El Gobierno retrasó 20 días documentos clave de Adamuz a la Guardia Civil

El descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero de 2026 resultó en 46 muertes y dio pie a un acalorado debate acerca del estado de las infraestructuras ferroviarias. La Guardia Civil apunta a deficiencias en el mantenimiento, aunque su labor se ve obstaculizada por los retrasos en la entrega de documentos por parte del Ministerio de Transportes.

En el primer informe elaborado por la Guardia Civil, fechado el 5 de febrero, se deja claro que no pueden avanzar debido a que gran parte de la documentación solicitada aún no ha sido recibida. Solicitaron información sobre los Registros de Jornada Única (RJU), análisis de las soldaduras y rieles, así como informes de peritos técnicos. Todo esto sigue pendiente 19 días después del trágico siniestro. En algunos casos, el Gobierno, bajo la dirección de Pedro Sánchez, tardó hasta 20 días en enviar información crucial.

Por su parte, Adif, bajo la gestión de Óscar Puente, enfrenta acusaciones serias. El segmento conocido como «enclave Adamuz» había registrado múltiples incidencias: al menos ocho desde julio de 2024, con vibraciones reportadas por los maquinistas. Aunque fue renovado en mayo de 2025 con una inversión de 700 millones de euros, pasó una inspección en noviembre; sin embargo, las pruebas sugieren un posible fallo en mantenimiento o un mal embridamiento en las agujas.

La investigación de la Guardia Civil se centra en tres líneas principales:

La rotura de un riel fabricado por Ensidesa en 2023, que podría tener un defecto de fábrica.

en 2023, que podría tener un defecto de fábrica. La existencia de soldaduras defectuosas, donde se emplearon soldaduras manuales en lugar de eléctricas, que no fueron detectadas durante las supervisiones.

El estado general del material: traviesas, balasto, clips y vías.

La relación entre la Guardia Civil y Adif es tensa. Los agentes han denunciado irregularidades: según su versión, Adif retiró «cupones» correspondientes a soldaduras en una zona no precintada durante las noches del 22 y 23 de enero, sin previo aviso y trasladándolos a Hornachuelos. La jueza de Montoro, Cristina Pastor, ha solicitado explicaciones al respecto. Desde Adif, argumentan que tomaron esta medida para evitar deterioros por lluvias y aseguran que la Guardia Civil ya había recogido pruebas pertinentes.

Retrasos institucionales agravan el problema

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) adscrita al Ministerio también acumula demoras significativas. Su presidente, Iñaki de Barrón, ha reconocido que no podrán cumplir con el plazo legal establecido de 12 meses debido a la complejidad del caso: miles de documentos y entrevistas pendientes. Europa ya criticó en 2024 las deficiencias detectadas: llegadas tardías a los siniestros (con horas perdidas debido a la centralización en Madrid), plazos medios que alcanzan los 19 meses y una comunicación deficiente con las víctimas.

El Gobierno acumula seis meses de retraso para activar la tan esperada Autoridad Independiente de Investigación, cuya creación fue aprobada en 2024. Aún falta el real decreto necesario para dotarla con los medios adecuados, a pesar del plazo legal establecido. En este contexto, Puente ha echado la culpa a trámites internos. Mientras tanto, desde la CIAF, insisten en que la soldadura es la causa principal del accidente; sin embargo, técnicos de Adif señalan al carril como posible culpable.

Tanto el Ministerio como Adif defienden que se han llevado a cabo revisiones exhaustivas. Aseguran que realizar una auscultación un día antes no habría detectado ninguna anomalía. Además, no interrumpieron el servicio hasta media hora después del impacto y están localizando lotes adicionales de carriles para realizar inspecciones complementarias.

Las víctimas y sus familias siguen esperando indemnizaciones, cuyo futuro depende del proceso penal abierto. Abogados advierten que la responsabilidad civil se definirá según lo que determine finalmente la causa del accidente.

Datos clave del siniestro:

Aspecto Detalle Fecha 18 enero 2026, 19:43 Víctimas 46 muertos Línea Alta velocidad Madrid-Sevilla, km 316-318 Hipótesis top Rotura riel/soldadura, falta supervisión Inversión reciente 700M€ en renovación (mayo 2025) Incidencias previas 8 desde julio 2024

La jueza avanza con aclaraciones sobre las pruebas recogidas. Tanto Adif como Ineco entregaron informes el pasado 9 de febrero sobre la trazabilidad relacionada con los cupones retirados. La investigación permanece abierta y se están realizando precintos por parte de la Guardia Civil en Hornachuelos.

Este laberinto institucional pone a prueba la confianza pública en el sistema ferroviario español. ¿Se esclarecerán pronto las causas detrás del accidente ocurrido en Adamuz?