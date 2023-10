¿Qué son y cómo funcionan los Punto Pack?

Si tuviéramos que resumir qué es Punto pack en pocas palabras, podríamos decir que es la mejor forma de envíar y recibir paquetes, ya que puedes hacerlo cuando más te convenga y tienen una gran cantidad de locales, por lo que seguro que encuentras uno muy cerca de tu domicilio o tu oficina.

Hoy en día es muy habitual realizar compras por internet, ya que es un proceso muy sencillo que puedes hacer sin salir de casa a cualquier hora. Estas compras son seguras y te permiten recibir tu pedido en poco tiempo, con la posibilidad de devolverlo si no quedas totalmente satisfecho. El único problema es que si eliges recibir el pedido en casa tendrás que preocuparte de no estar en casa cuando llegue el repartidor. Con Punto Pack y podrás seguir con tu ritmo de vida y tus actividades cotidianas sin miedo a no recibir tu pedido.

Para conocer en profundidad todo lo que te ofrece este servicio y que te animes a utilizarlos vamos a explicarte con detenimiento qué son y cómo funcionan.

¿Qué son los Punto Pack?

Un Punto Pack puede ser cualquier pequeño negocio de tu barrio, locales como locutorios, heladerías, papelerías, gimnasios, etc. Estas tiendas colaboran con InPost para que cualquier persona, sin necesidad de ser cliente, pueda utilizar el servicio de recogida o entrega de paquetes. Para utilizarlos tan solo tienes que elegir esta opción cuando hagas tu compra online, que además suele ser la más económica.

Una vez que recibas la confirmación de que tu pedido se encuentra en el Punto Pack elegido podrás acudir y presentando tu documentación y un código PIN la persona que te atiende podrá entregarte tu paquete.

En el caso de que lo que necesites sea enviar un paquete, el proceso es igual de fácil. Prepara el envío en tu casa, imprime la etiqueta correspondiente y acude a tu Punto Pack más cercano. La persona responsable del comercio escaneará el código de barras impreso en la etiqueta para comprobar que los datos son correctos y te enviará un correo electrónico para informarte de que el paquete se ha recogido correctamente. En ese mail se incluye un enlace con el que puedes hacer un seguimiento a tiempo real del envío, para saber por dónde va en cada momento.

¿Cómo funcionan los Punto Pack?

Aunque su funcionamiento es muy sencillo queremos que tengas en cuenta algunas cuestiones importantes.

Punto de entrega

Cuando haces una compra por internet, las tiendas suelen darte varias posibilidades para recibir tu pedido, una de ellas es el Punto Pack. Cuando selecciones esta en el modo de entrega te pedirá que introduzcas tu Código Postal y te mostrará los establecimientos de Punto Pack más cercanos. Tan solo tienes que seleccionar el que más te convenga dentro de ese listado.

Horarios

Comprueba que el Punto Pack que seleccionas tiene un horario que se adapta a tus necesidades y que podrás ir a recogerlo sin problemas. Hay negocios que abren las 24 horas. Puedes ver los horarios en la página de InPost o en la ficha de Google My Business del negocio.

Periodo de recogida

Tienes que tener en cuenta que los pedidos tienen un tiempo de permanencia limitado, por lo que lo mejor es que vayas a recoger tu paquete lo antes posible. Estos se almacenan en el Punto Pack correspondiente durante ocho días naturales, es decir, que los domingos y festivos también están incluidos. Si pasados esos ocho días no has ido a recoger tu pedido este será devuelto al remitente.

Preparación del paquete

Si quieres hacer una devolución o envíar un paquete te aconsejamos que embales correctamente el paquete. Después imprime la etiqueta, habitualmente tienes que introducir una dentro y colocar otra en el exterior con la dirección. Asegúrate de que la etiqueta queda bien visible y que no se mueva o se caiga, para ello lo mejor es que la pegues con celo transparente.

Ventajas de los Punto Pack

Seguridad

Muchas veces corremos el riesgo de que el repartidor se equivoque y le entregue el paquete a otra persona, como un vecino. Con la recogida en un Punto Pack no debes preocuparte por eso, ya que tu pedido estará en un lugar seguro hasta que tú lo recojas.

Rapidez

Los pedidos que llegan a Punto Pack suelen hacerlo antes que cuando el destino es tu domicilio. Esto se debe a que no dependen de la disponibilidad de los mensajeros que tienen que ir a tu casa.

Flexibilidad

No perderás el tiempo esperando en casa al mensajero. Podrás salir y hacer los planes que te surjan sin miedo a que no estés cuando llegue tu pedido y no puedas recogerlo.

Ahora que conoces mejor el servicio de InPost y todos los beneficios de recoger y entregar paquetes con Punto Pack podrás decidir si lo seleccionas en tu próxima compra en una Ecommerce.