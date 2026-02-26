Marlaska confirma que la DGT multa ya a los conductores sin baliza V16: 200 euros

Marlaska ha aclarado el enredo en torno a la baliza V16. Desde ahora, los agentes de la Guardia Civil tienen la potestad de requerirla y imponer sanciones, especialmente en casos de averías.

Aunque la DGT está bajo el ala del Ministerio del Interior, el ministro subraya que no existe una instrucción formal, pero sí da luz verde a las multas.

La baliza V16 reemplazará a los triángulos a partir del 1 de enero de 2026.

Su uso es obligatorio para turismos, furgonetas y autobuses, aunque motos y vehículos extranjeros quedan exentos por el momento. Este dispositivo tiene la capacidad de enviar la ubicación a la DGT 3.0, permitiendo alertar sin necesidad de salir del vehículo y así disminuir el riesgo de atropellos.

Multas ya en marcha

Grande-Marlaska prevé alrededor de 400 multas anuales, similar a las impuestas el año anterior por el uso de triángulos. En total, la DGT emitió más de cinco millones de sanciones en España durante 2025, aunque aún no se sabe cuántas corresponden específicamente a la V16 en estos primeros dos meses.

No llevarla en el vehículo : 80 euros .

: . No señalizar en caso de emergencia : 200 euros .

: . Baliza sin conexión activa: También se multará con 200 euros, dado que debe estar homologada y operativa.

El ministro considera que es prematuro realizar evaluaciones al respecto. Las estaciones de ITV aún no están verificando esta norma, aunque advierten sobre su obligatoriedad.

Polémica y dudas reales

Ninguna asociación dedicada a la seguridad vial respalda plenamente la efectividad de la V16. Tanto la Guardia Civil como los bomberos expresan sus reservas sobre su utilidad. Durante el día, su visibilidad es limitada, especialmente en curvas o pendientes debido a la geografía española. Además, desde Europa critican a España, al ser pionera en esta regulación: podría ser considerada ilegal imponer su uso y ocasionar multas comunitarias.

Sin embargo, esto no altera nada. La DGT insiste: solo se aceptará la V16 conectada. Los triángulos quedan descartados. Se estima que Hacienda podría recaudar hasta 300 millones, si las multas se incrementan significativamente, según cálculos que circulan en redes sociales.

En un caso registrado en Tenerife, un conductor tuvo que abonar 500 euros, pese a tener su propia V16, debido a falta de documentación: permiso de conducir, documento de circulación o certificado de la ITV. La vigilancia por parte de la Guardia Civil es exhaustiva.

Tipo de multa Cantidad Motivo No llevar V16 80 € Ausencia en guantera No señalizar avería 200 € Emergencia sin activar Documentos faltantes Hasta 500 € Permiso, ITV o circulación Triángulos año pasado 400 casos Referencia similar

Los conductores están confundidos ante los vaivenes de la DGT. Se recomienda adquirir una baliza homologada con geolocalización durante un mínimo de 12 años y sin cuotas adicionales. El periodo flexible para adaptarse está por finalizar.

La llegada de la V16, cuyo objetivo es aumentar la seguridad vial, parece haber suscitado más interrogantes que respuestas entre los usuarios de las carreteras.