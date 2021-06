Hoy se estrena online el vídeo musical «You Gotta Be»

Entre los artistas figura Mandy Harvey, cuya actuación en America’s Got Talent se llevó el botón dorado de Simon Cowell; Raul Midón, nominado a los Grammy que dedicó su vida a la música después de que se le dijera que su ceguera sería un obstáculo; Kenta Kambara, un consumado acróbata que actuó en las Paralimpiadas de Río 2016; Signmark, el primer artista sordo en firmar con una importante discográfica; y Alienètte Coldfire, que quedó tercera en France’s Got Talent.

El proceso técnico de producir este vídeo musical supuso innumerables llamadas por Zoom, Messenger y WhatsApp, trabajar con distintas zonas horarias y usar Google Translate en tiempo real. «No obstante, el verdadero reto fue desarrollar una relación tal con cada artista de modo que pudieran actuar y ser ellos mismos con confianza y libertad, haciendo llegar su esencia y energía de forma real y palpable», explica el Dr. Sydney Tan, Director Musical y Creativo.

Mandy Harvey añade: «Aunque no nos hayamos reunido en persona…, tienes la sensación de que cada persona ha puesto el corazón en todo el proceso. Para mí, formar parte de este equipo viene a reafirmar una vez más que lo que hay en nuestro interior es mucho más fuerte que los obstáculos a los que nos enfrentamos. Es un recordatorio de que hay que llegar más lejos y soñar más a lo grande. ¡Tengo la esperanza de animar a la gente a intentarlo!»

Ichiro Kabasawa, Director Ejecutivo de The Nippon Foundation, presentador de True Colors Festival, señala: «Las personas de todo el mundo han pasado por un largo periodo de incertidumbre, aislamiento y miedo. Elegimos este clásico, You Gotta Be, para todo el mundo, en todas partes y en estos momentos, para materializar el potencial que hay en nosotros mismos; para elegir ser más audaces, más fuertes, más sabios, independientemente de lo que cada día pueda deparar. Es un recordatorio de que, en definitiva, todos somos humanos, viviendo juntos en nuestro único mundo.»

El vídeo musical True Colors viene con subtítulos cerrados (para personas con discapacidad auditiva) y audiodescripción (para personas con discapacidad visual) e incluye una transcripción del vídeo (para personas con discapacidad visual y auditiva).

Visitar: True Colors Festival website

Vídeo: https://youtu.be/nRvxvh37yCQ

