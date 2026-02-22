Otro más.

Y todos metiendo la mano en la caja.

Un escándalo ha estallado en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Juan Antonio March Pujol, actual embajador español en India, ha sido acusado de organizar fiestas y eventos utilizando dinero de empresas indias, todo ello sin respetar los controles que deberían existir.

Su hija y su prometida son las principales beneficiarias de esta situación.

Para que nadie se llame a engaño, importante subrayar que el embajador español den la India, además de los privilegios comunes a embajadores españoles en el extranjero, tiene ciertas ventajas.

No es pequeña la de cobrar por ‘lejanía’ unos 18.000 euros al mes, a lo que se suman ‘pequeñas prebendas como las siguientes:

Residencia oficial pagada por el Estado (casa/embajada con mantenimiento, jardinería, etc.).

Coche oficial con chófer (y matrícula diplomática).

Servicio doméstico (personal de hogar, cocinero, etc., cubierto o subvencionado).

Seguridad reforzada (protección policial india + posible escolta española en eventos).

Gastos de representación (cenas, recepciones, viajes oficiales).

Educación de hijos (colegios internacionales cubiertos o subvencionados).

Franquicias aduaneras (importación sin impuestos de bienes personales).

Inmunidad diplomática (Convención de Viena: inviolabilidad personal, inmunidad penal/civil en gran medida).

(Convención de Viena: inviolabilidad personal, inmunidad penal/civil en gran medida). Otros: billetes de avión pagados, mudanzas, sanidad privada, etc.

LA SOMBRA DE ALBARES

La situación se complica para José Manuel Albares, ministro de Exteriores, quien ya enfrenta diversas críticas. Diplomáticos han señalado la falta de transparencia en su gestión, y este caso particular pone en entredicho la reputación del Palacio de Viana. March Pujol, conocido por sus vínculos con figuras como Miguel Ángel Moratinos y José Luis Rodríguez Zapatero, ha eludido los protocolos establecidos por la Aecid para costear recepciones.

Durante las celebraciones del Día Nacional de España, el 12 de octubre, se contrató a Huiling Zhu, mezzosoprano china y futura esposa de March Pujol. Aunque ella se presenta cantando zarzuela, no tiene un dominio completo del folclore español. El presupuesto oficial para estas festividades oscila entre los 4.000-5.000 euros, pero se requiere que cualquier patrocinio privado sea notificado, algo que aquí no se ha cumplido: las acusaciones de desvío de fondos son contundentes.

La prometida también participa en conciertos en Rajasthan, justo cuando se celebra el 68º cumpleaños de March el 27 de febrero. Las empresas españolas e indias financian estos eventos, pero sin ningún tipo de supervisión. Fuentes cercanas al embajador mencionan una vida llena de excesos desde su nombramiento en 2024.

Por su parte, su hija, Milena March Franzi, funda la empresa Transcend Studio en Londres en marzo de 2025. Sin embargo, su página web ha permanecido inactiva desde noviembre. Asegura que su labor consiste en ayudar a emprendedores a desarrollarse en mercados emergentes mediante marketing y análisis. Utiliza coches oficiales para sus asuntos empresariales en India, aprovechando los contactos influyentes que le proporciona su padre.

En abril de 2025, Milena lleva a cabo un taller sobre ‘Gestión de Marca’ en la escuela de cine AAFT ubicada en Noida, bajo el auspicio del Foro Cultural y Cinematográfico Indo-Español perteneciente a la ICMEI. Allí, recibe una membresía vitalicia del club cinematográfico y televisivo que preside Sandeep Marwah.

Milena es cofundadora junto a Iolanda Rubio, experta en marketing tecnológico. En una entrevista con MSTV, ella describe su negocio como una plataforma dedicada a crear campañas efectivas para vender productos en economías emergentes.

Las irregularidades han llegado al conocimiento del Ministerio desde hace tiempo, según indica El Confidencial Digital. Sin embargo, Albares parece hacer caso omiso a las advertencias provenientes de funcionarios.

Datos clave del caso

Eventos cuestionados : Celebraciones el 12 de octubre: promoción de la carrera artística de Huiling Zhu . Conciertos celebrados en Rajasthan: festejo por el cumpleaños de March . Taller impartido en Noida: expansión del negocio familiar, Transcend Studio .

: Presupuesto destinado a las fiestas : entre los rangos de los 4.000 y 5.000 euros oficiales; patrocinios sin control alguno.

: entre los rangos de los 4.000 y 5.000 euros oficiales; patrocinios sin control alguno. Detalles sobre la empresa hija:

| Aspecto | Detalle |

|———|———|

| Nombre | Transcend Studio |

| Sede | Londres |

| Fundación | Marzo del año 2025 |

| Estado | Web inactiva desde noviembre del año 2025 |

| Actividades | Consultoría especializada en marketing para emprendedores |

Este caso pone al descubierto las tensiones existentes dentro del ámbito diplomático. En abril, está prevista la boda entre March Pujol y Zhu; mientras tanto, Albares continúa recibiendo críticas por su falta de acción ante esta situación.

Los funcionarios han alertado sobre los riesgos implicados. Según fuentes cercanas, el embajador lleva una vida llena de lujos, lo cual es preocupante dado que la imagen de España en un país tan estratégico como India podría verse afectada.

La iniciativa de Transcend Studio buscaba abrirse paso por el continente asiático. Los contactos familiares parecen facilitar este proceso; sin embargo, el uso indebido de coches oficiales plantea serias dudas éticas.

Desde la ICMEI se celebra esta colaboración; sin embargo, surge la pregunta: ¿a qué precio? La compañía honorifica a Milena con reconocimientos mientras ignora lo que realmente ocurre tras bambalinas.

Los murmullos entre diplomáticos son cada vez más frecuentes. Con figuras como Moratinos y Zapatero respaldándolo, muchos se preguntan si Exteriores optará por mirar hacia otro lado ante esta situación.

El próximo concierto programado para el cumpleaños del embajador está a la vista. ¿Continuará este patrón? Urge que Albares tome cartas en el asunto ya mismo.

Línea temporal

En el año 2024: Inicio del mandato como embajador en India. Marzo del año 2025: Fundación oficial de Transcend Studio. Abril del año 2025: Taller realizado en Noida; entrevista con MSTV. Octubre del año 2025: Celebraciones por el Día Nacional. Noviembre del año 2025: La web Transcend permanece inactiva. Febrero del año 2026: Cumpleaños celebrado en Rajasthan. Abril del año 2026: Boda con Huiling Zhu prevista.

Las presiones aumentan sobre el Palacio de Viana; este escándalo podría tener repercusiones más amplias. La figura de March Pujol está bajo escrutinio, con su legado diplomático pendiendo de un hilo.