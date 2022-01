PrestaShop pone en marcha un plan para reinventar el trabajo y contratará a 200 nuevos empleados

En Estados Unidos, un fenómeno sin precedentes conocido como «La gran dimisión» está sacudiendo el mercado laboral, especialmente en el sector tecnológico. Esta ola de dimisiones, estimada en 20 millones desde la pasada primavera, expresa la frustración y la búsqueda de sentido de millones de trabajadores cuyas vidas y modelos de trabajo se han visto profundamente alterados por la crisis sanitaria. Mientras el fenómeno sigue latente en Europa y otras zonas, la escasez de talentos asociada a él en muchos sectores constituye una advertencia.

Para responder a los nuevos retos y hacer frente a esta “guerra por el talento”, la empresa de comercio electrónico PrestaShop ha puesto en marcha un ambicioso plan de «trabajo remoto desde cualquier lugar» que está siendo probado desde julio de 2021 por la empresa.

PrestaShop permitirá a sus empleados trabajar desde cualquier lugar del mundo

‘Work From Anywhere’ es una forma innovadora e híbrida de trabajar que combina la libertad y la flexibilidad, por lo que se convierte en una atractiva palanca para que PrestaShop acelere su desarrollo y se convierta en la plataforma de comercio de referencia para el crecimiento de las empresas en todo el mundo.

«Como empresa tecnológica de rápido crecimiento, nos comprometemos a responder a las nuevas expectativas de los talentos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Liberar el potencial de las empresas significa también liberar el potencial de los empleados. Gracias a Work from Anywhere, todos nuestros empleados pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo que elijan durante un máximo de seis meses al año. Estoy convencido de que conciliar la distancia y la proximidad se ha convertido en un reto de gestión esencial: imponer límites geográficos ya no tiene sentido», afirma Alexandre ERUIMY, director general de PrestaShop.

El programa Work from Anywhere de PrestaShop permite a todos sus empleados:

● Trabajar desde cualquier parte del mundo durante un máximo de 6 meses al año por franjas de hasta 3 meses consecutivos,

● Conciliar la vida privada y profesional,

● Entrar en contacto con empleados de otros países para desarrollar sinergias y fomentar una cultura corporativa internacional.

«Después de 6 meses de pruebas en PrestaShop, estamos encantados de ver el éxito de ‘Work from Anywhere’ entre nuestros empleados, que aprecian esta flexibilidad más ajustada al estilo de vida actual. Por supuesto, nuestras oficinas compartidas de París y del resto del mundo seguirán abiertas para aquellos que lo necesiten, ya que la convivencia es crucial para nuestra cultura empresarial», afirma Charlotte CLEMENT, vicepresidenta de Recursos Humanos de PrestaShop.

PrestaShop duplicará su plantilla durante 2022

«Nuestra fusión con el grupo MBE es una oportunidad para acelerar aún más nuestro desarrollo. Para ello, tenemos previsto duplicar nuestra plantilla de aquí a 2023. Esperamos que una parte importante de los puestos ofrecidos sean cubiertos de forma remota desde España con el lanzamiento de ‘Recruit from Anywhere’. En nuestro país hay mucho talento y queremos seguir contribuyendo a que las tiendas españolas sigan creciendo a doble dígito”, añade Jorge González Marcos, Country Manager de PrestaShop.

Hasta la fecha, PrestaShop cuenta con más de 200 empleados de 35 nacionalidades diferentes. En este año la plantilla se duplicará contratando a otros 200 empleados fijos a lo largo de 2022.

Algunos de los perfiles contratados son:

Tecnología: desarrollador de PHP, JS, ingeniero de datos…

Producto: diseñadores de producto, jefes de producto…

Ventas: gestores de partners, desarrolladores de negocio…

CRM: Ingeniero de soporte informático, gestores de atención al cliente, gestores de éxito del cliente…

Marketing: diseñador de marcas, experto en SEO/SEA, gestor de productos…

Soporte: recursos humanos, jurídico, contabilidad…

Aquí se pueden ver las nuevas ofertas de trabajo en PrestaShop en LinkedIn

Esta ambiciosa política de contratación, combinada con esta nueva visión del trabajo, reafirma los valores de audacia, proximidad, tenacidad y compromiso tan apreciados por PrestaShop.

● La mayoría de los becarios y aprendices que trabajan en PrestaShop son contratados posteriormente con carácter permanente;

● Comprometida con la paridad en el mundo de la tecnología, PrestaShop colabora con 50inTech;

● A través de su asociación con Label École y su participación en Hello Handicap el próximo mes de febrero, PrestaShop defiende un mundo tecnológico inclusivo que beneficie a todos.

Acerca de PrestaShop

Como socio clave en la digitalización del comercio, PrestaShop pretende convertirse en la plataforma de comercio de referencia para el crecimiento de las empresas de todo el mundo, basándose en sus valores: audacia, proximidad, tenacidad y compromiso. Cuenta con casi 300.000 tiendas que ya utilizan su software en todo el mundo, 50.000 de ellas en España. PrestaShop es la solución de comercio electrónico de código abierto líder en Europa y América Latina. Gracias a PrestaShop Essentials, su conjunto de módulos que ofrece soluciones de pago seguras en todo el mundo, análisis de rendimiento y marketing web, y a PrestaShop Platform, su oferta de alojamiento, PrestaShop permite a las empresas desplegar fácilmente su negocio a gran escala. En 2020, los sitios de PrestaShop generaron más de 22.000 millones de euros en ventas online. Desde noviembre de 2021, PrestaShop se ha unido a MBE Worldwide Group para acelerar el crecimiento y convertirse juntos en la plataforma global líder en comercio electrónico y logística para empresas.

