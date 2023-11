TerraMaster lanza Surveillance Manager para proteger hogares o negocios en NAS con vigilancia inteligente

TerraMaster, una marca profesional especializada en ofrecer productos de almacenamiento innovadores para hogares y empresas, lanzó al mercado hace poco su administrador de vigilancia Surveillance Manager: una herramienta de gestión de videovigilancia que permite al usuario configurar un sistema de videovigilancia con múltiples cámaras web y TerraMaster NAS, de modo que las grabaciones de las cámaras web se almacenen en TNAS. Los usuarios pueden administrar cámaras, monitorizar imágenes en tiempo real y consultar grabaciones históricas a través de Surveillance Manager.

Características y ventajas clave de Surveillance Manager

Monitorización en tiempo real

El sistema de gestión de monitorización permite supervisar las imágenes captadas por las cámaras en tiempo real, con lo cual se posibilita un servicio de videovigilancia en directo que ayuda a los responsables de administrar el sistema entender rápidamente cuál es la situación en el área monitorizada. El sistema dispone de opciones para establecer diversas reglas y umbrales de alarma. Cuando ocurre alguna anomalía en el área vigilada o se supera un umbral definido, el sistema envía automáticamente mensajes de alarma a los administradores, para que puedan tomar medidas oportunas con el fin de prevenir incidentes.

Gestión de centralización

El sistema puede gestionar de forma centralizada varias cámaras, con lo que se unifican las labores de supervisión y gestión. Permite que los administradores agreguen o eliminen cámaras, para adaptarse a las necesidades de cada escenario específico.

Función de reproducción para rastreo y búsqueda

El sistema de gestión de monitorización es capaz de grabar y guardar en memoria el material de vídeo captado por las cámaras. Las grabaciones se pueden reproducir en cualquier momento, algo imprescindible para investigar sucesos y obtener pruebas.

Almacenamiento de vídeo

El sistema de gestión de monitorización permite configurar permisos para que solamente los usuarios autorizados puedan acceder a las imágenes de vigilancia. Los archivos de vídeo grabados se almacenan en TerraMaster NAS para evitar pérdidas y fugas de datos. Así se protegen la seguridad y privacidad de los administradores.

Compatibilidad con distintas cámaras

Para ser compatibles con Surveillance Manager, las cámaras deben utilizar el protocolo ONVIF estándar y admitir el formato de codificación de vídeo correspondiente (H.264), así como los formatos de audio (G711, G726, AAC). También deberían admitir la configuración de funciones de detección activadas por eventos, como detección de movimiento, detección de sonido, detección de interferencias, etc. Si una cámara no es compatible, podrían surgir problemas con la imagen, el sonido y la detección de eventos.

Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluido el almacenamiento conectado a la red y el almacenamiento conectado directamente, que se ha vuelto cada vez más popular en más de 40 países y regiones. La marca ha estado desarrollando tecnología de almacenamiento durante 10 años, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

