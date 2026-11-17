Publimarketing Online, Coco Solution, Klawter y Web Las Palmas son cuatro agencias de marketing digital que cumplen el criterio de esta selección: oficina en Canarias y clientes en las islas. Las cuatro tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria y trabajan para empresas que deben destacar en un mercado repartido en ocho islas.

Elegir bien exige conocer la economía de la región. Las mejores agencias de marketing en Canarias, con oficina y clientes en las islas, dominan las herramientas digitales y además conocen al consumidor local, la logística entre islas y la fiscalidad propia del archipiélago, como el IGIC.

Este análisis repasa los criterios para elegir una agencia capaz de mejorar la visibilidad, la imagen de marca y las ventas de una empresa isleña, con estrategias medibles y adaptadas al entorno canario.

Puntos clave para la evaluación de servicios digitales

Una buena agencia de marketing en Canarias combina oficina en las islas, clientes locales que puede citar y resultados medibles en SEO, publicidad de pago y redes sociales.

En 2024, el 25 % de las empresas canarias pagaba por anunciarse en internet, según los resultados de la Encuesta TIC en empresas del INE publicados por la ACIISI del Gobierno de Canarias. Tres de cada cuatro empresas aún no invierten en publicidad digital.

pagaba por anunciarse en internet, según los resultados de la Encuesta TIC en empresas del INE publicados por la ACIISI del Gobierno de Canarias. Tres de cada cuatro empresas aún no invierten en publicidad digital. Publimarketing Online trabaja desde Las Palmas de Gran Canaria con clínicas, academias, inmobiliarias, tiendas online y hoteles. Coco Solution, Klawter y Web Las Palmas completan la selección con otros perfiles de cliente.

¿Qué criterios definen a una agencia de marketing digital eficiente en el archipiélago?

Una agencia eficaz en Canarias reúne tres criterios: oficina en las islas, clientes canarios con resultados fechados y experiencia en posicionamiento en buscadores (SEO), publicidad de pago y redes sociales. Publimarketing Online presenta en su web sus servicios de diseño web y gestión de campañas publicitarias en Google Ads y Meta Ads, junto con el SEO y la automatización de marketing con inteligencia artificial.

El conocimiento del destino es el segundo filtro, porque el turismo marca buena parte de la demanda. Las campañas institucionales muestran el nivel que se espera en las islas: Turismo de Islas Canarias presentó en enero de 2025 el juego «Find the Seasouls», con el que Canarias se convierte en el primer destino europeo en Roblox.

Otras agencias con oficina en Las Palmas de Gran Canaria, como Coco Solution, Klawter o Web Las Palmas, también trabajan para empresas de las islas.

El turismo activo y el ecoturismo atraen además a un público propio. La asociación Activa Canarias destacó en FITUR 2023 el auge del turismo activo y el ecoturismo en Canarias, un segmento que las campañas locales pueden tratar aparte del turismo de sol y playa.

Para recordar: pedir a cada agencia su dirección en las islas y dos o tres clientes canarios con resultados fechados permite descartar en una sola reunión a los proveedores sin presencia real en el archipiélago.

¿Cómo influye el conocimiento del mercado local en las estrategias digitales?

El mercado canario tiene rasgos propios: una fuerte dependencia del turismo, un territorio repartido en ocho islas y un régimen fiscal específico. Una estrategia genérica planificada desde la península suele pasar por alto estos factores. El resultado son ventas perdidas y presupuesto publicitario malgastado.

Los equipos que trabajan sobre el terreno conocen los ciclos de consumo estacionales de las islas. Pueden, por ejemplo, separar en sus anuncios a los residentes de los turistas. También ayudan a las tiendas online a explicar los costes de aduana y los impuestos que se aplican a los envíos entre Canarias y la península, para evitar sorpresas al comprador y carritos abandonados.

Según el informe eCanarias 2025 del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (OCTSI), solo el 11 % de las microempresas canarias vendía por internet en 2024, dos puntos menos que la media nacional. Para un pequeño negocio isleño, vender en línea pasa por una segmentación geográfica precisa en las plataformas publicitarias.

El cuadro siguiente compara las cuatro agencias por oficina, servicios, clientes locales y datos fechados:

