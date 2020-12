¿Como combate el ciudadano de a pie el desplome del PIB?

Si la crisis del 2008 parecía lejana, prepárate, se avecina otra. La pandemia de Covid-19 ha dejado muy tocada la economía mundial debido al confinamiento y a la caída del consumo. Y España no es una excepción, la reducción del turismo por las restricciones de países extranjeros amenazan seriamente al sector. Las consecuencias en la macroeconomía empiezan a manifestarse con importantes caídas en el PIB que todos los países intentan paliar con soluciones a nivel macroeconómico pero… ¿qué podemos hacer para paliar las consecuencias en nuestra economía doméstica? Proponemos algunas ideas.

Grifos ecológicos

La factura del agua puede hacer temblar nuestro presupuesto mensual si nuestro objetivo es reducir el gasto. Pero ahorrar agua no es solo bueno para nuestro bolsillo, también lo es para el planeta. Los grifos ecológicos integran una tecnología que reduce hasta un 50% el consumo sin comprometer el flujo de agua. Si estás pensando en cambiar los grifos del baño, ten en cuenta el ahorro mensual y los beneficios para el medio ambiente y escoge sabiamente.

Planifica la compra

Seguro que te ha pasado. Vas al supermercado a hacer la compra sin hacer previamente una lista. Y el resultado es que compras justamente todo aquello que no necesitas y olvidas lo primordial. Planificar las cosas en la vida, a veces es muy útil. Al menos, en cosas como la compra semanal y las vacaciones. De esta forma evitas gastos imprevistos y controlas de forma más eficiente el gasto.

Busca las mejores ofertas

Cuando compras para tu familia, siempre buscas los productos de mayor calidad. Pero cada vez, y sobre todo a raíz de la crisis, los supermercados y grandes superficies seducen a los clientes con jugosas ofertas que pueden suponerte un importante ahorro. Compara bien los precios entre supermercados y elige el que ofrezca las ofertas más interesantes para tu bolsillo sin comprometer la calidad de los productos.

Eficiencia energética en los electrodomésticos

¿Sabías que no vale lo mismo el kilovatio por hora en todas las franjas del día? Normalmente, a partir de las doce de la noche y los fines de semana y festivos suele ser más barato. Esta información es muy importante para ahorrar a final de mes y soportar un poco mejor los efectos de la crisis. Además, para ahorrar todavía más en la factura energética, debes fijarte en la etiqueta de eficiencia energética del electrodoméstico. Los más eficientes son aquellos calificados con A+ o superior.

Es cierto, esta crisis no la vimos venir. ¿Pero acaso nos hundimos en la anterior crisis? En los tiempos que se acercan, hará falta reinventarse, cambiar de oficio o quizás incluso de residencia. Tendremos que afrontar muchos cambios, pero eso no significa algo malo por sí mismo. Hay pequeños cambios que podemos realizar en nuestro hogar que nos ayudarán a ahorrar dinero a final de mes para invertir en posibles imprevistos o derramas. Y es que quizás la época que nos ha tocado vivir está caracterizada por las crisis continuas. Pero, como en cualquier problema en nuestras vidas, lo importante no es cómo nos afecta, si no cómo lo superamos.