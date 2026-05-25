Todo comenzó con los “brotes verdes” en un momento crítico, justo antes de que estallara la gran recesión. Luego vino la venta masiva de oro del Banco de España, y hoy se traduce en una imputación judicial que genera inquietud entre bufetes y fondos internacionales interesados en España. El legado económico de Zapatero no se mide solo en cifras de déficit o desempleo; ahora también se examina a través de sospechas sobre tramas de influencia, rescates públicos controvertidos y vínculos con regímenes como el de Nicolás Maduro.

El informe de la UDEF y las acciones judiciales relacionadas con el rescate a Plus Ultra han abierto un melón incómodo: hasta qué punto las redes de poder establecidas tras dejar La Moncloa han influido en decisiones clave sobre política económica y el uso de fondos públicos, abarcando desde la SEPI hasta las relaciones con Venezuela y China.

Del oro “malvendido” a las reservas récord

En medio del actual ciclo alcista del oro, ha resurgido una comparación impactante: lo que valdría hoy el metal que el Estado vendió hace casi veinte años. De acuerdo a El Debate, según datos recientes proporcionados por el propio supervisor, las reservas de oro y divisas del Banco de España superan los 94.000 millones de euros, una cifra récord desde que se inició la serie en 1999, impulsadas por la histórica revalorización del oro, que ha experimentado un aumento cercano al 65% en 2025.

En este contexto, resurge un episodio específico:

En 2007, el Gobierno de Zapatero tomó la decisión de vender aproximadamente el 32 % de las reservas de oro del Banco de España .

tomó la decisión de vender aproximadamente el 32 % de las reservas de oro del . La operación se llevó a cabo por alrededor de 2.180 millones de euros, cuando el precio del oro estaba muy por debajo de los niveles actuales.

Las críticas hacia el expresidente son dobles: Desde un enfoque económico, se considera una decisión miope que comprometió una cobertura estratégica justo antes de una década marcada por la intensa revalorización del oro. Desde un prisma político, encaja en una narrativa que evidencia desprecio por las señales de crisis y excesiva confianza en aquellos “brotes verdes” que nunca llegaron a florecer.



En círculos económicos se destaca que, con los precios actuales, el valor potencial del oro vendido sería varias veces mayor. No es una mera cuestión hipotética; es un símbolo claro sobre cómo entender la política económica: centrarse en el corto plazo, lanzar mensajes optimistas y descuidar la prudencia patrimonial del Estado. Así lo recuerda un reportaje reciente en El Debate acerca del ruinoso legado del oro del Banco de España y los brotes verdes.

La sombra alargada de Plus Ultra y la SEPI

El segundo gran capítulo que persigue a Zapatero es mucho más reciente y tiene implicaciones penales: el rescate por 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra, realizado a través del fondo destinado al apoyo a empresas estratégicas bajo la gestión de la SEPI.

Lo que ya ha salido a la luz, según las investigaciones conocidas:

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción están indagando sobre una posible trama relacionada con blanqueo vinculada a: Fondos provenientes de programas públicos alimentarios en Venezuela (CLAP). La venta de oro del Banco Central venezolano .

y la Fiscalía Anticorrupción están indagando sobre una posible trama relacionada con blanqueo vinculada a: La justicia señala a una organización criminal internacional con ramificaciones en: España Francia Suiza



En el centro está Plus Ultra, que:

Recibió un rescate público por valor de 53 millones en 2021 al ser considerada “estratégica”.

Según denuncias, parte de ese dinero habría sido canalizado hacia empresas vinculadas al negocio del oro y petróleo venezolano, simulando devoluciones ficticias.

Actualmente está bajo investigación por presunto uso irregular del apoyo estatal y operaciones relacionadas con blanqueo.

El informe policial sugiere que esta red liderada o respaldada por el expresidente se habría infiltrado en la SEPI, controlada desde La Moncloa por Pedro Sánchez, para influir en la decisión sobre el rescate a la aerolínea. Esa conexión entre entidades públicas, Consejo de Ministros y lobbies político-empresariales es lo que hoy genera inquietud entre inversores extranjeros, quienes vuelven a plantearse preguntas incómodas:

¿Realmente los rescates se decidieron basándose en criterios técnicos?

¿Se podría reabrir el debate sobre otras ayudas o contratos públicos bajo sospecha debido a influencias políticas?

Imputación, llamadas de pánico y “El Bueno, el Feo y el Listo”

Desde que se conoció la imputación contra Zapatero, las consultoras especializadas en asuntos públicos y los grandes despachos económicos en Madrid han registrado una avalancha de llamadas provenientes de clientes internacionales. Tres temores son evidentes:

Riesgo reputacional: fondos y empresas vinculados a intermediarios cercanos al expresidente temen verse arrastrados hacia titulares desfavorables. Revisión exhaustiva: transacciones pasadas relacionadas con Venezuela, China, o empresas rescatadas por el Estado podrían ser examinadas con lupa ahora. Inseguridad regulatoria: existe preocupación ante la posibilidad de que este caso termine politizándose aún más y conduzca a cambios apresurados en normativas sobre ayudas públicas y puertas giratorias.

Dentro esta trama aparece un trío informalmente denominado “El Bueno, el Feo y el Listo”, un guiño irónico sobre cómo se repartían roles:

José Luis Rodríguez Zapatero , conocido como “el Bueno”: buscaba obtener beneficios por su influencia sin aparecer como comisionista al estilo clásico ni como lobista tradicional.

, conocido como “el Bueno”: buscaba obtener beneficios por su influencia sin aparecer como comisionista al estilo clásico ni como lobista tradicional. La clave radicaba en mantener una imagen pública como defensor activo dos derechos humanos mientras sus viajes a lugares como Venezuela o China servían también para impulsar negocios millonarios.

o servían también para impulsar negocios millonarios. Los informes policiales revelan un patrón recurrente: viajes, reuniones e interacciones con empresarios cercanos a Nicolás Maduro, todo ello acompañado por estructuras societarias ubicadas en paraísos fiscales junto con operaciones financieras poco transparentes.

El relato sobre su “buena consciencia”, defendiendo diálogos en ​Caracas​ o participando como mediador internacional durante conferencias en ​Pekín​, ahora choca frontalmente con lo señalado por los investigadores: esa agenda política podría haber sido también una agenda comercial, sustentada por su capital político acumulado durante su tiempo al frente del Gobierno.

Un legado que ya no es solo macroeconómico

Al analizar la etapa gubernamental de ​Zapatero​ suelen mencionarse aspectos como:

El estallido burbuja inmobiliaria.

El desempleo disparado.

El incremento notable tanto del déficit como deuda pública.

Hoy surge otro nivel interpretativo:

La venta precipitada del oro del ​Banco​ ​de España​ justo cuando alcanzaba cumbres históricas.

La narrativa optimista acerca los “brotes verdes” que retrasó respuestas ante situaciones críticas.

La creación duna red influyente que según informes parece haberse infiltrado dentro d​​la​ ​SEPI​ para orientar rescates como ​el​ ​de Plus Ultra.

El uso estratégico d​​la figura d​​el expresidente como escudo respetable para negocios relacionados con regímenes cuestionables.

No se trata únicamente d​​un balance legislativo; estamos ante una forma particular d​​entender cómo ejercer poder tras abandonar cargos públicos: un pie defendiendo principios democráticos mientras otro navega aguas internacionales donde conviven intereses tan diversos como ​el​ oro​ , aerolíneas rescatadas​ o fondos públicos entrelazados dentro duna trama judicial aún sin desenlace claro.