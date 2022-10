«Tenemos una obligación ética de usar la tecnología a favor de la humanidad y el planeta»: Jorge Lukowski

Con un total de más de 350 asistentes virtuales y presenciales, entre estudiantes, profesores y empresarios, las conferencias «Desafíos empresariales para la nueva normalidad», que organizó el Foro Ecuménico Social en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad de Comillas, reunieron a varios expertos para analizar, entre otros temas, cómo las empresas pueden dar respuesta a las nuevas realidades, y cómo adentrarse y abordar de manera responsable la llamada Cuarta Revolución Industrial.

En el evento, Jorge Lukowski, director Global de Marketing y Comunicaciones del acelerador digital NEORIS, destacó que más allá de las tensiones generadas por la pandemia, «esta rompió la barrera cultural que existía y que impedía que la tecnología evolucionara como debía hacerlo desde hace años. No se trataba de que no hubiese disponibilidad de la tecnología; lo que había era un freno cultural que provocaba que no se acelerara o se profundizara el proceso de transformación digital». Además, apuntó a que, según datos de IDC, se estima que la inversión global en transformación digital alcance los 1.800 millones de dólares en 2022, y que crezca sostenidamente a un ritmo de 17% durante los próximos cinco años. También habló del «crecimiento a nivel de conectividad», destacando que el 63% de la población mundial accede a Internet, lo que significa que más de 5.000 millones de personas tienen algún tipo de dispositivo tecnológico.

Por su parte, en el ámbito empresarial, Lukowski manifestó que «la pandemia rompió la barrera cultural que existía y que impedía que la tecnología evolucionara, en los últimos 30 años, de la manera que hoy lo está haciendo. Se rompieron muchos paradigmas en lo social y laboral, pero también se generó una aceleración importante de los procesos de transformación digital de las empresas». «Aun así, no se puede obviar que como resultado de la pandemia ―enfatizó el directivo―, y de otros factores de tipo recesivo, inflacionario o de la crisis energética, muchas empresas manifiestan actualmente la posibilidad de desacelerar la inversión tecnológica, pero no contemplan frenarla o interrumpirla. Por otro lado, las empresas han sido testigos de que incorporar la tecnología ha significado un incremento en la eficiencia y en la reducción de costes, de operación y de producción», advirtió Lukowski.

El Metaverso como la alternativa para la construcción de negocios sostenibles e inclusivos

La evolución de las tecnologías de la Cuarta Revolución ofrece a los empresarios una oportunidad para construir un mundo más sostenible y acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). «Bien usada, la tecnología se puede utilizar en el área de salud para generar mejores medicamentos o nuevas posibilidades de prevención y cuidado; en la educación, para disminuir las brechas de acceso al conocimiento; en el medio ambiente, creando bienes sostenibles y amigables con el planeta».

Además, señaló que «el Metaverso, por ejemplo, nos permite avanzar en muchos modos de producción, basados en un concepto llamado Twin Digital, gracias al cual se generan modelos virtuales de un producto que puede funcionar en la vida real. Eso, claramente, va a generar ahorros en costes y recursos, y tendrá un impacto en la reducción de generación de residuos y la disminución de la polución. En definitiva, reducirá nuestra manera de producir la huella de carbono, y por eso no es de extrañar que se prevea que, para finales de esta década, el Metaverso sea un mercado de 2.500 millones de dólares«.

Jorge Lukowski también aludió a la escasez de perfiles tecnológicos a la que se están enfrentando las empresas como consecuencia de esta evolución tecnológica y aceleración digital. En este sentido, el director de Comunicación y Marketing resaltó que NEORIS aborda la mitigación de empleo a través de la iniciativa global «Impulsando Talento» que en 2021 formó a más de 450 personas con distintos niveles de conocimiento en tecnología. «Debemos estar preparados como organización para afrontar la demanda laboral del futuro. Hoy en día, hay una reconversión de los puestos de trabajo y de las profesiones, las cuales están muy orientadas a lo digital. El Foro Económico Internacional (WEF, por sus siglas en inglés) calcula que para 2025, si bien se perderán 85 millones de puestos en todo el mundo producto del avance tecnológico, también se crearán otros 97 millones de nuevos puestos de trabajo. La mirada está puesta ahí».

Lukowski finalizó su participación en el encuentro invitando a empresarios e instituciones académicas a trabajar en conjunto para invertir en este área, y para apoyar a los sectores más vulnerables y ayudar así a cerrar aquellas brechas de conocimiento, acceso laboral y acceso digital que siguen existiendo en nuestros días. «Estoy convencido de que las empresas están llamadas a concebir la Cuarta Revolución Industrial como una plataforma para el desarrollo de negocios sostenibles. Desde NEORIS, estamos apuntando fuerte en esta dirección y trabajamos en diversas iniciativas y prácticas que permitan, no solo la construcción de una oferta de soluciones digitales sostenibles que cultiven la cultura de cambio al interior de las compañías, sino que promuevan el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestras comunidades y el entorno», concluye el directivo.

