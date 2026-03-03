El Gobierno Sánchez quiere que los conductores pillados en un exceso de velocidad acaben en prisión

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de facilitar que los infractores por exceso de velocidad terminen en prisión. Actualmente, ya es considerado un delito sobre la seguridad vial superar en 60 km/h el límite establecido en las ciudades o en 80 km/h en carreteras. Sin embargo, la propuesta del PSOE busca endurecer esta normativa para abarcar más situaciones graves y así disuadir a los conductores imprudentes.

Esta medida se presenta en un contexto donde las carreteras españolas registran miles de multas anualmente. Datos recientes indican que un 24% de los accidentes mortales son provocados por velocidades excesivas. Si se aprueba este cambio, se reducirían los límites que conducen a juicios penales, con penas que pueden ir de 3 a 6 meses de prisión, trabajos comunitarios o la retirada del permiso de conducir por un periodo que podría alcanzar los 4 años.

Cómo funcionan las multas actuales

En la actualidad, las sanciones por exceso de velocidad varían entre leves y graves, siendo solo los casos más extremos considerados delitos. A continuación, se presenta una tabla que resume los rangos según el tipo de vía:

Exceso en ciudad (hasta 50 km/h límite) Multa Puntos perdidos Hasta 20 km/h 100 € 0 21-30 km/h 300 € 2 31-40 km/h 400 € 4 Más de 50 km/h (posible delito) 600 € 6

En el caso de las carreteras, el umbral para ser considerado delito aumenta a más de 80 km/h por encima del límite. Por ejemplo:

En una vía con límite de 100 km/h , superar 170 km/h ya implica una penalización.

, superar ya implica una penalización. Las penas incluyen prisión de 3-6 meses, multas que oscilan entre 6-12 meses o trabajos comunitarios que pueden durar entre 31 y 90 días.

La propuesta del Gobierno pretende bajar estos límites. Un exceso de 50 km/h en ciudad o 70 km/h en vías interurbanas podría considerarse directamente un delito. El propósito es evidente: disminuir la siniestralidad. Ya en 2026, las multas castigan con firmeza, pero pasar al ámbito penal multiplicaría tanto el impacto económico como el personal.

Impacto en conductores y economía del motor

Este endurecimiento no solo afecta al bolsillo, sino también al día a día de muchos conductores. Imagina recibir una multa de 600 €, perder 6 puntos del total de 12, y además enfrentarte a un juicio. Para muchos, perder el carnet puede acarrear problemas laborales, especialmente en sectores como el transporte o ventas, donde depender del coche es esencial.

En el sector automotriz, esta situación puede frenar compras impulsivas. Con la inflación y los tipos de interés elevados, muchos conductores piensan dos veces antes de acelerar. Marcas como Volkswagen o Seat observan cómo la movilidad eléctrica va ganando terreno; sin embargo, la seguridad vial sigue siendo un factor determinante a la hora de tomar decisiones de compra. Estudios han demostrado que normas rigurosas pueden reducir los accidentes hasta en un 20% en países similares.

Ventajas : Menos muertes en carretera; España cuenta con aproximadamente 1.000 fallecidos al año debido a la velocidad.

: Menos muertes en carretera; España cuenta con aproximadamente al año debido a la velocidad. Críticas : ¿Es realmente proporcional? Algunos argumentan que esto satura los juzgados y castiga desproporcionadamente errores puntuales.

: ¿Es realmente proporcional? Algunos argumentan que esto satura los juzgados y castiga desproporcionadamente errores puntuales. Alternativas: Aumentar la cantidad de radares fijos, mejorar la educación vial y llevar a cabo campañas con la colaboración de la DGT.

Los fabricantes están respondiendo al reto ofreciendo coches más seguros equipados con asistentes para controlar la velocidad y sistemas automáticos de frenado. Sin embargo, el mensaje del Gobierno es claro: modera tu velocidad o prepárate para pagar un alto precio.

La propuesta sigue siendo objeto de debate parlamentario. Si finalmente se aprueba, cambiará radicalmente el panorama para todos aquellos que se ponen al volante. Así que conduce con precaución; recuerda que las carreteras no perdonan.