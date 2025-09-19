16 euros por recargar un automóvil durante sólo 16 minutos

16 euros de energía para hacer sólo 120 kilómetros tras tener el vehículo enchufado nada menos que 16 minutos. Son los principales datos que se extraen de un video publicado en redes sociales por un usuario de este tipo de automóvil.

A euro el minuto la carga en los cargadores de coche eléctrico, 16 minutos – 16 euros, que pasada! 🤣

En ese coche con esa carga podría hacer 124kms a 120, con un diésel similar le hubiese costado 10,97 euros.

Pásate al eléctrico que es baratísimo 😂 pic.twitter.com/iOHyZw35Of — La Verdad de Tesla (@LaVerdadDeTesla) September 18, 2025

Y es que frente a la propaganda oficial que pretende imponer este tipo de automóvil a todo el mundo, los propios conductores de este tipo de coches nos van dando información en redes sociales de lo que supone basar la movilidad en la tecnología eléctrica: mayor dependencia de puntos de repostaje que con los coches de combustión, más tiempo perdido en recargar que con los diesel o gasolina y precios de la energía que pueden ser superiores a los del combustible tradicional en función de dónde carguemos o a qué hora.

Además, la tarifa de los cargadores públicos es variable en función de la potencia a la que se carga el coche. Cuanta más alta sea esa potencia de suministro, menos tiempo perderemos con el coche parado en el poste. Sin embargo, priorizar menores tiempos de recarga por hacerlas a alta potencia tiene otra consecuencia peor que el incremento del precio de la recarga: la degradación de la batería es mayor. Cuanta más se deteriore la batería, menos energía será capaz de almacenar y, por tanto, la autonomía del automóvil será aún menor en comparación con cuando era nuevo.

Cierto es que los que disponen de cargador en el garaje de su casa, almacenan electricidad a baja potencia para no dañar la batería y tienen tarifas más bajas que en los cargadores públicos. Y cierto es que si además tienen placas solares, la energía les va a salir gratis. Pero eso es sólo para aquellos conductores que tienen plaza de garaje ya sea en un aparcamiento comunitario o en una casa unifamiliar. Y no son la mayoría, precisamente.

El 55% de las viviendas de España no tienen garaje

Según datos de Idealista, más de la mitad de las viviendas de España no tienen plaza de garaje en la que poder instalar un cargador. El 55% para ser exactos. Por tanto, la pretensión de que todo el mundo se mueva con un eléctrico ya choca con la realidad.

No poder cargar en casa obliga a enchufar en postes públicos. Y ahí entramos en otra serie de problemas: precios elevados en determinadas ubicaciones y a determinadas horas a los que hay que unir los mayores tiempos de recarga sobre todo en comparación con los coches diésel o gasolina cuyos depósitos se llenan en menos de 4 minutos y que en el caso de los vehículos de gasóleo, dan autonomías de hasta 1.200 kilómetros.

Las redes sociales están mostrando el día a día de muchos usuarios de coches eléctricos que están teniendo problemas con esta tecnología. Y el común denominador de esos inconvenientes es pretender que el coche eléctrico le sirve a todo el mundo con independencia de sus necesidades de movilidad. Además, si no hubiera una imposición política de esta tecnología, no habría un rechazo encarnizado a los eléctricos en importantes sectores de la sociedad.