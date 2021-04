XRP: una criptomoneda para invertir

Quizá para muchos el término “cirptomoneda” no sea nuevo. No obstante, lo cierto es que no todo el mundo está familiarizado con ellas, sí, en plural; y es que tendemos a pensar que la única criptomoneda con la que podemos contar es el Bitcoin, cuando no es así. Ripple no es una criptomoneda en sí. Es una empresa que trabaja en el protocolo de pago y que usa una criptomoneda llamada XRP. Te hablamos un poco sobre ella y los beneficios en su inversión.

Entender las criptomonedas

Para hablar de XRP y de Ripple es importante entender qué son las criptomonedas. Son monedas virtuales, dinero digital. Es tan sencillo como entender que es un método de pago que no exige moneda ni billete físico, pues se hace todo por línea.

¿Por qué usar criptomonedas como XRP? Son muchas las ventajas, pero principalmente se habla de la rapidez en los pagos y la ausencia de cargos en transacciones. Por otro lado, también están las inversiones. Las criptomonedas, y por tanto XRP, no tienen un valor fijo. Su cotización es constante, algo que hace que su valor cambie en cuestión de segundos. Si bien es cierto que esto supone un riesgo de cara a una inversión, también se corren riesgos al hacer inversiones en las divisas convencionales. Ahora bien, es importante estudiar bien las cosas antes de lanzarnos a ellas, por lo tanto ver la Ripple cotización de los últimos años puede ser interesante.

¿Por qué Ripple?

Una buena pregunta es por qué usar Riplle y su XRP y no otra criptomoneda o cualquier otra divisa. Las respuestas son varias. Para empezar, Ripple está diseñado como un sistema de pago diario. Esto significa que puede ser bastante más útil y rápido que otras criptomonedas como Bitcoin, además de conseguir transacciones más baratas.

Otra de las ventajas más llamativas es que Ripple tiene un objetivo muy claro, ser utilizado por los bancos. Esto se traduce en menos controles de regulación, algo que no sucede en otras criptomonedas. Asimismo, XRP puede cambiar a cualquier moneda o incluso valor con una comisión realmente pequeña.

Invertir en Ripple

Es hora de abordar otro punto, el de si se trata de de una buena inversión y si realmente tenemos que lanzarnos a Ripple Comprar. Lo primero que se debe tener en cuenta es que ninguna inversión es 100%, no lo es invertir en XRP, no lo es invertir en Bitcoin y no lo es invertir en cualquier otra divisa. Absolutamente cualquier decisión en estos casos conlleva un riesgo, pero eso, el inversor, ya lo sabe. No obstante, sí es cierto que XRP puede contar con algunos pros que inclinen la balanza a su compra dentro del mercado de las criptomonedas.

Para empezar, estamos ante una organización oficial, una empresa que se creó en 2012 en California. Una organización que cuenta, además, con la confianza de muchísimos bancos a nivel internacional. Por tanto, no estamos hablando de una red Blockchain de una empresa desconocida y con poca fiabilidad.

Otro punto a tener en cuenta es que todas las criptomonedas XRP ya han sido emitidas desde el principio. Ya existen y, por tanto, no tendremos problemas de inflación.

Por último, y enlazando con el primer punto, Ripple busca siempre la confianza de los bancos; y es que su principal objetivo es que cada día más bancos usen su plataforma de transacciones. De esta forma, cuantos más bancos usen XRP, más valor tendrá.