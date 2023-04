Allianz Partners y On Location colaboran para brindar experiencias y protección en París 2024

Allianz Partners ha anunciado su colaboración con On Location, el Proveedor Oficial servicios de hostelería y experiencias de viaje de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Desde el 21 de marzo de este año, huéspedes de España, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania tienen la posibilidad de contratar, a través del sitio web de On Location, un paquete de protección junto a los de experiencias que elijan para disfrutar durante su estancia en el evento deportivo.

Los servicios de protección incluyen las siguientes prestaciones:

‘Hospitality Package Protection’ : Reembolso en caso de que los asistentes no puedan asistir al evento por un motivo cubierto en la póliza.

: Reembolso en caso de que los asistentes no puedan asistir al evento por un motivo cubierto en la póliza. Cobertura por interrupción de viaje: Reembolso de gastos relacionados con el viaje, si los planes se ven alterados por enfermedad, incluida la COVID-19, lesión, etc.

Reembolso de gastos relacionados con el viaje, si los planes se ven alterados por enfermedad, incluida la COVID-19, lesión, etc. Protección de equipaje: Cobertura en caso de pérdida, robo o retraso del equipaje.

Cobertura en caso de pérdida, robo o retraso del equipaje. Asistencia de expertos 24/7 y servicios de ‘concierge’, para emergencias médicas, dentales y relativas al viaje que surjan de manera inesperada.

Jean-Marc Pailhol, Chief Officer Global Strategic Partnerships y miembro del Comité Ejecutivo de Allianz Partners, afirma, «las personas que deseen disfrutar de paquetes de experiencia exclusivos para uno de los mayores eventos del mundo deben poder planificarlo con confianza y tranquilidad. El hecho de que el Grupo Allianz sea socio Olímpico y Paralímpico oficial en todo el mundo nos hace sentirnos muy honrados de colaborar con On Location, ampliando así nuestros servicios de protección a sus invitados, de modo que puedan disfrutar de una experiencia sin igual, sabiendo que cuentan con toda la protección».

Paul Caine, presidente de On Location e IMG Events, concluye, «en On Location vendemos mucho más que entradas, proporcionamos experiencias de hostelería increíbles. Personas de todo el mundo pueden organizar su viaje seleccionando su paquete preferido, que incluye entradas para las sesiones deportivas, experiencias `in situ´ o en la ciudad, alojamiento y actividades de inmersión para disfrutar plenamente de la cultura parisina y francesa a través de una plataforma de venta exclusiva. Esa nueva colaboración permitirá a nuestros huéspedes tener mayor confianza y autonomía en la protección de sus viajes, en especial durante los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024».

Fuente Comunicae