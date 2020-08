Elon Musk, fundador de Tesla, es ya la cuarta persona más rica del mundo

La clave del éxito de Elon Musk es el coche eléctrico, aunque hay más cosas y todas importantes.

El repunte financiero del genio no muestra signos de desaceleración.

El empresario ahora es la cuarta persona más rica del mundo, después de que las acciones de Tesla Inc. subieran 11% el lunes, cerrando a un máximo histórico y aumentando el patrimonio neto de Musk en US$ 7.800 millones.

El aumento puso al cofundador de Tesla por encima del magnate del lujo francés Bernard Arnault, el no estadounidense más rico del Índice de multimillonarios de Bloomberg. La fortuna de Musk de US$ 84.800 millones lo sitúa a menos de US$ 15.000 millones de Mark Zuckerberg, número tres en la clasificación de las 500 personas más ricas del mundo.

La fortuna de Musk ha crecido US$ 57.200 millones este año, el segundo mayor aumento en el índice. El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, es el mayor ganador de este año, con US$ 73.000 millones.

El repunte de Tesla del lunes es solo el último triunfo para el multimillonario que hace solo dos años fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por tuits deshonestos y tuvo que renunciar como presidente de la fabricante de automóviles eléctricos. Las acciones de Tesla han subido 339% este año, impulsadas por la creciente anticipación de que la compañía se incluirá en el índice S&P 500.

Siguen los éxitos de Space X

Probablemente Space Exploration Technologies Corp., o SpaceX, aumentará aún más la fortuna de Musk. La compañía está cerca de concretar US$2.000 millones en nuevos fondos que aumentarían su valoración de capital a US$46.000 millones, informó Bloomberg la semana pasada.

Este 18 de agosto de 2020, la compañía marcó un nuevo éxito al poner en el espacio este martes 58 satélites de su proyecto Starlink para crear una red de internet de alta velocidad a nivel global, además de tres satélites de observación terrestre SkySats de la compañía Planet.

El regreso de un Cohete Falcon 9Se trata de la misión undécima del proyecto Starlink y la sexta vez que la compañía utiliza la parte principal de este Falcon 9, un nuevo récord.

SpaceX también se ha apuntado un gran éxito con la misión Demo-2 realizada por la cápsula Dragon Endeavour, que llevó a los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley a la Estación Espacial Internacional (EEI) y los trajo de vuelta a Tierra. El 2 de agosto la cápsula cayó de manera controlada a las aguas del Golfo de México tras un viaje de regreso de 19 horas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).