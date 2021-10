El reclutador de Amazon te enseña cómo causar buena impresión en una entrevista de trabajo

El reclutador de personal sénior de la compañía estadounidense Amazon, DJ Cabeen, compartió, en conversación con el programa ‘Make It’ de la cadena CNBC, los criterios para que un candidato a un puesto de trabajo pueda formular la pregunta correcta que le permitirá causar una impresión duradera en el entrevistador y destacar sobre el resto de postulantes.

«Pregúntales, ‘¿qué piensan realmente los jefes sobre el equipo en el que estás y su desempeño? o ‘¿qué piensan los jefes sobre el equipo y los resultados que están mostrando, y cuáles son algunas de las cosas que los jefes quisieran cambiar o mejorar en el equipo?'», ejemplificó Cabeen.

«Es mi pregunta de referencia que les he hecho a los entrevistadores cada vez que me postulo a un trabajo, porque realmente puede ayudarte a aprender sobre el impacto y el desempeño del equipo», explicó.

En opinión de Cabeen, al demostrar su interés en estas cuestiones, los postulantes transmiten así al cazatalentos que están «pensando de manera más amplia sobre cómo el equipo impacta en la organización y una perspectiva más grande».

Al mismo tiempo, los candidatos podrían comprender mejor, a partir de la respuesta del reclutador, cómo funciona el equipo y el rol que les espera dentro del mismo en caso de ser contratados.

Además, instó a los candidatos a no hablar negativamente sobre el empleo anterior para demostrar «hacia dónde estás avanzando, no de dónde estás huyendo».

Por último, Cabeen recomendó a aquellos que no hayan trabajado en los últimos meses que hagan hincapié en la experiencia que adquirieron en ese tiempo.

«Eso no significa necesariamente que tomaste un curso, quizás hiciste un viaje de mochilero o cuidando de un pariente. [Enfatiza] cómo has aprendido más sobre ti mismo y qué has tomado de esa experiencia que ahora puedes traer a la oportunidad de empleo a la que te estás postulando».