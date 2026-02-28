La DGT activa cuatro radares en carreteras madrileñas para frenar la velocidad

Este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha cuatro nuevos radares en diferentes carreteras de la Comunidad de Madrid. De estos, dos son fijos y los otros dos controlan tramos completos. Esta iniciativa forma parte de un plan más extenso que incluye 33 nuevos radares distribuidos en once comunidades autónomas. La meta es clara: disminuir la velocidad y salvar vidas en aquellos lugares donde el riesgo es elevado.

Los dispositivos ya están debidamente señalizados tanto en las carreteras como en la página web de la DGT. Durante el primer mes, únicamente se enviarán cartas informativas a los conductores que sobrepasen los límites establecidos. Después, comenzarán a llegar las multas correspondientes. Se estima que el exceso de velocidad es responsable del 24% de los accidentes mortales en carretera. En 2024, se registraron 307 siniestros fatales relacionados con este factor.

Ubicaciones exactas en Madrid

Los nuevos radares se han instalado en zonas con alto volumen de tráfico y un historial preocupante de incidentes:

Radar fijo en M-601 : Kilómetro 0+930 (sentido creciente). Situado cerca de Collado Villalba , en el entorno de la Sierra de Guadarrama .

: Kilómetro 0+930 (sentido creciente). Situado cerca de , en el entorno de la . Radar fijo en M-100 : Kilómetro 22+940 (sentido decreciente). Próximo a San Sebastián de los Reyes , sobre la Carretera de Burgos .

: Kilómetro 22+940 (sentido decreciente). Próximo a , sobre la . Radar de tramo en M-501 : Desde el kilómetro 46+224 D hasta el 42+375 C (sentido creciente). Controla la carretera de los Pantanos , que conecta Navas del Rey y Pelayos de la Presa .

: Desde el kilómetro 46+224 D hasta el 42+375 C (sentido creciente). Controla la , que conecta y . Radar de tramo en M-501: Desde el kilómetro 42+375 C hasta el 46+224 D (sentido decreciente). Misma vía, con control bidireccional.

Tipo Vía Ubicación exacta Zona cercana Fijo M-601 km 0+930 C Collado Villalba Fijo M-100 km 22+940 D San Sebastián de los Reyes Tramo M-501 46+224 D a 42+375 C Navas del Rey a Pelayos de la Presa Tramo M-501 42+375 C a 46+224 D Pelayos de la Presa a Navas del Rey

Estos puntos ya están disponibles para ser consultados a través de los navegadores GPS. La carretera M-501, conocida como carretera de los Pantanos, conecta el suroeste de Madrid con Ávila, siendo especialmente transitada durante los fines de semana por quienes se dirigen a sus segundas residencias. Los radares fijos miden la velocidad puntual, mientras que los radares de tramo calculan la media a lo largo de varios kilómetros, lo que resulta más efectivo para captar a aquellos conductores que aceleran y frenan constantemente.

El plan nacional y su impacto

La DGT tenía planeado instalar un total de 122 radares para vías convencionales y tramos con alta capacidad antes del año 2025. Actualmente, ya funcionan 106, y estos últimos 33 completan dicha remesa. Aún quedan algunos por instalarse hasta el año 2026. De los nuevos dispositivos, hay un total de 20 fijos y 13 radiales. Su distribución es la siguiente:

Andalucía : 3 (dos ubicados en Málaga , uno en Sevilla )

: 3 (dos ubicados en , uno en ) Aragón : 2 situados en Zaragoza

: 2 situados en Asturias : dos fijos

: dos fijos Canarias : tres (en las provincias de Las Palmas y Tenerife )

: tres (en las provincias de y ) Cantabria : tres fijos

: tres fijos Castilla-La Mancha : dos (en ( Toledo )

: dos (en ( ) Castilla y León : varios repartidos entre las provincias de ( Ávila , ( León , ( Segovia ) y ( Valladolid )

: varios repartidos entre las provincias de ( , ( , ( ) y ( ) Comunidad Valenciana : cinco (en ( Alicante ) y ( Valencia )

: cinco (en ( ) y ( ) Galicia : dos (en ( A Coruña ) y ( Pontevedra )

: dos (en ( ) y ( ) Madrid : cuatro

: cuatro Murcia: uno.

Desde su implementación en el año 2005, los radares han contribuido a reducir las muertes por accidentes viales hasta un asombroso 75%. Y es que una velocidad excesiva no solo dificulta la reacción ante imprevistos, sino que también agrava las lesiones sufridas por los involucrados. En Madrid, estas vías acumulan una gran cantidad de multas debido al incumplimiento habitual por parte de algunos conductores. Sin duda, quienes circulan frecuentemente por estas rutas notarán pronto una diferencia notable.

La dirección actual del organismo, encabezada por Pere Navarro, reitera que estos controles son esenciales para salvar vidas. Las zonas seleccionadas son aquellas donde se han registrado más riesgos. Con estos radares ya operativos, las carreteras madrileñas reclaman mayor respeto hacia las normas viales. Conduce con precaución y evita sorpresas desagradables cuando revises tu correo.