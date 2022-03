Sky Technologies anuncia a Paul Chernawsky como presidente de su Comité de la Junta Consultiva de Seguros

SQL Technologies Corp. (NASDAQ: SKYX) ("Sky Technologies" o "la Compañía"), anunció hoy que Paul Chernawsky, fundador y ex director general de Endurance (E&Y 2017 Entrepreneur of The Year [MW]), una compañía de garantía de automóviles líder en Estados Unidos, que invirtió en la oferta pública inicial de SKY, presidirá el Comité de la Junta Consultiva de Seguros de Sky.