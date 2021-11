Isabel Díaz Ayuso: «Los progres de ciudad se olvidan de dónde viene lo que comen»

Es una sangrienta paradoja como subraya Isabel Díaz Ayuso: los agricultores y ganaderos cobran una miseria, reciben por sus productos menos de lo que les cuesta producirlos, pero al llegar al cliente, los alimentos son cada día mas caros.

Los precios mundiales de los alimentos han estado aumentando precipitosamente durante los últimos años, hasta alcanzar el pasado octubre de 2021 un nuevo máximo de 10 años.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), esta tendencia, al menos a corto plazo, no va a desacelerarse.

De acuerdo a expertos, esto se debe principalmente a que los precios de los fertilizantes nitrogenados en el mercado internacional se encuentran en sus niveles más altos en más de una década y son al menos un 80 % mayores ahora que en el 2020.

Rusia, China y Turquía, que son los principales productores de fertilizantes, han decidido limitar las exportaciones para hacer frente a los incrementos internos de los precios de los alimentos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado este 26 de noviembre de 2021 su apuesta por «dar vida» al campo, a la España «olvidada», frente a los «lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen y los sacrificios que les cuesta producirlos a otros españoles y a sus propias familias».

Así lo ha trasladado Ayuso en declaraciones a los periodistas tras visitar una explotación de ganado en Colmenar Viejo.

Para la presidenta autonómica, la España «olvidada» no va a tener «oportunidades»:

En este punto, la jefa del Ejecutivo regional ha recordado que casi 2.000 empresas y casi 30.000 trabajadores del campo «actualmente están siendo abandonados a manos de un Gobierno central que lo único que hace son concesiones a aquellos que quieren destruir España».

«Estamos viendo cómo no hay política energética, no hay política de fronteras, no hay un peso específico de España en la política internacional, no se defienden a las familias y a las empresas en la educación. Solo estamos viendo cómo se reparten fondos como si fueran un botín para mantenerse en el poder».