El mapa de los baches: ocho comunidades con más de la mitad de sus carreteras gravemente deterioradas

Las carreteras españolas enfrentan un estado de deterioro alarmante. Un estudio de la Asociación Española de la Carretera (AEC) indica que los tramos con daños muy graves han aumentado considerablemente en solo tres años, pasando de 13.000 kilómetros en 2022 a 34.000 en 2025. Esta situación obliga a llevar a cabo reconstrucciones urgentes en un 52% de la red viaria total, lo que equivale a unos 54.373 km de un total de 101.700 km auditados.

Este problema se ha intensificado a raíz de las recientes borrascas. Desde enero, nueve temporales han dejado lluvias torrenciales, nevadas y frío extremo, lo que ha destapado grietas, baches y socavones tanto en autopistas como en vías convencionales. Los conductores no han tardado en reportar numerosos pinchazos: un vídeo muestra cómo hasta 15 coches sufrieron reventones en la carretera Córdoba-Jaén, además de incidentes similares en la M-40 a las afueras de Madrid. Camioneros como Begoña Urmeneta advierten sobre el riesgo adicional que esto supone para los vehículos pesados en tramos como la A-6 o desde Despeñaperros hasta Sevilla.

Las comunidades más afectadas

Aragón ocupa el primer puesto en esta lista negativa, con un alarmante 68% de su red viaria en estado crítico, seguida por Galicia y Castilla-La Mancha, ambas con un 59%. Otras cinco comunidades también superan el umbral del 50% dañado: Murcia (58%), Asturias (58%), La Rioja (57%), Castilla y León (57%) y Cataluña (52%).

Si hablamos de kilómetros absolutos, es Castilla y León la que lidera, con 9.954 km urgentes. Le siguen Castilla-La Mancha (7.387 km), Andalucía (6.974 km), Aragón (5.848 km) y Galicia (4.410 km). Las comunidades menos extensas presentan cifras más bajas: La Rioja (1.028 km), Madrid (1.091 km) y Cantabria (1.141 km).

Tan solo tres comunidades logran mantener un estado aceptable, con menos del 40% deteriorado: son Extremadura (40%), Madrid (38%) y la Comunidad Valenciana (32%).

Comunidad % Deterioro grave/muy grave Km urgentes Inversión necesaria (millones €) Aragón 68% 5.848 1.342 Galicia 59% 4.410 1.125 Castilla-La Mancha 59% 7.387 1.801 Castilla y León 57% 9.954 2.705 Madrid 38% 1.091 288

El déficit total de inversión asciende a unos impresionantes 13.491 millones de euros. En este sentido, se estima que Castilla y León necesita unos 2.705 millones, mientras que para Castilla-La Mancha, la cifra se eleva a 1.801 millones y para Andalucía, a unos 1.743 millones. Las comunidades que requieren menos inversión son La Rioja, con solo 226 millones; seguida por Cantabria, que necesita unos 256 millones; y finalmente, está Madrid, con una necesidad de inversión de aproximadamente 288 millones.

Causas y consecuencias reales

La falta de mantenimiento desde la crisis económica de hace más de una década ha pesado como una losa sobre las carreteras, tal como reconoce Antonio Muruais, representante de la Dirección General de Carreteras. Para el año próximo se han destinado cerca de 2.700 millones, siendo alrededor de 1.500 millones para conservación —una cifra récord— aunque todavía queda lejos de ser suficiente. Además, las lluvias han empeorado drásticamente la situación: en regiones como Galicia, tras más de un mes bajo alertas meteorológicas, las rutas se han visto plagadas de baches.

El asfalto español está concebido para soportar calor intenso y tráfico pesado; sin embargo, no responde adecuadamente ante una humedad constante. Este material tiende a absorber agua, debilitando las capas inferiores y provocando socavones debido al aquaplaning o a cargas mal distribuidas. Todo esto frena objetivos cruciales:

La seguridad vial se ve comprometida: aumentan los pinchazos y peligros para los camiones.

Los coches autónomos enfrentan desafíos: según la DGT, su plan está amenazado; los baches y marcas borradas confunden sensores LiDAR y radares.

Los esfuerzos por descarbonizar y repoblar áreas rurales se ven obstaculizados por infraestructuras vulnerables al cambio climático.

Se están gestionando proyectos europeos destinados a adaptar las vías a condiciones climáticas extremas; sin embargo, es urgente actuar ya. En este año ya marcado por nuevas borrascas, circular se ha convertido casi en una ruleta rusa para aquellos al volante.

Mientras tanto, el Gobierno prevé llevar a cabo mejoras en unos 1.500 km este año a razón de aproximadamente 38.000 euros por kilómetro. Pero surge una pregunta inevitable: ¿será suficiente para tapar esos temidos 34.000 km llenos de baches?