Comparativa de agencias de marketing con oficina en Canarias (datos consultados en noviembre de 2026) Agencia Oficina (ciudad e isla) Servicios Clientes locales Dato fechado Publimarketing Online Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), calle La Naval Google Ads, Meta Ads, SEO, diseño web, tiendas online, redes sociales, automatización con IA Clínicas, academias, despachos, inmobiliarias, empresas B2B, tiendas online y hoteles Más de 10 años especializada en marketing digital (perfil publicado en Qué!, agosto de 2022) Coco Solution Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), calle Hoya del Enamorado SEO, Google Ads, redes sociales, branding, desarrollo web y de software Hoteles, parques de ocio, concesionarios de automóviles y Cabildo de Gran Canaria 2,3 M€ generados para sus clientes en 2024, según la agencia Klawter Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), calle Luis Antúnez SEO, diseño web, Google Ads, redes sociales, analítica digital, comunicación ESG Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Visit La Palma, INFECAR Google Partner y certificación Meta Media Buying Professional, según su web (noviembre de 2026) Web Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), calle Castillejos (Guanarteme) Diseño y desarrollo web, mantenimiento, tiendas online, SEO Autónomos, pymes y entidades públicas como el Ayuntamiento de Telde Más de 20 años en el sector y más de 2.000 proyectos, según su web (noviembre de 2026)

Para recordar: con solo el 11 % de las microempresas canarias vendiendo en línea, una agencia que domina los envíos a la península y separa residentes de turistas ayuda a un pequeño negocio a dar ese paso sin errores de precio ni de público.

¿Es necesario contratar una agencia física en las islas para un negocio puramente online?

No es obligatorio, pero una agencia con oficina en las islas detecta antes los problemas que frenan las ventas online en Canarias. Es una de las dudas más frecuentes al evaluar proveedores, porque un negocio cien por cien digital parece poder trabajar con cualquier equipo remoto.

La configuración técnica de una web o de una campaña puede hacerse desde cualquier lugar. La estrategia, en cambio, necesita conocer el contexto local. Las barreras logísticas, los plazos de envío entre islas y la forma en que el consumidor canario percibe una marca son detalles que un equipo remoto tiende a subestimar.

La coincidencia horaria y el trato directo facilitan además una relación de trabajo ágil y duradera. La proximidad permite a la agencia visitar in situ las instalaciones del cliente, conocer su forma de trabajar y ajustar los mensajes publicitarios a lo que el negocio ofrece realmente.

Para recordar: incluso un negocio cien por cien online gana con una agencia en las islas cuando sus ventas dependen de los envíos entre islas o del público turístico.

¿Qué impacto tiene la nueva normativa de accesibilidad en las campañas publicitarias canarias?

Desde el 28 de junio de 2025, las tiendas online y otros servicios digitales dirigidos a consumidores deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Esta obligación procede de la Directiva (UE) 2019/882, transpuesta en España por la Ley 11/2023, con excepciones para las microempresas que prestan servicios.

La norma cambia la forma de diseñar webs y campañas en Canarias. La referencia técnica es la norma europea EN 301 549, que incorpora los criterios WCAG 2.1 de nivel AA: contraste de colores, navegación con teclado y compatibilidad con lectores de pantalla. Incumplirla expone a las empresas a sanciones, a un daño de imagen y a la pérdida de clientes.

Para una empresa canaria, adaptar su web y sus anuncios se ha convertido en una prioridad. Conviene preguntar a cada agencia cómo comprueba la accesibilidad de lo que entrega, con qué herramientas y frente a qué criterios.

Para recordar: antes de lanzar una nueva tienda online, exigir a la agencia una verificación frente a la norma EN 301 549 evita rehacer el sitio después de su publicación.

Preguntas frecuentes sobre el ecosistema digital canario

¿Cuáles son las mejores agencias de marketing en Canarias?

La respuesta depende de las necesidades de cada proyecto. Publimarketing Online, con oficina en Las Palmas de Gran Canaria, gestiona campañas en Google Ads y Meta Ads, SEO y diseño web para clínicas, academias, inmobiliarias y hoteles. Otras agencias con oficina en las islas, como Coco Solution, Klawter o Web Las Palmas, cubren perfiles distintos. Lo importante es exigir clientes locales verificables y transparencia en la analítica y el retorno de inversión (ROI).

Delegar el marketing digital de una empresa canaria va más allá de comparar precios. Conviene comprobar que la agencia conoce el mercado local, que domina las normas que afectan a la web y que comparte los valores de la marca. La transparencia en los datos, el respeto de la normativa de accesibilidad y el conocimiento de la logística entre islas sientan las bases de un crecimiento comercial sostenido.

¿Cuánto tarda una agencia de marketing en Canarias en dar resultados en SEO?

En SEO, los primeros resultados suelen llegar entre cuatro meses y un año, según el plazo que indica Google Search Central en su vídeo de 2017 sobre cómo contratar a un SEO. Las campañas de pago en Google Ads o Meta Ads generan visitas desde el primer día, por lo que muchas empresas combinan ambas vías mientras el posicionamiento orgánico madura.

¿Qué conviene comprobar antes de firmar con una agencia de marketing en Canarias?

Conviene comprobar que la empresa conserva la propiedad de sus cuentas de Google Ads, Meta y Google Analytics, y que el contrato fija informes periódicos con indicadores estables. Así, un cambio de agencia no obliga a empezar las campañas desde cero ni a perder el historial de datos.

Fuentes y referencias metodológicas