decreto ley solo con la subida de pensiones —medida que tendría el voto favorable de PP y Junts, como indicaron en el Pleno del 27 de enero—. Finalmente parece haber cedido en esa idea.

Sánchez viajó este lunes a Emiratos Árabes para la Cumbre Mundial de Gobiernos, dejando las negociaciones en manos de Félix Bolaños.

Los socios del PSOE presionaron fuerte, conscientes de que el problema lo creó el propio Ejecutivo al incluir la revalorización en un decreto ómnibus (como el derogado el 27 de enero tras su aprobación en diciembre de 2025). Ese decreto mezclaba pensiones con medidas de escudo social (antidesahucios, okupación, etc.), lo que provocó su rechazo por PP, Vox y Junts.

La estrategia incluía atacar al PP: Sánchez grabó un vídeo criticándolos por votar en contra antes de la votación (su reloj marcaba la 1 de la tarde, mientras la votación fue cerca de las 3:30), revelando que la campaña propagandística estaba preparada de antemano.

El PNV se desmarcó exigiendo que cualquier nuevo texto proteja a los pequeños propietarios de la prohibición de desahucios a vulnerables, evitando dobles vulnerabilidades.

Sumar se abrió a desgajar el decreto en dos partes (pensiones + escudo social), siempre que se aprueben conjuntamente y se prorrogue la moratoria antidesahucios.

Sánchez, en un mitin en Teruel, intentó tranquilizar a los pensionistas: «Las pensiones se revalorizarán sí o sí, con o sin el PP».

La urgencia responde a la zozobra generada entre jubilados y al intento de capitalizar políticamente el voto en contra del PP en la campaña aragonesa.